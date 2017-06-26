В недельном путешествии вы увидите самые знаменитые места края. Полюбуетесь узорами на дне Гейзерного озера, прокатитесь по перевалам Улаганский и Кату-Ярык. Посетите остров Патмос и насладитесь необычным цветом гор урочища Кызыл-Чин. Мы расскажем вам увлекательные легенды, поможем исследовать древние наскальные рисунки и погрузиться в культуру этого удивительного уголка нашей страны.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Специальной туристической подготовки не требуется, участники должны быть в удовлетворительной физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно.

Все переезды осуществляются лицензированным перевозчиком, соблюдающим нормы пассажирских перевозок. Переезды по асфальтовому покрытию мы осуществляем на автобусах класса Mercedes, Volkswagen, Fiat и аналогичных. Вещи туристов при большой группе обязательно везём в прицепе. На участке с бездорожьем будем передвигаться на собственном автобусе на базе ПАЗа с установленными удобными сидениями, панорамными окнами и выделенным багажным отсеком, позволяющим сохранить салон от пыли. Этот вариант проверен годами, и он идеален.

В первый день вам предстоит длительный переезд, около 350 км, до места первой ночёвки. Рекомендуем прилететь накануне, переночевать в Горно-Алтайске, отдохнуть после перелёта и привыкнуть к разнице во времени, или рейсами, прибывающими до 09:20.

Вы можете приобретать билеты, как только менеджер подтвердит вашу заявку и сообщит, что набрано минимальное количество участников.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.