Встреча в г. Барнауле: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию).
Выезд из города 9-00 (местное время).
Трансфер Барнаул – Сростки (210 км) – родина писателя, актера, режиссера В. М. Шукшина.
Посещение Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина.
Экскурсии по экспозициям музея: «Дом, в котором провел детские годы В. М. Шукшин», «Школа, в которой учился и работал В. М. Шукшин», «Усадьба, купленная В. М. Шукшиным для матери».
Пешеходная прогулка по горе Пикет – достопримечательности Сросток к памятнику В. М. Шукшину, где проходит ежегодный Всероссийский фестиваль «Шукшинские чтения на Алтае».
Трансфер Сростки – Нижняя Катунь, Манжерок (100 км).
Манжерок – название озера с реликтовым орехом чилим, села и горнолыжного комплекса.
Размещение в туркомплексе.
Подъем на г. Синюха по канатно-кресельной дороге (по желанию, за доп. плату).
Ужин.
Размещение: ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» или подобные в районе Нижней Катуни.
Пешком – 3 км, авто – 310 км.
Завтрак.
Два варианта экскурсий в зависимости от погодных условий.
При хорошей погоде экскурсия в Чемал (90 км), на Чемальскую ГЭС и остров Патмос – одно из красивейших мест Горного Алтая.
Единственный путь на остров Патмос – подвесной мост, соединяющий скалы острова со скалами на берегу Катуни.
На острове восстановлен храм в честь Иоанна Богослова и келья святителя Макария Алтайского.
Напротив острова расположен скит.
За кельей святителя находится скала с ликом Божьей Матери.
Еще одна достопримечательность – Чемальская ГЭС, рядом с которой можно увидеть источники «живой» и «мертвой» воды.
Поездка в урочище Че-Чкыш – скальный каньон с водопадом, наскальными рисунками, обзорной площадкой, с которой открывается великолепная панорама Катуни. (30 км).
Фотостоп на левобережье Катуни «Зубы Дракона».
При плохой погоде экскурсия в музей-галерею Г. И. Чорос-Гуркина (30 км) в с. Анос. (входной билет оплачивается отдельно).
Дом, мастерская и усадьба художника и этнографа, ученика Шишкина, автора знаменитых картин «Хан Алтай», «Озеро горных духов», «Корона Катуни» с репродукциями картин.
Поездка в с. Аскат (7 км) – «деревню мастеров», имеющую репутацию самого богемного и атмосферного места на Алтае.
Достопримечательностью Аската уже много лет являются талантливый художник Таракай и семья самобытных творцов Головань. Художники и мастера по глине, дереву, металлу выставляют свои работы на поляне мастеров, в галереи «Стрела Сартакпая», сувенирной лавке «Бай Терек», где можно купить необычные изделия народного искусства, диковинные музыкальные инструменты (бубны, флейты, трещотки, «поющие» чаши, глюкофоны), послушать рассказы о традициях и ремеслах.
Трансфер Аскат – Барангол (25 км).
По желанию: моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с посещением Камышлинского водопада – формируется на реке Камышла – левом притоке Катуни, состоит из двух каскадов высотой 12 м.
Трансфер Барангол – туркомплекс (40 км).
Ужин.
Размещение: ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» или подобные в районе Нижней Катуни.
Пешком – 4 км, авто – 240 км.
Завтрак.
Трансфер Нижняя Катунь – Бирюзовая Катунь (20 км).
Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь.
Мы пройдемся по эко-тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: альпийские луга, смешанные леса, луговые участки и скалистая местность.
Посещение Тавдинских пещер (входной билет оплачивается отдельно).
Тавдинские пещеры, своды, гроты, арки – несколько десятков пещер соединяются друг с другом, образуя большую взаимосвязанную систему, в которой легко заблудиться.
Продолжим прогулку до смотровой площадки к величественному памятнику Н. К. Рериха и древнему гроту Ихтиандра.
