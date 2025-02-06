Путешествие по льду Малого и Большого Моря на хивусе, коньках и пешком

Встретиться с шаманом, прокатиться на коньках по Байкалу и попариться в баньке
Зимняя сказка начинается: отправляемся на Байкал, чтобы увидеть самые невероятные виды льда, заглянуть в «стеклянные» гроты, полюбоваться застывшими на скалах волнами и попробовать ледяной коктейль и студёную воду Байкала прямо
читать дальше

из проруби. Побываем в главных местах края: на мысах Хобой и Бурхан, на острове Огой и в Тажеранской степи.

Прямо на льду устроим пикник с сибирскими угощениями и травяным чаем из самовара, с ветерком прокатимся на хивусе, услышим удивительные местные легенды и побурханим — задобрим духов вместе с настоящим шаманом.

Путешествие по льду Малого и Большого Моря на хивусе, коньках и пешком
Путешествие по льду Малого и Большого Моря на хивусе, коньках и пешком
Путешествие по льду Малого и Большого Моря на хивусе, коньках и пешком
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий и ледовой обстановки, программа экскурсий может меняться.

Проживание. Будем жить в отеле на берегу Байкала, 2-местное размещение. Проживание возможно на турбазе «Гэсэр», «Мир Байкала» или «Баяр».

Питание. В программу включено 3-разовое питание, начиная с завтрака в 1 день и заканчивая завтраком в 5 день. Обед и ужин в 5 день — не включены.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, погружение в шаманизм и закат на льду

Встретим вас в аэропорту в 08:30 и на ж. -д. вокзале в 09:30 и отправимся в путь. Ехать предстоит 250 км с остановками. По дороге гид расскажет историю Иркутска, коренного населения и Байкала.

Считается, что на Байкал нужно ехать только с чистой душой и помыслами, обязательно задобрив местных духов. Не будем нарушать традиций и мы. Встретимся с настоящим шаманом, который расскажет нам о религии, обычаях и правилах поведения в этих краях. Проведём обряд на хорошую дорогу и побурханим — задобрим духов.

По пути остановимся у памятников Орлу и Бродяге. Приедем к Малому Морю, разместимся в отеле и пообедаем. Закат пойдём встречать на лёд, будем фотографироваться и рассматривать причудливые ледяные фигуры. Затем вернёмся в отель и поужинаем.

Прибытие, погружение в шаманизм и закат на льдуПрибытие, погружение в шаманизм и закат на льдуПрибытие, погружение в шаманизм и закат на льдуПрибытие, погружение в шаманизм и закат на льду
2 день

Мысы Хобой и Бурхан и обед у костра

Позавтракаем и отправимся к самой северной точке острова Ольхон — мысу Хобой. Побываем у мыса Кабанья Голова и расскажем вам удивительную легенду про это место, пробродим по ледяным гротам, а затем полюбуемся наплесками на скалах — это замёрзли на камне волны Байкала.

Остановимся у мыса Бурхан (скала Шаманка), энергетически мощного места и одной из 9 святынь Азии. Узнаем легенды мыса и прочувствуем импульсы энергии и силы на себе.

Следующая локация — мыс Хобой. В профиль он напоминает девушку, с которой связано местное поверье. Ещё по дороге побываем в живописных гротах и полюбуемся скалой Саган-Хушун, её ещё называют скалой Три брата.

Обедать будем у костра на свежем воздухе, пробовать местные блюда, пить горячий чай и любоваться искрящимся на солнце льдом. В отель вернёмся уже на закате и поужинаем.

Мысы Хобой и Бурхан и обед у костраМысы Хобой и Бурхан и обед у костраМысы Хобой и Бурхан и обед у костраМысы Хобой и Бурхан и обед у костраМысы Хобой и Бурхан и обед у костраМысы Хобой и Бурхан и обед у костра
3 день

Тажеранские степи, Большое Море Байкала и прогулки по льду

Малое Море мы уже видели, пришло время Большого! Начнём путешествие с Тажеранских степей или «Маленькой Монголии». Снега здесь обычно нет — ветра сдувают всё, что выпадает.

Со смотровой площадки полюбуемся Байкалом, обрывистыми скалами и бесконечным льдом. Всё из-за того же ветра ледовый покров здесь не засыпан снегом, поэтому предстаёт во всей красе. Спустимся к берегу озера по петляющему Змеиному ущелью.

