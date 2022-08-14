Оздоровительный тур по Алтаю

Насыщенный тур, полезный для ума и тела

5
3 отзыва
Насыщенный тур, полезный для ума и тела.

Чудесный подарок своему физическому и духовному здоровью: помимо впечатлений от яркого путешествия по Алтаю с вами останется благотворный эффект от пантовых ванн. Вы буквально окунётесь в Алтай!
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
Оздоровительный тур по Алтаю
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Что вас ожидает 🤩

Расслабляющий сон на ульях
Расслабляющий сон на ульях
Закрыв глаза, мы почувствуем монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл и запах меда
Жемчужина Алтая
Жемчужина Алтая
Совершим прогулку по Телецкому озеру, осмотрим с воды живописные водопады
Гастро-ботаника по-алтайски
Гастро-ботаника по-алтайски
Попробуем такие блюда, как суп-тайга, кундюбки, чага-десерт и откроем для себя новые грани вкуса
Приятный оздоровительный эффект
Приятный оздоровительный эффект
Нас ждут пантолечение, фитотерапия, ароматерапия, косметология, массажи и многое другое
Вдохновляющие фотосессии
Вдохновляющие фотосессии
Запечатлим восхитительные виды на воду и горы, древние петроглифы и места силы, исполняющие желания, водопады, скалы, горные вершины и многое другое.

Программа тура по дням

1 день

Барнаул - Сростки

Встреча в г. Барнауле: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию).

Выезд из города 9-00 (местное время).

Трансфер Барнаул – Сростки (210 км) – родина писателя, актера, режиссера В. М. Шукшина.

Посещение Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина.

Экскурсии по экспозициям музея: «Дом, в котором провел детские годы В. М. Шукшин», «Школа, в которой учился и работал В. М. Шукшин», «Усадьба, купленная В. М. Шукшиным для матери».

Пешеходная прогулка по горе Пикет – достопримечательности Сросток к памятнику В. М. Шукшину, где проходит ежегодный Всероссийский фестиваль «Шукшинские чтения на Алтае».

Трансфер Сростки – Нижняя Катунь, Манжерок (100 км).

Манжерок – название озера с реликтовым орехом чилим, села и горнолыжного комплекса.

Размещение в туркомплексе.

Подъем на г. Синюха по канатно-кресельной дороге (по желанию, за доп. плату).

Ужин.

Размещение: ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» или подобные в районе Нижней Катуни.

Пешком – 3 км, авто – 310 км.

Барнаул - СросткиБарнаул - СросткиБарнаул - СросткиБарнаул - СросткиБарнаул - Сростки
2 день

Чемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш или деревня мастеров Аскат

Завтрак.

Два варианта экскурсий в зависимости от погодных условий.

При хорошей погоде экскурсия в Чемал (90 км), на Чемальскую ГЭС и остров Патмос – одно из красивейших мест Горного Алтая.

Единственный путь на остров Патмос – подвесной мост, соединяющий скалы острова со скалами на берегу Катуни.

На острове восстановлен храм в честь Иоанна Богослова и келья святителя Макария Алтайского.

Напротив острова расположен скит.

За кельей святителя находится скала с ликом Божьей Матери.

Еще одна достопримечательность – Чемальская ГЭС, рядом с которой можно увидеть источники «живой» и «мертвой» воды.

Поездка в урочище Че-Чкыш – скальный каньон с водопадом, наскальными рисунками, обзорной площадкой, с которой открывается великолепная панорама Катуни. (30 км).

Фотостоп на левобережье Катуни «Зубы Дракона».

При плохой погоде экскурсия в музей-галерею Г. И. Чорос-Гуркина (30 км) в с. Анос. (входной билет оплачивается отдельно).

Дом, мастерская и усадьба художника и этнографа, ученика Шишкина, автора знаменитых картин «Хан Алтай», «Озеро горных духов», «Корона Катуни» с репродукциями картин.

Поездка в с. Аскат (7 км) – «деревню мастеров», имеющую репутацию самого богемного и атмосферного места на Алтае.

