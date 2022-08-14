2 день

Чемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш или деревня мастеров Аскат

Завтрак.

Два варианта экскурсий в зависимости от погодных условий.

При хорошей погоде экскурсия в Чемал (90 км), на Чемальскую ГЭС и остров Патмос – одно из красивейших мест Горного Алтая.

Единственный путь на остров Патмос – подвесной мост, соединяющий скалы острова со скалами на берегу Катуни.

На острове восстановлен храм в честь Иоанна Богослова и келья святителя Макария Алтайского.

Напротив острова расположен скит.

За кельей святителя находится скала с ликом Божьей Матери.

Еще одна достопримечательность – Чемальская ГЭС, рядом с которой можно увидеть источники «живой» и «мертвой» воды.

Поездка в урочище Че-Чкыш – скальный каньон с водопадом, наскальными рисунками, обзорной площадкой, с которой открывается великолепная панорама Катуни. (30 км).

Фотостоп на левобережье Катуни «Зубы Дракона».

При плохой погоде экскурсия в музей-галерею Г. И. Чорос-Гуркина (30 км) в с. Анос. (входной билет оплачивается отдельно).

Дом, мастерская и усадьба художника и этнографа, ученика Шишкина, автора знаменитых картин «Хан Алтай», «Озеро горных духов», «Корона Катуни» с репродукциями картин.

Поездка в с. Аскат (7 км) – «деревню мастеров», имеющую репутацию самого богемного и атмосферного места на Алтае.

Достопримечательностью Аската уже много лет являются талантливый художник Таракай и семья самобытных творцов Головань. Художники и мастера по глине, дереву, металлу выставляют свои работы на поляне мастеров, в галереи «Стрела Сартакпая», сувенирной лавке «Бай Терек», где можно купить необычные изделия народного искусства, диковинные музыкальные инструменты (бубны, флейты, трещотки, «поющие» чаши, глюкофоны), послушать рассказы о традициях и ремеслах.

Трансфер Аскат – Барангол (25 км).

По желанию: моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с посещением Камышлинского водопада – формируется на реке Камышла – левом притоке Катуни, состоит из двух каскадов высотой 12 м.

Трансфер Барангол – туркомплекс (40 км).

Ужин.

Размещение: ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» или подобные в районе Нижней Катуни.

Пешком – 4 км, авто – 240 км.