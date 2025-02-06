Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий и ледовой обстановки, программа экскурсий может меняться.
Проживание. Будем жить в отеле на берегу Байкала, 2-местное размещение. Проживание возможно на турбазе «Гэсэр», «Мир Байкала» или «Баяр».
Питание. В программу включено 3-разовое питание, начиная с завтрака в 1 день и заканчивая завтраком в 5 день. Обед и ужин в 5 день — не включены.
Программа тура по дням
Прибытие, погружение в шаманизм и закат на льду
Встретим вас в аэропорту в 08:30 и на ж. -д. вокзале в 09:30 и отправимся в путь. Ехать предстоит 250 км с остановками. По дороге гид расскажет историю Иркутска, коренного населения и Байкала.
Считается, что на Байкал нужно ехать только с чистой душой и помыслами, обязательно задобрив местных духов. Не будем нарушать традиций и мы. Встретимся с настоящим шаманом, который расскажет нам о религии, обычаях и правилах поведения в этих краях. Проведём обряд на хорошую дорогу и побурханим — задобрим духов.
По пути остановимся у памятников Орлу и Бродяге. Приедем к Малому Морю, разместимся в отеле и пообедаем. Закат пойдём встречать на лёд, будем фотографироваться и рассматривать причудливые ледяные фигуры. Затем вернёмся в отель и поужинаем.
Мысы Хобой и Бурхан и обед у костра
Позавтракаем и отправимся к самой северной точке острова Ольхон — мысу Хобой. Побываем у мыса Кабанья Голова и расскажем вам удивительную легенду про это место, пробродим по ледяным гротам, а затем полюбуемся наплесками на скалах — это замёрзли на камне волны Байкала.
Остановимся у мыса Бурхан (скала Шаманка), энергетически мощного места и одной из 9 святынь Азии. Узнаем легенды мыса и прочувствуем импульсы энергии и силы на себе.
Следующая локация — мыс Хобой. В профиль он напоминает девушку, с которой связано местное поверье. Ещё по дороге побываем в живописных гротах и полюбуемся скалой Саган-Хушун, её ещё называют скалой Три брата.
Обедать будем у костра на свежем воздухе, пробовать местные блюда, пить горячий чай и любоваться искрящимся на солнце льдом. В отель вернёмся уже на закате и поужинаем.
Тажеранские степи, Большое Море Байкала и прогулки по льду
Малое Море мы уже видели, пришло время Большого! Начнём путешествие с Тажеранских степей или «Маленькой Монголии». Снега здесь обычно нет — ветра сдувают всё, что выпадает.
Со смотровой площадки полюбуемся Байкалом, обрывистыми скалами и бесконечным льдом. Всё из-за того же ветра ледовый покров здесь не засыпан снегом, поэтому предстаёт во всей красе. Спустимся к берегу озера по петляющему Змеиному ущелью.
Затем выезжаем на лёд. Здесь вы сможете погулять, покататься на коньках (брать их с собой не нужно — всё предоставим) и сделать миллион эффектных кадров. Отойдём подальше от берегу и пробурим лунку. Желающие смогут попробовать свои силы в этом нелёгком занятии. Затем продегустируем студёную воду!
Продолжим знакомство со льдом. На очереди — торосы, они появляются в конце февраля-марте. Вы увидите огромные нагромождения ледяных глыб. Пикник устроим на свежем воздухе: попробуем сибирские гощения, согреемся травяным чаем местного сбора и продегустируем ледовый коктейль.
Вернёмся в отель, пообедаем и попаримся в бане. Вечером поужинаем.
Обратите внимание, в зависимости от ледовой обстановки выезд на лёд может быть ограничен. Передвижение пешком на коньках возможно.
Поездка на хивусе на остров Огой к ступе Просветления, скала Дракон
Сегодня путешествовать по льду будем на хивусе — судне на воздушной подушке. Отправимся сразу после завтрака.
Побываем на необитаемом острове Огой — самом большом на Малом море. Здесь находится буддийская ступа Просветления, возведённая в 2005 году. Считается, чем больше раз обойти святыню, тем больше вероятность того, что загаданное желание сбудется.
Полюбуемся скалой Дракон, напоминающей огромное сказочное существо. Это одно из самых известных и узнаваемых мест на Байкале — обязательно отметимся здесь фотографией.
По возвращении в отель пообедаем, а затем у вас будет свободное время. Для желающих и за доплату можем организовать подлёдную рыбалку, баню на льду, прогулку на квадроциклах и встречу рассвета.
Возвращение в Иркутск
После завтрака соберёмся и к обеду поедем в Иркутск. Прибудем в город в 18:00-19:00 и отвезём вас в аэропорт или на ж. -д. вокзал.
По запросу можем забронировать для вас дополнительные ночи в отелях 3-5* в Иркутске.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|80 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на берегу Байкала в благоустроенных номерах в отеле на побережье Байкала
- 3-разовое питание (с 1 по 4 дни), в 5-й день только завтрак
- Трансферы по программе
- Экскурсии по программе
- Самовар, фуршет, обед-пикник на льду
- Катание на хивусе
- Русская баня
- Встреча с шаманом
- Сбор национального парка
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 102 900 рублей (обычная цена), 97 200 рублей (акция до 25.09.2024)