Достопримечательностью Аската уже много лет являются талантливый художник Таракай и семья самобытных творцов Головань. Художники и мастера по глине, дереву, металлу выставляют свои работы на поляне мастеров, в галереи «Стрела Сартакпая», сувенирной лавке «Бай Терек», где можно купить необычные изделия народного искусства, диковинные музыкальные инструменты (бубны, флейты, трещотки, «поющие» чаши, глюкофоны), послушать рассказы о традициях и ремеслах.

Трансфер Аскат – Барангол (25 км).

По желанию: моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с посещением Камышлинского водопада – формируется на реке Камышла – левом притоке Катуни, состоит из двух каскадов высотой 12 м.

Трансфер Барангол – туркомплекс (40 км).

Ужин.

Размещение: ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» или подобные в районе Нижней Катуни.

Пешком – 4 км, авто – 240 км.

Чемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш или деревня мастеров АскатЧемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш или деревня мастеров АскатЧемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш или деревня мастеров АскатЧемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш или деревня мастеров АскатЧемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш или деревня мастеров АскатЧемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш или деревня мастеров АскатЧемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш или деревня мастеров АскатЧемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш или деревня мастеров Аскат
3 день

Бирюзовая Катунь, Тавдинские пещеры, Телецкое озеро, экскурсия на пасеку и этноаил

Завтрак.

Трансфер Нижняя Катунь – Бирюзовая Катунь (20 км).

Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь.

Мы пройдемся по эко-тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: альпийские луга, смешанные леса, луговые участки и скалистая местность.

Посещение Тавдинских пещер (входной билет оплачивается отдельно).

Тавдинские пещеры, своды, гроты, арки – несколько десятков пещер соединяются друг с другом, образуя большую взаимосвязанную систему, в которой легко заблудиться.

Продолжим прогулку до смотровой площадки к величественному памятнику Н. К. Рериха и древнему гроту Ихтиандра.

Фотостоп с видом на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами.

Экскурсия на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства.

Впечатление дня – оздоровительный релаксирующий сон на ульях.

Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного.

Трансфер Бирюзовая Катунь – Телецкое озеро (200 км) – самое большое озеро Алтая и одно из крупнейших озер России.

Максимальная глубина – около 330 метров, длина 78,6 км, а средняя ширина составляет 2,89 км.

Удивительное явление здесь – театр облаков.

Размещение.

Посещение этноаила в с. Артыбаш, рассказ об обычаях и традициях алтайцев, дегустация локальной кухни (по желанию, за доп. плату), где вы сможете попробовать: чегень – кисломолочный напиток из коровьего молока на сычужной закваске, алтайский сыр курут – копченый сыр из чегеня, боорсок (алтайские пончики) с мёдом – традиционный десерт кочевников-скотоводов, национальный спиртной напиток – алтай аракы (молочное вино), копчёная маралятина, традиционный чай с молоком, солью, талканом (ячменная мука) и топленным маслом, алтайские конфеты из талкана – чок-чок.

Ужин.

Размещение: «Исток», «Артыбаш», «Горное озеро» или подобные в районе Телецкого озера.

Пешком – 3 км, авто – 220 км.

Бирюзовая Катунь, Тавдинские пещеры, Телецкое озеро, экскурсия на пасеку и этноаилБирюзовая Катунь, Тавдинские пещеры, Телецкое озеро, экскурсия на пасеку и этноаилБирюзовая Катунь, Тавдинские пещеры, Телецкое озеро, экскурсия на пасеку и этноаилБирюзовая Катунь, Тавдинские пещеры, Телецкое озеро, экскурсия на пасеку и этноаилБирюзовая Катунь, Тавдинские пещеры, Телецкое озеро, экскурсия на пасеку и этноаилБирюзовая Катунь, Тавдинские пещеры, Телецкое озеро, экскурсия на пасеку и этноаил
4 день

Телецкое озеро, Алтайский государственный биосферный заповедник и водопад Корбу, эко-тропа «Третья речка»

Завтрак.

Прогулка по Телецкому озеру.

Пассажиры стилизованного теплохода «Пионер Алтая» прикоснутся дикой природе Золотого озера – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время водного путешествия по озеру Вы посетите Алтайский государственный биосферный заповедник и знаменитый водопад Корбу (рекреационный сбор, доп. плата), высотой 12,5 метров, а также живописный водопада Чедор (рекреационный сбор, доп. плата) с поросшими мхом камнями и обточенными водой скалами.

На обратном пути – просмотр с воды водопада Киште, загадочного мыса Айран.

Все это Вы сможете увидеть, услышать, вдохнуть и прочувствовать во время круиза.

Пешеходная прогулка по эко-тропе «Третья речка» (при хорошей погоде), где Вы сможете пройтись по телецкой тайге, вдохнуть чистый воздух и насладиться природным умиротворением.

По желанию: сплав по р. Бии (за доп. плату).

Ужин.

Размещение: «Исток», «Артыбаш», «Горное озеро» или подобные в районе Телецкого озера.

Пешком – 3 км, авто – 20 км.

Телецкое озеро, Алтайский государственный биосферный заповедник и водопад Корбу, эко-тропа «Третья речка»Телецкое озеро, Алтайский государственный биосферный заповедник и водопад Корбу, эко-тропа «Третья речка»Телецкое озеро, Алтайский государственный биосферный заповедник и водопад Корбу, эко-тропа «Третья речка»Телецкое озеро, Алтайский государственный биосферный заповедник и водопад Корбу, эко-тропа «Третья речка»Телецкое озеро, Алтайский государственный биосферный заповедник и водопад Корбу, эко-тропа «Третья речка»Телецкое озеро, Алтайский государственный биосферный заповедник и водопад Корбу, эко-тропа «Третья речка»Телецкое озеро, Алтайский государственный биосферный заповедник и водопад Корбу, эко-тропа «Третья речка»
5 день

Музей ИМ.А.В. Анохина, дендропарк «Алтайское Холмогорье», гастро-фито-ужин

Завтрак.

Трансфер Артыбаш – Горно-Алтайск (190 км).

Пешеходная прогулка по столице Республики Алтай «Улала – Ойрот-Тура – Горно-Алтайск: преображение».

Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина (входной билет оплачивается отдельно).

Музей хранит в себе богатые этнографические коллекции коренных народов Алтая, особое место отведено культуре, быту и таким атрибутам шаманов, как бубны, сделанные вручную.

Самым уникальным экспонатом на экскурсии станет мумия Принцессы Укока, которая лишь недавно вернулась домой.

Трансфер Горно-Алтайск – с. Алтайское (90 км).

Фотостоп и «пограничный контроль» на подвесном Айском пешеходном мосту, где дух захватывает не только от великолепного вида на бурлящую реку, но и от мягкого ощущения невесомости над водой.

Фотостоп на Бирюксинском перевале – невысокий перевал, с которого открывается живописная панорама Алтайской Тосканы.

Верхняя точка перевала по местным поверьям считается «местом силы».

Посещение дендропарк «Алтайское Холмогорье» (входной билет оплачивается отдельно).

Дендропарк с богатейшей коллекцией экзотических трав, лиственных и хвойных кустарников, лекарственных растений, используемых для изготовления косметических средств и БАДов.

Гастро-ботаник-ужин «Новая Алтайская кухня» или гастро-ботаника по-алтайски – это современное популярное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства.

Салаты, супы, бальзамы, чай и мясо с алтайскими травами – это уже известные бренды, но вот суп из лопуха, зеленые вареники с крапивой или шампанское на березовом соке – эту экзотику Вы сможете попробовать только на Алтае.

В меню вашего гастро-фито-ужина – суп-тайга, кундюбки, чага-десерт – это открытие новых граней вкуса.

Трансфер Алтайское – Белокуриха (60 км).

Целебный воздух и термальная вода – главное достояние города-курорта, а еще терренкуры, родники и источники.

Размещение.

Свободное время.

Размещение: «Благодать», «Нео», «Орион» или подобные в районе курорта Белокуриха.

Пешком – 4 км, авто – 340 км.

Музей ИМ.А.В. Анохина, дендропарк «Алтайское Холмогорье», гастро-фито-ужинМузей ИМ.А.В. Анохина, дендропарк «Алтайское Холмогорье», гастро-фито-ужинМузей ИМ.А.В. Анохина, дендропарк «Алтайское Холмогорье», гастро-фито-ужинМузей ИМ.А.В. Анохина, дендропарк «Алтайское Холмогорье», гастро-фито-ужинМузей ИМ.А.В. Анохина, дендропарк «Алтайское Холмогорье», гастро-фито-ужин
6 день

Экскурсия по городу-курорту Белокуриха, посещение оздоровительного центра

Завтрак.

Обзорная экскурсия по городу-курорту Белокуриха с посещением «Горной Белокурихи» (40 км) – это соседний развивающийся курорт с извилистой современной дорогой: 12 серпантинных колец на протяжении 8 км.

Необычные арт-объекты, возведенные скульптором и ювелиром Владимиром Войчихиным: загадочный пятиметровый стул с мыслителем, телега с карандашами, межзвездный корабль Пепелац, Плюкмобиль и Трицикл эцилопа из фильма Данелия «Кин-дза-дза», прищепка желаний, байкерский топор и целебная ступа Медицины, музей шоколада. Усадьба-музей Андреевская слобода – образец крестьянского подворья XIX века, а трактир «Гоголь» – ресторан в стиле купеческой усадьбы.

Прогулка по терренкурам до «Амбарчиков» или «Огородчиков» – это скальные гранитные комплексы, уникальные геологические объекты с отличной панорамой для фотосессий.

Возвращение в Белокуриху (40 км).

Свободное время, посещение сувенирных лавок.

Ужин.

По желанию: посещение оздоровительного центра или бассейна с термальным комплексом – плавательный бассейн с водными аттракционами (гидромассажи, аэромассажное плато, каскадный душ, гейзеры, противотоки, зоны быстрой и медленной реки), детская территория, аквааэробика, SPA, хаммам, финская сауна, римские термы, русская баня (оплачивается отдельно).

Размещение: «Благодать», «Нео», «Орион» или подобные в районе курорта Белокуриха.

Пешком – 3 км, авто – 80 км.

Экскурсия по городу-курорту Белокуриха, посещение оздоровительного центраЭкскурсия по городу-курорту Белокуриха, посещение оздоровительного центраЭкскурсия по городу-курорту Белокуриха, посещение оздоровительного центраЭкскурсия по городу-курорту Белокуриха, посещение оздоровительного центраЭкскурсия по городу-курорту Белокуриха, посещение оздоровительного центраЭкскурсия по городу-курорту Белокуриха, посещение оздоровительного центраЭкскурсия по городу-курорту Белокуриха, посещение оздоровительного центра
7 день

Пантолечение по желанию

Завтрак.

Подъем по канатно-кресельной дороге на гору Церковка (по желанию, за доп. плату).

Место соприкосновения великой равнины и могучих гор – фас Алтая – здесь можно наслаждаться бескрайней панорамой Западной Сибири и осмыслить путешествие, которое почти завершилось.

По желанию: пантолечение (за доп. плату).

Размещение: «Беловодье», «Алтай Green», «Золото Алтая» или подобные в районе курорта Белокуриха.

Пантолечение по желаниюПантолечение по желаниюПантолечение по желанию
8 день

Пантолечение по желанию

Завтрак.

По желанию: пантолечение (за доп. плату).

Пантолечение по желаниюПантолечение по желаниюПантолечение по желанию
9 день

Пантолечение по желанию

Завтрак.

По желанию: пантолечение (за доп. плату).

Пантолечение по желаниюПантолечение по желаниюПантолечение по желанию
10 день

Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Окончание программы в 12:00 в Белокурихе.

Индивидуальный трансфер до г. Барнаула и г. Горно-Алтайска за дополнительную плату.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает размещение:

  • ВК “Манжерок”, туркомплекс “Altai-rest”, “Солнечная” или подобное в районе Нижней Катуни.
  • турбаза “Горное озеро”, “Исток”, “Артыбаш” в районе Телецкого озера или подобное в районе Телецкого озера.
  • отель “Благодать”, парк-отель “Алтай Грин”, курортный отель "Беловодье", эко-комплекс “Золото Алтая” или подобные на курорте Белокуриха.

Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

26 апреля, 3 мая, 7 июня78 800
14 июня, 21 июня75 800

28 июня, 5 июля, 12 июля, 19 июля,

26 июля, 2 августа, 9 августа, 16 августа, 23 августа

78 800
30 августа, 6 сентября, 13 сентября75800
20 сентября69 800

Доплата за одноместное размещение 29 700 руб.

Подселение не предусматривается.

Варианты проживания

Всесезонный курорт «Манжерок» или аналогичные

2 ночи

ВК «Манжерок» расположен в Республике Алтай, Майминском районе, с. Озерное, район озера Манжерокское, у подножия горы Малая Синюха, в 3 км от с. Манжерок. Имеет гондольную канатную дорогу, сувенирный городок, зоны отдыха, спортивные площадки, байк-парк, кафе. WiFi: на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната с балконом, кухонной зоной, санузел с душем. В номере: кровать двуспальная или 2 кровати односпальных, прикроватные тумбы, ТВ, гардероб, стулья, холодильник, чайник, набор посуды, кухонный гарнитур с раковиной, микроволновая печь.

Всесезонный курорт «Манжерок» или аналогичныеВсесезонный курорт «Манжерок» или аналогичныеВсесезонный курорт «Манжерок» или аналогичныеВсесезонный курорт «Манжерок» или аналогичныеВсесезонный курорт «Манжерок» или аналогичныеВсесезонный курорт «Манжерок» или аналогичныеВсесезонный курорт «Манжерок» или аналогичныеВсесезонный курорт «Манжерок» или аналогичныеВсесезонный курорт «Манжерок» или аналогичные

Турбаза «Горное озеро»

2 ночи

Турбаза «Горное озеро» расположена на берегу Телецкого озера в селе Артыбаш. Имеет кафе, бани, смотровые площадки, причал с катерами, бильярд, пантоцентр, открытый бассейн с подогревом, лавку здоровья. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: кровать двуспальная или 2 кровати односпальных, прикроватные тумбы, ТВ.

Кемпинг «Исток»

2 ночи

Кемпинг «Исток» расположен в Республике Алтай, Турочакском район, на берегу реки Бия, не доезжая чуть больше километра до Телецкого озера. Имеет кафе, караоке бар, 2 бани, конференц- зал, пункт проката спортивного инвентаря, бильярд, настольный теннис, бадминтон, дартс, прокат лошадей, прокат велосипедов, прокат туристического снаряжения, оборудованные костровища, беседки для отдыха. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: одна полутора спальная кровать и одна односпальная кровать, комод, зеркало, стол, стулья, кресла.

Гостиница «Артыбаш»

2 ночи

Гостиница «Артыбаш» расположена в Республике Алтай на въезде в посёлок Артыбаш, в 400 м от Телецкого озера на берегу р. Бия. Имеет ресторан, русскую баню с комнатой отдыха, парковую зону, беседки с мангалами, бильярд, настольные игры, кальян, детскую игровую площадку. Wi-Fi на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: 2 односпальные кровати, прикроватные тумбы, вешалка, столик, телевизор, чайные пары.

Гостиница «Артыбаш»Гостиница «Артыбаш»Гостиница «Артыбаш»Гостиница «Артыбаш»Гостиница «Артыбаш»Гостиница «Артыбаш»

Курортный отель «Беловодье»

5 ночей

Курортный отель «Беловодье» расположен на территории города-курорта Белокуриха. Имеет ресторан русской и традиционной кухни «Тридевятое Царство», зал обслуживания «Шведская линия», бар, термический комплекс (русская баня, финская сауна, турецкий хамам, пещера холода со снегом, мини-бассейны, ванна джакузи), солярий, аквапарк, центр медицины и реабилитации, конференц-зал. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона (в некоторых номерах имеется балкон), санузел с душем. В номере: 2 односпальные кровати, прикроватный столик, кресло, шкаф, зеркало, бра, тумбочка, рабочая зона (письменный стол, стул), телевизор, холодильник, электрический чайник.

Курортный отель «Беловодье»Курортный отель «Беловодье»Курортный отель «Беловодье»Курортный отель «Беловодье»Курортный отель «Беловодье»Курортный отель «Беловодье»

Парк-отель «Алтай Green»

5 ночей

Парк-отель «Алтай Green» расположен в Алтайском крае, Смоленском районе, село Новотырышкино, на берегу озера, в 15 км от города Белокуриха. Имеет оздоровительный блок, русскую баню, беседки с мангалом и барбекю, банкетную зону с камином, бильярд. Wi-Fi на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона (в некоторых номерах имеется балкон), санузел с душем. В номере: 2 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, плательный шкаф, 2 кресла, туалетный столик с зеркалом, чайный столик, чайный набор, холодильник с мини-баром, ТВ, телефон, кондиционер, холодильник.

Парк-отель «Алтай Green»Парк-отель «Алтай Green»Парк-отель «Алтай Green»Парк-отель «Алтай Green»Парк-отель «Алтай Green»Парк-отель «Алтай Green»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от Барнаула на комфортабельном автобусе
  • 2-3-х местное размещение в туркомплексах и отелях:
  • Стандартные номера с удобствами (душ, WC)
  • Питание – завтрак и ужин в 1-6 день, завтрак – в 7-10 день
  • Экскурсии согласно программе
  • Страхование
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаул и обратно
  • Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. в сутки
  • Входные билеты в музеи – 150-400 руб. /чел.
  • Рекреационный сбор – 150 руб. /чел.
  • Подъем по канатно-кресельной дороге – 600-900 руб. /чел.
  • Посещение аквацентра – от 1000 руб. /чел.
  • Посещение бани – от 500 руб. /час
  • Дополнительное питание (обеды и ужины)
  • Дополнительные экскурсии – от 500 руб. /чел.
  • Пантолечение – от 3600 руб. за процедуру
  • Трансфер в аэропорт в последний день
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • непромокаемая куртка;
  • ветровка или плащ-дождевик;
  • двое брюк – плотные и легкие;
  • кофта из толстого флиса или теплый шерстяной свитер;
  • легкий свитер или кофта;
  • шорты;
  • футболки х/б;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • термобелье;
  • обувь для пеших экскурсий – туристические ботинки или кроссовки из плотного материала;
  • легкая обувь – кроссовки, кеды или сандалии;
  • обувь для сплава – легкие кеды или неопреновые тапочки;
  • носки;
  • плавки или купальник;
  • тапочки для бани и дома;
  • индивидуальные средства для гигиены и аптечка;
  • документы (не забудьте пенсионные удостоверения и другие документы, подтверждающие ваши льготы).
Какие правила посещения монастырей и храмов для женщин?

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.

Есть ли в туре клещи?

Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи.

Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

В чем польза пантовых ванн?

Мараловодческие хозяйства – одна из визитных карточек Горного Алтая. Алтайский марал – пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых. Панты — неокостеневшие рога марала — созданный самой природой комплекс веществ с огромной биостимулирующей силой. Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны — это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала. Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергетику организма, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма. Положительный эффект наблюдается не ранее 4–6 ванны.

Какие особенности тура зависят от даты заезда?

26 апреля, 3 мая (праздник «Цветение маральника». Маральник – горная роза, или багульник, или алтайская сакура, Рододе́ндрон Ледебура – у маральника много имен. Он – символ наступления весны. Когда в Японии цветет сакура, на Алтае склоны гор покрываются сиреневым ковром горного рододендрона. Фотостопы запланированы именно в тех местах, где этого чуда природы больше всего, так что у любителей фотосъемки будет отличная возможность сделать уникальные кадры цветущих гор).

7 июня, 14 июня, 21 июня, 28 июня, 5 июля, 12 июля, 19 июля, 26 июля, 2 августа, 9 августа, 16 августа, 23 августа, 30 августа, 6 сентября, 13 сентября, 20 сентября (Бирюзовая Катунь – именно осенью вода горной реки Катунь становится необыкновенно бирюзового цвета на фоне золотых гор. Песчаник зеленоватого оттенка, чистейшая вода без примесей и взвесей, преимущественно родниковое питание осенью обуславливает это уникальное явление).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В
14 авг 2022
Тур просто прекрасный. Отправляла маму с тетей - вернулись в восторге. Насыщенная продуманная программа. Гостиницы - одна лучше другой. Каждый день очень насыщенный. Как раз вариант, когда хочется сразу посмотреть побольше мест
Н
27 июня 2022
Удачное сочетание программ по природным и музейным объектам и очень понравилось завершение тура в спокойном оздоровительном режиме
О
20 июня 2022
Организация тура понравилась, маршруты выбраны интересные, гид информирован, удобный микроавтобус, водитель надежный.

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