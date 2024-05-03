После завтрака оседлаем велосипеды и начнём неспешную прогулку по старинным улочкам города. По дороге вы услышите интересные рассказы о Калининграде и познакомитесь с его историей. Проедем по тайным закоулкам, о которых знают только местные, прокатимся по живописным паркам и увидим город во всей красе. Вас ждут 45 км пути по ровному асфальту без резких спусков и подъёмов.

После обеда отправимся в Светлогорск — курортный городок на берегу Балтийского моря, известный густыми хвойными лесами, чистым воздухом и необычной немецкой архитектурой в стиле фахверк.

Сменим велосипеды на электросамокаты и промчимся по улицам Раушена (так раньше назывался город), любуясь старинными виллами и роскошными садами. Вы увидите, как причудливо сливается здесь природа и цивилизация: особняки утопают в зелени и теряются в густых лесах.

Насладимся тишиной и спокойствием курорта, вдоволь надышимся морским бризом и вернёмся в Калининград. Вечером поужинаем в гостинице.