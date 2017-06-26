Топовые места Алтая

Побывать на «Алтайском Марсе», проехать по Чуйскому тракту и головокружительным перевалам

В недельном путешествии вы увидите самые знаменитые места края. Полюбуетесь узорами на дне Гейзерного озера, прокатитесь по перевалам Улаганский и Кату-Ярык. Посетите остров Патмос и насладитесь необычным цветом гор урочища Кызыл-Чин.

Мы расскажем вам увлекательные легенды, поможем исследовать древние наскальные рисунки и погрузиться в культуру этого удивительного уголка нашей страны.
Топовые места Алтая
Топовые места Алтая
Топовые места Алтая
Топовые места Алтая
Топовые места Алтая
Топовые места Алтая
Топовые места Алтая
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Специальной туристической подготовки не требуется, участники должны быть в удовлетворительной физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно.

Все переезды осуществляются лицензированным перевозчиком, соблюдающим нормы пассажирских перевозок. Переезды по асфальтовому покрытию мы осуществляем на автобусах класса Mercedes, Volkswagen, Fiat и аналогичных. Вещи туристов при большой группе обязательно везём в прицепе. На участке с бездорожьем будем передвигаться на собственном автобусе на базе ПАЗа с установленными удобными сидениями, панорамными окнами и выделенным багажным отсеком, позволяющим сохранить салон от пыли. Этот вариант проверен годами, и он идеален.

В первый день вам предстоит длительный переезд, около 350 км, до места первой ночёвки. Рекомендуем прилететь накануне, переночевать в Горно-Алтайске, отдохнуть после перелёта и привыкнуть к разнице во времени, или рейсами, прибывающими до 09:20.

Вы можете приобретать билеты, как только менеджер подтвердит вашу заявку и сообщит, что набрано минимальное количество участников.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:20. Мы будем встречать вас у выхода из зала прилёта. Номер сопровождающего мы заблаговременно вышлем перед стартом тура. По прилёте в Горно-Алтайск, пожалуйста, включите телефон. Если ваш отель расположен на Чуйском тракте, мы можем забрать вас по пути - в этом случае просьба предупредить заранее. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно)
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт, около 15:00. Рекомендуем приобретать обратные билеты на рейсы, вылетающие вечером или на следующий день (ночёвка в гостинице бронируется самостоятельно) . В случае, если вы планируете вылетать из Барнаула, трансфер оплачивается дополнительно по предварительному запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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