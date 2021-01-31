05.01.2022

Тур насыщен увлекательной экскурсионной программой, которая гармонично сочетает в себе...

Тур насыщен увлекательной экскурсионной программой, которая гармонично сочетает в себе познавательные, развлекательные и активные мероприятия.

Снежные пейзажи, достопримечательности и современные горнолыжные комплексы позволять ощутить себя в волшебной стороне.

Впечатления и позитивные эмоции надолго останется в Вашей памяти! Тур для активных любителей путешествовать! Не сложный, подходит для детей и взрослых.
Рождественское чудо Алтая
Рождественское чудо Алтая
Рождественское чудо Алтая
Рождественское чудо Алтая
Рождественское чудо Алтая
Рождественское чудо Алтая
Рождественское чудо Алтая
Рождественское чудо Алтая
Рождественское чудо Алтая
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Маршрут
Река Катунь — Чемал — Манжерок
Программа тура по дням
1 день
09:40 встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск.
10:30 встреча группы с гидом в Горно-Алтайске на пл. Ленина (крыльцо гостиницы «Горный Алтай»).
11:00 Посещение музея им. А. В. Анохина (зависит от графика работы музея). Краеведческий музей им. А. В. Анохина — самый большой музей за Уралом. Первый музей Республики, где представлены экспозиции природы Горного Алтая, его археологии и этнографии, истории и изобразительного искусства, содержащие более 50000 экспонатов. В музее хранятся уникальные коллекции по палеонтологии, археологии, минералогии, археологические экспонаты самой древней в Сибири (Улалинской) стоянки первобытного человека, экспонаты из курганов Ак-Алаха с плато Укок, памятники древнетюркской рунической письменности, этнографические предметы коренного алтайского населения и русских старообрядцев, а также основной фонд картин выдающегося алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.
Отправление на экскурсию «Знакомство с Республикой Алтай»: Вас ждет обед с дегустацией национальной алтайской кухни и выступление

мастера горлового пения «КАЙ».

Двигаемся по Чуйскому тракту, дороге которая идет вдоль одной из самых красивых горных рек Алтая — реки Катунь. Во время экскурсии Вы узнаете о строительстве легендарного тракта, посетите памятник им. В. Я. Шишкову — знаменитому исследователю, писателю, проектировщику Чуйского тракта.
Размещение на туркомплексе.
Ужин.
2 день
Завтрак.
Сегодня мы отправляемся на одну из самых популярных экскурсий в
зимнее время — к Голубым Глазам Катуни. Озера переливаются изумительным бирюзовым цветом, а их температура +5-+7 позволяет даже
искупаться. Это по праву одно из удивительных мест силы на Алтае.

Обед-перекус с горячем чаем на озерах.

Далее, отправляемся в село Чемал — мекку туристической жизни Алтая. Посещение храма на острове Патмос — это каменный остров на реке Катунь, местные жители ещё величают его Макарьевским островом. Вы не только насладитесь красивыми видами острова, но и познакомитесь с
историей основания христианской миссии в Чемале, историей постройки храма.
Ужин.
3 день

Завтрак.

Экскурсия в музей русской куклы «Десятиручка» с участием в рождественской программе.
Далее отправляемся на Всесезонный курорт «Манжерок», где есть возможность совершить подъем на г. Синюха (от 500 руб. /чел.). Зимние забавы на курорте: катание на горных лыжах, сноуборде, коньках и проч. (дополнительно оплачивается прокат, подъемники, ски-пасс).
Обед по пути следования (доп. плата)
Дополнительно возможно покататься на собачьих упряжках.
Возвращение на туркомплекс.
Ужин.
4 день

Завтрак.

Сегодня нас ждет самая романтичная экскурсия на Алтае в заказник «Лебединый», куда прилетают на зимовку до 1,5 тысяч птиц, большинство из которых прекрасные лебеди-кликуны, также в заказнике обитают: утки, большой крохаль, занесенный в Красную книгу, чирок-трескунок, широконоска, гоголь, шилохвость и другие. Во время отдыха на озере Светлом Вы сможете покормить птиц со специально оборудованных
площадок.
Обед по пути следования (доп. плата).
Возвращение в отель.
Ужин.
5 день
Завтрак.

Освобождение номеров.

08:00 Трансфер в аэропорт Горно-Алтайск (прибытие в аэропорт в 08:30), на автовокзал Горно-Алтайск (прибытие на автовокзал в 08:45).

Проживание:

  • Благоустроенные номера (2-3 местное размещение) в гостевых домах и на базах отдыха: база отдыха Любава /парк отель «Манжерок»/т/к «Манжерок»/ГЛК Манжерок.
  • Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано.

Примечание:

  • Развлекательные вечерние программы возможны при наборе группы от 8 человек.
  • В программе тура возможны несущественные изменения в зависимости от погодных и технических условий.
  • Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания на экскурсиях и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией/погодными условиями и т. п.
  • Указанные расстояния являются приблизительными.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Проживание
  • Экскурсии по программе
  • Питание завтраки, ужины
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты
Что не входит?
  • Дополнительно оплачивается:
  • одноместное размещение (по запросу)
  • дополнительные экскурсии, не включенные в программу тура
  • самостоятельные переезды
  • спиртные напитки
  • баня
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, автовокзал или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: 05.01.2022
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

05.01.2022

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