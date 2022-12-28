Волшебная колесница: автотур по Алтаю на Новый год и Рождество

Зарядиться энергией мест силы, окунуться после бани в ледяное озеро, покормить лебедей и зубров

Начать год в окружении гор — хорошая примета! Проверим? Едем любоваться заснеженными вершинами и незамерзающими озёрами, покорять перевалы и исследовать сакральные места.

Вы побываете в живописной «Долине горных духов», прокатитесь по знаменитому Чуйскому тракту и заглянете в голубые «Глаза Катуни», в «омут» которых самые смелые смогут окунуться.

Послушаем тишину и шуршание горной реки и насладимся заповедной природой, одетой в белоснежный наряд.
Волшебная колесница: автотур по Алтаю на Новый год и Рождество
Волшебная колесница: автотур по Алтаю на Новый год и Рождество
Волшебная колесница: автотур по Алтаю на Новый год и Рождество
Волшебная колесница: автотур по Алтаю на Новый год и Рождество
Волшебная колесница: автотур по Алтаю на Новый год и Рождество
Волшебная колесница: автотур по Алтаю на Новый год и Рождество
Волшебная колесница: автотур по Алтаю на Новый год и Рождество
Ближайшие даты:
31
дек
5
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в 8:00 возле ТЦ «Пассаж» (г. Барнаул, пр. Ленина, 2Б) . Выезд в 8:30. Встреча в Горно-Алтайске В 13:00
Завершение: Прибытие в Горно-Алтайск ориентировочно в 14:00, в Барнаул - ориентировочно в 19:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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