Затем выезжаем на лёд. Здесь вы сможете погулять, покататься на коньках (брать их с собой не нужно — всё предоставим) и сделать миллион эффектных кадров. Отойдём подальше от берегу и пробурим лунку. Желающие смогут попробовать свои силы в этом нелёгком занятии. Затем продегустируем студёную воду!

Продолжим знакомство со льдом. На очереди — торосы, они появляются в конце февраля-марте. Вы увидите огромные нагромождения ледяных глыб. Пикник устроим на свежем воздухе: попробуем сибирские гощения, согреемся травяным чаем местного сбора и продегустируем ледовый коктейль.

Вернёмся в отель, пообедаем и попаримся в бане. Вечером поужинаем.

Обратите внимание, в зависимости от ледовой обстановки выезд на лёд может быть ограничен. Передвижение пешком на коньках возможно.

Тажеранские степи, Большое Море Байкала и прогулки по льдуТажеранские степи, Большое Море Байкала и прогулки по льдуТажеранские степи, Большое Море Байкала и прогулки по льдуТажеранские степи, Большое Море Байкала и прогулки по льдуТажеранские степи, Большое Море Байкала и прогулки по льдуТажеранские степи, Большое Море Байкала и прогулки по льду
4 день

Поездка на хивусе на остров Огой к ступе Просветления, скала Дракон

Сегодня путешествовать по льду будем на хивусе — судне на воздушной подушке. Отправимся сразу после завтрака.

Побываем на необитаемом острове Огой — самом большом на Малом море. Здесь находится буддийская ступа Просветления, возведённая в 2005 году. Считается, чем больше раз обойти святыню, тем больше вероятность того, что загаданное желание сбудется.

Полюбуемся скалой Дракон, напоминающей огромное сказочное существо. Это одно из самых известных и узнаваемых мест на Байкале — обязательно отметимся здесь фотографией.

По возвращении в отель пообедаем, а затем у вас будет свободное время. Для желающих и за доплату можем организовать подлёдную рыбалку, баню на льду, прогулку на квадроциклах и встречу рассвета.

Поездка на хивусе на остров Огой к ступе Просветления, скала ДраконПоездка на хивусе на остров Огой к ступе Просветления, скала ДраконПоездка на хивусе на остров Огой к ступе Просветления, скала ДраконПоездка на хивусе на остров Огой к ступе Просветления, скала ДраконПоездка на хивусе на остров Огой к ступе Просветления, скала Дракон
5 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака соберёмся и к обеду поедем в Иркутск. Прибудем в город в 18:00-19:00 и отвезём вас в аэропорт или на ж. -д. вокзал.

По запросу можем забронировать для вас дополнительные ночи в отелях 3-5* в Иркутске.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет80 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на берегу Байкала в благоустроенных номерах в отеле на побережье Байкала
  • 3-разовое питание (с 1 по 4 дни), в 5-й день только завтрак
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Самовар, фуршет, обед-пикник на льду
  • Катание на хивусе
  • Русская баня
  • Встреча с шаманом
  • Сбор национального парка
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 102 900 рублей (обычная цена), 97 200 рублей (акция до 25.09.2024)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, в аэропорту в 8:00-8:30, на ж. - д. вокзале в 9:00-9:30
Завершение: Иркутск, 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Три дня на Байкале: остров Ольхон и Малое Море
На машине
На катере
1 отзыв
3 дня
Три дня на Байкале: остров Ольхон и Малое Море
Встретить закат на горе Шаманка и прокатиться на катере к буддийской ступе Просветления
Начало: Иркутск, 9:30
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
68 000 за человека
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
2 отзыва
8 дней
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Покататься по огромному катку, рассмотреть пузырьки и узоры и проверить силу магических камней
Начало: Иркутск, аэропорт, утро (точное время - по договор...
2 мар в 08:00
118 000 за человека
Неделя на осеннем Байкале: Малое Море, Аршан и Иркутск
1 отзыв
7 дней
Неделя на осеннем Байкале: Малое Море, Аршан и Иркутск
Проехать по живописному побережью, заглянуть в музеи и искупаться в горячих источниках
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
16 ноя в 08:30
58 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
ХорошоТам