Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 12 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в 8:00 возле ТЦ «Пассаж» (г. Барнаул, пр. Ленина, 2Б) . Выезд в 8:30. Встреча в Горно-Алтайске В 13:00
Завершение: Прибытие в Горно-Алтайск ориентировочно в 14:00, в Барнаул - ориентировочно в 19:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели 180 экскурсий для 124 туристов
Меня зовут Андрей. Я хожу в походы и вожу группы по Алтаю уже более 19 лет. Окончил географический факультет Алтайского государственного университета, работаю по специальности и очень люблю свое дело. В моей команде такие же увлеченные гиды, которые горят идеей рассказывать и показывать лучшее, что есть на Алтае.
Всего в нашей команде 6 человек. Евгений - любит путешествовать, горы, природу, увлекается сноубордом и автотематикой, всегда находит общий язык с группой, организует конкурсы. Сергей - родился в горах, занимается туризмом, горными лыжами, опытный водитель и механик, ко всему относится серьезно и ответственно. Павел - всегда располагает к себе всех туристов, ничего не упустит, очень тактичный человек, любит готовить, всем уделит внимание и поможет. Игорь - влюблен в Алтай, родился в горах, уже много лет работает гидом-инструктором по туризму, опытный охотник и рыболов. Ксения - менеджер в офисе, но душой в горах, была во всех походах, поездках и на всех базах, даст всегда самую точную и исчерпывающую информацию по маршрутам.