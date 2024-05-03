На велосипедах по Балтийскому побережью
Авторский тур в Калининграде

Исколесить «Калининградскую Венецию», увидеть старинный маяк и надышаться балтийским бризом

Отправляемся на родину янтаря, чтобы промчаться на велосипедах по причудливым улочкам Кёнигбсерга, насладиться ароматом сосновых лесов Светлогорска и увидеть бывший немецкий курорт, катаясь на электросамокатах.

Роскошные особняки в стиле модерн, причудливые усадьбы с черепичными крышами и виллы, сливающиеся с лесным полотном, бесконечные цветущие поля и шелест волн — будем передвигаться по самым живописным дорогам, узнавая удивительную историю Балтики. Тур подойдёт людям с базовыми навыками управления велосипедом.
На велосипедах по Балтийскому побережью
На велосипедах по Балтийскому побережью
На велосипедах по Балтийскому побережью
Ближайшие даты:
3
мая
7
июн
5
июл
20
сен
11
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для участия в туре необходимы базовые навыки управления велосипедом.

Программа может быть изменена из-за погодных условий.

Возможно участие с 14 лет.

Проживание. Будем жить в хостеле, 2-местное размещение с удобствами на этаже. На территории есть бесплатный Wi-Fi и бассейн (посещение за доплату).

Питание. В программу включено 3-разовое питание.

Дети. Возможно участие с 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, заселение и свободное время

Вы прилетите в Калининград в любое удобное время и разместитесь в гостинице. Заселяться можно с 08:00 до 18:00. В зависимости от времени прилёта вы сможете отдохнуть в номерах после дороги, пообедать в кафе при отеле или самостоятельно прогуляться по бывшему Кёнигсбергу — мы подскажем лучшие маршруты.

В 17:00 проведём брифинг, на котором познакомимся друг с другом и обсудим планы, а затем поужинаем.

Прибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное время
2 день

Покатушки по Калининграду и переезд в Светлогорск

После завтрака оседлаем велосипеды и начнём неспешную прогулку по старинным улочкам города. По дороге вы услышите интересные рассказы о Калининграде и познакомитесь с его историей. Проедем по тайным закоулкам, о которых знают только местные, прокатимся по живописным паркам и увидим город во всей красе. Вас ждут 45 км пути по ровному асфальту без резких спусков и подъёмов.

После обеда отправимся в Светлогорск — курортный городок на берегу Балтийского моря, известный густыми хвойными лесами, чистым воздухом и необычной немецкой архитектурой в стиле фахверк.

Сменим велосипеды на электросамокаты и промчимся по улицам Раушена (так раньше назывался город), любуясь старинными виллами и роскошными садами. Вы увидите, как причудливо сливается здесь природа и цивилизация: особняки утопают в зелени и теряются в густых лесах.

Насладимся тишиной и спокойствием курорта, вдоволь надышимся морским бризом и вернёмся в Калининград. Вечером поужинаем в гостинице.

Покатушки по Калининграду и переезд в СветлогорскПокатушки по Калининграду и переезд в СветлогорскПокатушки по Калининграду и переезд в СветлогорскПокатушки по Калининграду и переезд в СветлогорскПокатушки по Калининграду и переезд в Светлогорск
3 день

Куршский залив и маяк Риндерорта

Позавтракаем и поедем в путешествие по «Калининградской Венеции» — прокатимся по дороге вдоль каналов и дамб на берегу Куршского залива. Мимо нас пронесутся старинные усадьбы с красными черепичными крышами, будто со страниц сказки, рыбацкие причалы и бесконечные цветущие поля.

Длина маршрута — 45 км. Ехать будем по асфальту и грунту без резких перепадов. После обеда побываем у старинного маяка Риндерорта 19 века на Балтийском побережье, откуда открывается завораживающий вид, словно вышедший из-под кисти живописца. На прогулке вы узнаете, как развивался рыбный промысел в Кёнигсберге, а затем вернёмся в гостиницу и поужинаем.

Куршский залив и маяк РиндерортаКуршский залив и маяк РиндерортаКуршский залив и маяк РиндерортаКуршский залив и маяк РиндерортаКуршский залив и маяк РиндерортаКуршский залив и маяк Риндерорта
4 день

Отъезд

После завтрака день в вашем распоряжении — вы сможете оставить вещи в номере и пойти гулять в город, пополнить запас сувениров в местных лавках или побыть наедине с морем. Выезд из номеров до 18:00.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Трансферы на автобусе
  • Велосипедные прогулки по Калининграду и вдоль побережья Куршского залива
  • Экскурсия на электросамокатах по Светлогорску
  • Экскурсия на маяк Риндерот
  • Сопровождение гидами
  • Аренда велосипеда Riverside 900
  • Комплекс снаряжения: светоотражатели, фляга для воды, рюкзак, шлем
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Страховка
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Доплата за одноместное размещение - от 1500 руб
Место начала и завершения?
Калининград, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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