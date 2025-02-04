Кубачи, известное своими мастерами по металлу, удивит изделиями из серебра, а в Кала-Корейш можно погрузиться в историю кайтагских уцмиев. Посетители смогут увидеть старинные ювелирные техники и примерить традиционные наряды. В программу входит трансфер и услуги гида, а также посещение музея. Питание оплачивается отдельно. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и историей региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальные ювелирные мастерские
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 👗 Примерка национальных нарядов
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 📚 Погружение в культуру Дагестана
Что можно увидеть
- Кубачи
- Кубачинская башня
- Музей местного жителя
- Крепость Кала-Корейш
Описание экскурсии
Кубачи — маленькое и очень древнее село в горах, уже давно ставшее национальным брендом. Объединяет множество мастеров, хранящих и совершенствующих традиции обработки металла и камня. Мы посетим ювелирный завод и частные мастерские на колоритных улочках села. Вы полюбуетесь изделиями из серебра в техниках гравировки, чеканки, чернения, с использованием перегородчатой эмали и филиграни с особым кубачинским декором, узнаваемым во всём мире.
Кубачинская башня, в древности известная как Зирихгеран — сторожевая башня со смотровой площадкой.
Музей местного жителя, рассказывающий о здешнем укладе жизни. Вы сможете переодеться в наряды кубачинцев и устроить в них фотосессию на свой телефон или камеру.
Крепость Кала-Корейш — лабиринт из древних построек, террасами спускающихся с вершины горы. Здесь есть восстановленный музей и усыпальница кайтагских уцмиев — расскажем, кем они были и какими легендами окружили аул Кала-Корейш.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном авто KIA Rio или Hyundai H-1, услуги гида, входные билеты в музей и наряды для фото (сама фотосессия — вашими силами и на вашу технику)
- Питание в кафе на маршруте вы оплачиваете сами — от 700 ₽ на человека
- Надевайте удобную обувь, закрытую и необлегающую одежду
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Отзывы и рейтинг
Во время поездки мы посетили местные мастерские, где увидели, как создаются удивительные украшения. Также мы познакомились с традициями и гостеприимством жителей Кубачи.
Это место оставляет незабываемые впечатления и желание вернуться сюда снова.