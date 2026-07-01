Групповая
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша. Все включено
Начало: Улица Буйнакского, 113
«В завершении тура побываем в местах, где снимались некоторые сцены из фильма «Белое солнце пустыни» — бархан Сары-Кум»
Расписание: Каждый понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30
3 июл в 07:30
4 июл в 07:30
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
Начало: По договоренности с Туристом
«По пути заедем полюбоваться просторами Чиркейского водохранилища — крупнейшего во всем Северном Кавказе, а также узнаем о тонкостях работы форелевого хозяйства и посетим загадочные дюны бархана Сарыкум»
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 19 чел.
Головокружительный Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, Остановка №1. Южный выезд из города
«Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор»
Расписание: вторник, суббота в 8:00
Завтра в 07:00
3 июл в 07:00
3700 ₽ за человека
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