Фотостоп с видом на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами.
Экскурсия на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства.
Впечатление дня – оздоровительный релаксирующий сон на ульях.
Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного.
Трансфер Бирюзовая Катунь – Телецкое озеро (200 км) – самое большое озеро Алтая и одно из крупнейших озер России.
Максимальная глубина – около 330 метров, длина 78,6 км, а средняя ширина составляет 2,89 км.
Удивительное явление здесь – театр облаков.
Размещение.
Посещение этноаила в с. Артыбаш, рассказ об обычаях и традициях алтайцев, дегустация локальной кухни (по желанию, за доп. плату), где вы сможете попробовать: чегень – кисломолочный напиток из коровьего молока на сычужной закваске, алтайский сыр курут – копченый сыр из чегеня, боорсок (алтайские пончики) с мёдом – традиционный десерт кочевников-скотоводов, национальный спиртной напиток – алтай аракы (молочное вино), копчёная маралятина, традиционный чай с молоком, солью, талканом (ячменная мука) и топленным маслом, алтайские конфеты из талкана – чок-чок.
Ужин.
Размещение: «Исток», «Артыбаш», «Горное озеро» или подобные в районе Телецкого озера.
Пешком – 3 км, авто – 220 км.
Завтрак.
Прогулка по Телецкому озеру.
Пассажиры стилизованного теплохода «Пионер Алтая» прикоснутся дикой природе Золотого озера – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время водного путешествия по озеру Вы посетите Алтайский государственный биосферный заповедник и знаменитый водопад Корбу (рекреационный сбор, доп. плата), высотой 12,5 метров, а также живописный водопада Чедор (рекреационный сбор, доп. плата) с поросшими мхом камнями и обточенными водой скалами.
На обратном пути – просмотр с воды водопада Киште, загадочного мыса Айран.
Все это Вы сможете увидеть, услышать, вдохнуть и прочувствовать во время круиза.
Пешеходная прогулка по эко-тропе «Третья речка» (при хорошей погоде), где Вы сможете пройтись по телецкой тайге, вдохнуть чистый воздух и насладиться природным умиротворением.
По желанию: сплав по р. Бии (за доп. плату).
Ужин.
Размещение: «Исток», «Артыбаш», «Горное озеро» или подобные в районе Телецкого озера.
Пешком – 3 км, авто – 20 км.
Завтрак.
Трансфер Артыбаш – Горно-Алтайск (190 км).
Пешеходная прогулка по столице Республики Алтай «Улала – Ойрот-Тура – Горно-Алтайск: преображение».
Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина (входной билет оплачивается отдельно).
Музей хранит в себе богатые этнографические коллекции коренных народов Алтая, особое место отведено культуре, быту и таким атрибутам шаманов, как бубны, сделанные вручную.
Самым уникальным экспонатом на экскурсии станет мумия Принцессы Укока, которая лишь недавно вернулась домой.
Трансфер Горно-Алтайск – с. Алтайское (90 км).
Фотостоп и «пограничный контроль» на подвесном Айском пешеходном мосту, где дух захватывает не только от великолепного вида на бурлящую реку, но и от мягкого ощущения невесомости над водой.
Фотостоп на Бирюксинском перевале – невысокий перевал, с которого открывается живописная панорама Алтайской Тосканы.
Верхняя точка перевала по местным поверьям считается «местом силы».
Посещение дендропарк «Алтайское Холмогорье» (входной билет оплачивается отдельно).
Дендропарк с богатейшей коллекцией экзотических трав, лиственных и хвойных кустарников, лекарственных растений, используемых для изготовления косметических средств и БАДов.
Гастро-ботаник-ужин «Новая Алтайская кухня» или гастро-ботаника по-алтайски – это современное популярное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства.
Салаты, супы, бальзамы, чай и мясо с алтайскими травами – это уже известные бренды, но вот суп из лопуха, зеленые вареники с крапивой или шампанское на березовом соке – эту экзотику Вы сможете попробовать только на Алтае.
