Дагестанская экскурсия предлагает путешествие в уникальные места. Кубачи, известное своими мастерами по металлу, удивит изделиями из серебра, а в Кала-Корейш можно погрузиться в историю кайтагских уцмиев. Посетители смогут увидеть старинные ювелирные техники и примерить традиционные наряды. В программу входит трансфер и услуги гида, а также посещение музея. Питание оплачивается отдельно. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и историей региона

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Описание экскурсии

Кубачи — маленькое и очень древнее село в горах, уже давно ставшее национальным брендом. Объединяет множество мастеров, хранящих и совершенствующих традиции обработки металла и камня. Мы посетим ювелирный завод и частные мастерские на колоритных улочках села. Вы полюбуетесь изделиями из серебра в техниках гравировки, чеканки, чернения, с использованием перегородчатой эмали и филиграни с особым кубачинским декором, узнаваемым во всём мире.

Кубачинская башня, в древности известная как Зирихгеран — сторожевая башня со смотровой площадкой.

Музей местного жителя, рассказывающий о здешнем укладе жизни. Вы сможете переодеться в наряды кубачинцев и устроить в них фотосессию на свой телефон или камеру.

Крепость Кала-Корейш — лабиринт из древних построек, террасами спускающихся с вершины горы. Здесь есть восстановленный музей и усыпальница кайтагских уцмиев — расскажем, кем они были и какими легендами окружили аул Кала-Корейш.

Организационные детали