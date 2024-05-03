Исколесить «Калининградскую Венецию», увидеть старинный маяк и надышаться балтийским бризом
Роскошные особняки в стиле модерн, причудливые усадьбы с черепичными крышами и виллы, сливающиеся с лесным полотном, бесконечные цветущие поля и шелест волн — будем передвигаться по самым живописным дорогам, узнавая удивительную историю Балтики. Тур подойдёт людям с базовыми навыками управления велосипедом.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 900 ₽
Описание
Организационные детали
Для участия в туре необходимы базовые навыки управления велосипедом.
Программа может быть изменена из-за погодных условий.
Возможно участие с 14 лет.
Проживание. Будем жить в хостеле, 2-местное размещение с удобствами на этаже. На территории есть бесплатный Wi-Fi и бассейн (посещение за доплату).
Питание. В программу включено 3-разовое питание.
Дети. Возможно участие с 14 лет.
Программа тура по дням
Прибытие, заселение и свободное время
Вы прилетите в Калининград в любое удобное время и разместитесь в гостинице. Заселяться можно с 08:00 до 18:00. В зависимости от времени прилёта вы сможете отдохнуть в номерах после дороги, пообедать в кафе при отеле или самостоятельно прогуляться по бывшему Кёнигсбергу — мы подскажем лучшие маршруты.
В 17:00 проведём брифинг, на котором познакомимся друг с другом и обсудим планы, а затем поужинаем.
Покатушки по Калининграду и переезд в Светлогорск
После завтрака оседлаем велосипеды и начнём неспешную прогулку по старинным улочкам города. По дороге вы услышите интересные рассказы о Калининграде и познакомитесь с его историей. Проедем по тайным закоулкам, о которых знают только местные, прокатимся по живописным паркам и увидим город во всей красе. Вас ждут 45 км пути по ровному асфальту без резких спусков и подъёмов.
После обеда отправимся в Светлогорск — курортный городок на берегу Балтийского моря, известный густыми хвойными лесами, чистым воздухом и необычной немецкой архитектурой в стиле фахверк.
Сменим велосипеды на электросамокаты и промчимся по улицам Раушена (так раньше назывался город), любуясь старинными виллами и роскошными садами. Вы увидите, как причудливо сливается здесь природа и цивилизация: особняки утопают в зелени и теряются в густых лесах.
Насладимся тишиной и спокойствием курорта, вдоволь надышимся морским бризом и вернёмся в Калининград. Вечером поужинаем в гостинице.
Куршский залив и маяк Риндерорта
Позавтракаем и поедем в путешествие по «Калининградской Венеции» — прокатимся по дороге вдоль каналов и дамб на берегу Куршского залива. Мимо нас пронесутся старинные усадьбы с красными черепичными крышами, будто со страниц сказки, рыбацкие причалы и бесконечные цветущие поля.
Длина маршрута — 45 км. Ехать будем по асфальту и грунту без резких перепадов. После обеда побываем у старинного маяка Риндерорта 19 века на Балтийском побережье, откуда открывается завораживающий вид, словно вышедший из-под кисти живописца. На прогулке вы узнаете, как развивался рыбный промысел в Кёнигсберге, а затем вернёмся в гостиницу и поужинаем.
Отъезд
После завтрака день в вашем распоряжении — вы сможете оставить вещи в номере и пойти гулять в город, пополнить запас сувениров в местных лавках или побыть наедине с морем. Выезд из номеров до 18:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Трансферы на автобусе
- Велосипедные прогулки по Калининграду и вдоль побережья Куршского залива
- Экскурсия на электросамокатах по Светлогорску
- Экскурсия на маяк Риндерот
- Сопровождение гидами
- Аренда велосипеда Riverside 900
- Комплекс снаряжения: светоотражатели, фляга для воды, рюкзак, шлем
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Страховка
- Трансферы из/в аэропорт
- Доплата за одноместное размещение - от 1500 руб