Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
Обзорная автопешеходная экскурсия по главным местам и смотровым площадкам города
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
«Я покажу все главные памятники Петропавловска-Камчатского: Святым Петру и Павлу, Николаю Чудотворцу, Ленину, первому военному губернатору Завойко и знаменитым путешественникам»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от 19 500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лавовые пещеры, Снежный Барс и фумарольные поля: путешествие по Камчатке
Откройте для себя Камчатку: водопад Снежный Барс, фумарольные поля и лавовые пещеры. Насыщенный день с обедом и купанием в горячих источниках
«Почувствуем свежесть брызг и обсудим, почему он назван в честь альпиниста с титулом «Снежный барс СССР»»
Завтра в 08:30
29 авг в 08:00
от 54 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 16 чел.
Стоянка забытых кораблей: сап-прогулка среди доков и нерп (из Петропавловска-Камчатского)
Увидеть контрастную Камчатку с воды - с индустриальными пейзажами, портом и дикой природой
Начало: На улице Строительная
«Постсоветские индустриальные пейзажи здесь соседствуют с яркой молодой зеленью и морской природой, создавая очень необычную атмосферу»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Спокойная городская экскурсия. Посмотрели город, побывали на трех смотровых площадках, на набережной, перекусили в парке. С нами была экскурсовод Вита, которая с радостью делилась информацией о Камчатке. С Витой было удивительно легко и комфортно. Все очень понравилось. Спасибо)
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Посетили обзорную экскурсию по городу с Викторией. Хороший гид: всё четко, структурированно, без лишней воды. Виктория знает историю Петропавловска-Камчатского, отвечала
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Замечаткльная экскурсия! Гид Вита замечательно всё рассказала и показала. Увидели практически все важные туристические места в городе. Огромное спасибо организаторам! Однозначно рекомендуем!
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Экскурсию провела нам Диана. Хороший рассказчик, знает историю города и края. Все очень понравилось!
+1
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М
Валентин встретил вовремя, рассказывал интересно и даже поделился курткой, когда дождь пошел.
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благодарим за экскурсию, нам хоть и не повезло с погодой, гид сделал для нас все возможное чтобы познакомить с этим прекрасным местом и чтобы нам было комфортно. Отличная подача информации. Рекомендую.
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В
Прекрасная обзорная экскурсия, