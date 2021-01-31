05.01.2022

Маршрут

Река Катунь — Чемал — Манжерок

Программа тура по дням

1 день

09:40 встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск.

10:30 встреча группы с гидом в Горно-Алтайске на пл. Ленина (крыльцо гостиницы «Горный Алтай»).

11:00 Посещение музея им. А. В. Анохина (зависит от графика работы музея). Краеведческий музей им. А. В. Анохина — самый большой музей за Уралом. Первый музей Республики, где представлены экспозиции природы Горного Алтая, его археологии и этнографии, истории и изобразительного искусства, содержащие более 50000 экспонатов. В музее хранятся уникальные коллекции по палеонтологии, археологии, минералогии, археологические экспонаты самой древней в Сибири (Улалинской) стоянки первобытного человека, экспонаты из курганов Ак-Алаха с плато Укок, памятники древнетюркской рунической письменности, этнографические предметы коренного алтайского населения и русских старообрядцев, а также основной фонд картин выдающегося алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.

Отправление на экскурсию «Знакомство с Республикой Алтай»: Вас ждет обед с дегустацией национальной алтайской кухни и выступление

мастера горлового пения «КАЙ».

Двигаемся по Чуйскому тракту, дороге которая идет вдоль одной из самых красивых горных рек Алтая — реки Катунь. Во время экскурсии Вы узнаете о строительстве легендарного тракта, посетите памятник им. В. Я. Шишкову — знаменитому исследователю, писателю, проектировщику Чуйского тракта.

Размещение на туркомплексе.

Ужин.

2 день

Завтрак.

Сегодня мы отправляемся на одну из самых популярных экскурсий в

зимнее время — к Голубым Глазам Катуни. Озера переливаются изумительным бирюзовым цветом, а их температура +5-+7 позволяет даже

искупаться. Это по праву одно из удивительных мест силы на Алтае.

Обед-перекус с горячем чаем на озерах.

Далее, отправляемся в село Чемал — мекку туристической жизни Алтая. Посещение храма на острове Патмос — это каменный остров на реке Катунь, местные жители ещё величают его Макарьевским островом. Вы не только насладитесь красивыми видами острова, но и познакомитесь с

историей основания христианской миссии в Чемале, историей постройки храма.

Ужин.

3 день

Завтрак.

Экскурсия в музей русской куклы «Десятиручка» с участием в рождественской программе.

Далее отправляемся на Всесезонный курорт «Манжерок», где есть возможность совершить подъем на г. Синюха (от 500 руб. /чел.). Зимние забавы на курорте: катание на горных лыжах, сноуборде, коньках и проч. (дополнительно оплачивается прокат, подъемники, ски-пасс).

Обед по пути следования (доп. плата)

Дополнительно возможно покататься на собачьих упряжках.

Возвращение на туркомплекс.

Ужин.

4 день

Завтрак.

Сегодня нас ждет самая романтичная экскурсия на Алтае в заказник «Лебединый», куда прилетают на зимовку до 1,5 тысяч птиц, большинство из которых прекрасные лебеди-кликуны, также в заказнике обитают: утки, большой крохаль, занесенный в Красную книгу, чирок-трескунок, широконоска, гоголь, шилохвость и другие. Во время отдыха на озере Светлом Вы сможете покормить птиц со специально оборудованных

площадок.

Обед по пути следования (доп. плата).

Возвращение в отель.

Ужин.

5 день

Завтрак.

Освобождение номеров.

08:00 Трансфер в аэропорт Горно-Алтайск (прибытие в аэропорт в 08:30), на автовокзал Горно-Алтайск (прибытие на автовокзал в 08:45).

Проживание:

Благоустроенные номера (2-3 местное размещение) в гостевых домах и на базах отдыха: база отдыха Любава /парк отель «Манжерок»/т/к «Манжерок»/ГЛК Манжерок.

Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано.

Примечание: