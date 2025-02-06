Встретим вас в аэропорту в 08:30 и на ж. -д. вокзале в 09:30 и отправимся в путь. Ехать предстоит 250 км с остановками. По дороге гид расскажет историю Иркутска, коренного населения и Байкала.

Считается, что на Байкал нужно ехать только с чистой душой и помыслами, обязательно задобрив местных духов. Не будем нарушать традиций и мы. Встретимся с настоящим шаманом, который расскажет нам о религии, обычаях и правилах поведения в этих краях. Проведём обряд на хорошую дорогу и побурханим — задобрим духов.

По пути остановимся у памятников Орлу и Бродяге. Приедем к Малому Морю, разместимся в отеле и пообедаем. Закат пойдём встречать на лёд, будем фотографироваться и рассматривать причудливые ледяные фигуры. Затем вернёмся в отель и поужинаем.