В меню вашего гастро-фито-ужина – суп-тайга, кундюбки, чага-десерт – это открытие новых граней вкуса.
Трансфер Алтайское – Белокуриха (60 км).
Целебный воздух и термальная вода – главное достояние города-курорта, а еще терренкуры, родники и источники.
Размещение.
Свободное время.
Размещение: «Благодать», «Нео», «Орион» или подобные в районе курорта Белокуриха.
Пешком – 4 км, авто – 340 км.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу-курорту Белокуриха с посещением «Горной Белокурихи» (40 км) – это соседний развивающийся курорт с извилистой современной дорогой: 12 серпантинных колец на протяжении 8 км.
Необычные арт-объекты, возведенные скульптором и ювелиром Владимиром Войчихиным: загадочный пятиметровый стул с мыслителем, телега с карандашами, межзвездный корабль Пепелац, Плюкмобиль и Трицикл эцилопа из фильма Данелия «Кин-дза-дза», прищепка желаний, байкерский топор и целебная ступа Медицины, музей шоколада. Усадьба-музей Андреевская слобода – образец крестьянского подворья XIX века, а трактир «Гоголь» – ресторан в стиле купеческой усадьбы.
Прогулка по терренкурам до «Амбарчиков» или «Огородчиков» – это скальные гранитные комплексы, уникальные геологические объекты с отличной панорамой для фотосессий.
Возвращение в Белокуриху (40 км).
Свободное время, посещение сувенирных лавок.
Ужин.
По желанию: посещение оздоровительного центра или бассейна с термальным комплексом – плавательный бассейн с водными аттракционами (гидромассажи, аэромассажное плато, каскадный душ, гейзеры, противотоки, зоны быстрой и медленной реки), детская территория, аквааэробика, SPA, хаммам, финская сауна, римские термы, русская баня (оплачивается отдельно).
Размещение: «Благодать», «Нео», «Орион» или подобные в районе курорта Белокуриха.
Пешком – 3 км, авто – 80 км.
Завтрак.
Подъем по канатно-кресельной дороге на гору Церковка (по желанию, за доп. плату).
Место соприкосновения великой равнины и могучих гор – фас Алтая – здесь можно наслаждаться бескрайней панорамой Западной Сибири и осмыслить путешествие, которое почти завершилось.
По желанию: пантолечение (за доп. плату).
Размещение: «Беловодье», «Алтай Green», «Золото Алтая» или подобные в районе курорта Белокуриха.
Завтрак.
По желанию: пантолечение (за доп. плату).
Завтрак.
По желанию: пантолечение (за доп. плату).
Завтрак.
Освобождение номеров.
Окончание программы в 12:00 в Белокурихе.
Индивидуальный трансфер до г. Барнаула и г. Горно-Алтайска за дополнительную плату.
Тур предусматривает размещение:
Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|26 апреля, 3 мая, 7 июня
|78 800
|14 июня, 21 июня
|75 800
28 июня, 5 июля, 12 июля, 19 июля,
26 июля, 2 августа, 9 августа, 16 августа, 23 августа
|78 800
|30 августа, 6 сентября, 13 сентября
|75800
|20 сентября
|69 800
Доплата за одноместное размещение 29 700 руб.
Подселение не предусматривается.
ВК «Манжерок» расположен в Республике Алтай, Майминском районе, с. Озерное, район озера Манжерокское, у подножия горы Малая Синюха, в 3 км от с. Манжерок. Имеет гондольную канатную дорогу, сувенирный городок, зоны отдыха, спортивные площадки, байк-парк, кафе. WiFi: на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната с балконом, кухонной зоной, санузел с душем. В номере: кровать двуспальная или 2 кровати односпальных, прикроватные тумбы, ТВ, гардероб, стулья, холодильник, чайник, набор посуды, кухонный гарнитур с раковиной, микроволновая печь.
