Из Избербаша - в Кубачи и Кала-Корейш + примерка нарядов кубачинцев

Индивидуальная экскурсия в сердце Дагестана: Кубачи и Кала-Корейш. Откройте для себя ювелирное мастерство и древние легенды, примерив национальные наряды
Дагестанская экскурсия предлагает путешествие в уникальные места.

Кубачи, известное своими мастерами по металлу, удивит изделиями из серебра, а в Кала-Корейш можно погрузиться в историю кайтагских уцмиев. Посетители смогут увидеть старинные ювелирные техники и примерить традиционные наряды. В программу входит трансфер и услуги гида, а также посещение музея. Питание оплачивается отдельно. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и историей региона

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Уникальные ювелирные мастерские
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 👗 Примерка национальных нарядов
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 📚 Погружение в культуру Дагестана
Из Избербаша - в Кубачи и Кала-Корейш + примерка нарядов кубачинцев
Из Избербаша - в Кубачи и Кала-Корейш + примерка нарядов кубачинцев
Из Избербаша - в Кубачи и Кала-Корейш + примерка нарядов кубачинцев
Ближайшие даты:
15
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фев21
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Кубачи
  • Кубачинская башня
  • Музей местного жителя
  • Крепость Кала-Корейш

Описание экскурсии

Кубачи — маленькое и очень древнее село в горах, уже давно ставшее национальным брендом. Объединяет множество мастеров, хранящих и совершенствующих традиции обработки металла и камня. Мы посетим ювелирный завод и частные мастерские на колоритных улочках села. Вы полюбуетесь изделиями из серебра в техниках гравировки, чеканки, чернения, с использованием перегородчатой эмали и филиграни с особым кубачинским декором, узнаваемым во всём мире.

Кубачинская башня, в древности известная как Зирихгеран — сторожевая башня со смотровой площадкой.

Музей местного жителя, рассказывающий о здешнем укладе жизни. Вы сможете переодеться в наряды кубачинцев и устроить в них фотосессию на свой телефон или камеру.

Крепость Кала-Корейш — лабиринт из древних построек, террасами спускающихся с вершины горы. Здесь есть восстановленный музей и усыпальница кайтагских уцмиев — расскажем, кем они были и какими легендами окружили аул Кала-Корейш.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном авто KIA Rio или Hyundai H-1, услуги гида, входные билеты в музей и наряды для фото (сама фотосессия — вашими силами и на вашу технику)
  • Питание в кафе на маршруте вы оплачиваете сами — от 700 ₽ на человека
  • Надевайте удобную обувь, закрытую и необлегающую одежду
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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R
4 фев 2025
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
А
4 фев 2025
Экскурсия очень понравилась! Старый Кубачи впечатлил и своей невероятно древней историей и архитектурой. Некоторые сохранившиеся скульптурные элементы, вмурованные в стены, - на уровне музейных коллекций Эрмитажа. Хотя, увы, значительная часть старого аула полуразрушена и заброшена. Ну и, конечно, очень интересно было увидеть знаменитое искусство кубачинских мастеров.
Экскурсия очень понравилась! Старый Кубачи впечатлил и своей невероятно древней историей и архитектурой. Некоторые сохранившиеся скульптурные
Н
3 фев 2025
Поездка в Кубачи была потрясающим опытом. Это село мастеров, где можно познакомиться с ювелирным искусством, старинными улочками и горным величием. Здесь живут мастера-ювелиры, чьи работы известны далеко за пределами Дагестана.

Во время поездки мы посетили местные мастерские, где увидели, как создаются удивительные украшения. Также мы познакомились с традициями и гостеприимством жителей Кубачи.

Это место оставляет незабываемые впечатления и желание вернуться сюда снова.

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