Турбаза «Горное озеро» расположена на берегу Телецкого озера в селе Артыбаш. Имеет кафе, бани, смотровые площадки, причал с катерами, бильярд, пантоцентр, открытый бассейн с подогревом, лавку здоровья. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: кровать двуспальная или 2 кровати односпальных, прикроватные тумбы, ТВ.
Кемпинг «Исток» расположен в Республике Алтай, Турочакском район, на берегу реки Бия, не доезжая чуть больше километра до Телецкого озера. Имеет кафе, караоке бар, 2 бани, конференц- зал, пункт проката спортивного инвентаря, бильярд, настольный теннис, бадминтон, дартс, прокат лошадей, прокат велосипедов, прокат туристического снаряжения, оборудованные костровища, беседки для отдыха. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: одна полутора спальная кровать и одна односпальная кровать, комод, зеркало, стол, стулья, кресла.
Гостиница «Артыбаш» расположена в Республике Алтай на въезде в посёлок Артыбаш, в 400 м от Телецкого озера на берегу р. Бия. Имеет ресторан, русскую баню с комнатой отдыха, парковую зону, беседки с мангалами, бильярд, настольные игры, кальян, детскую игровую площадку. Wi-Fi на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: 2 односпальные кровати, прикроватные тумбы, вешалка, столик, телевизор, чайные пары.
Курортный отель «Беловодье» расположен на территории города-курорта Белокуриха. Имеет ресторан русской и традиционной кухни «Тридевятое Царство», зал обслуживания «Шведская линия», бар, термический комплекс (русская баня, финская сауна, турецкий хамам, пещера холода со снегом, мини-бассейны, ванна джакузи), солярий, аквапарк, центр медицины и реабилитации, конференц-зал. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона (в некоторых номерах имеется балкон), санузел с душем. В номере: 2 односпальные кровати, прикроватный столик, кресло, шкаф, зеркало, бра, тумбочка, рабочая зона (письменный стол, стул), телевизор, холодильник, электрический чайник.
Парк-отель «Алтай Green» расположен в Алтайском крае, Смоленском районе, село Новотырышкино, на берегу озера, в 15 км от города Белокуриха. Имеет оздоровительный блок, русскую баню, беседки с мангалом и барбекю, банкетную зону с камином, бильярд. Wi-Fi на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона (в некоторых номерах имеется балкон), санузел с душем. В номере: 2 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, плательный шкаф, 2 кресла, туалетный столик с зеркалом, чайный столик, чайный набор, холодильник с мини-баром, ТВ, телефон, кондиционер, холодильник.
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.
Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи.
Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Мараловодческие хозяйства – одна из визитных карточек Горного Алтая. Алтайский марал – пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых. Панты — неокостеневшие рога марала — созданный самой природой комплекс веществ с огромной биостимулирующей силой. Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны — это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала. Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергетику организма, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма. Положительный эффект наблюдается не ранее 4–6 ванны.
26 апреля, 3 мая (праздник «Цветение маральника». Маральник – горная роза, или багульник, или алтайская сакура, Рододе́ндрон Ледебура – у маральника много имен. Он – символ наступления весны. Когда в Японии цветет сакура, на Алтае склоны гор покрываются сиреневым ковром горного рододендрона. Фотостопы запланированы именно в тех местах, где этого чуда природы больше всего, так что у любителей фотосъемки будет отличная возможность сделать уникальные кадры цветущих гор).
7 июня, 14 июня, 21 июня, 28 июня, 5 июля, 12 июля, 19 июля, 26 июля, 2 августа, 9 августа, 16 августа, 23 августа, 30 августа, 6 сентября, 13 сентября, 20 сентября (Бирюзовая Катунь – именно осенью вода горной реки Катунь становится необыкновенно бирюзового цвета на фоне золотых гор. Песчаник зеленоватого оттенка, чистейшая вода без примесей и взвесей, преимущественно родниковое питание осенью обуславливает это уникальное явление).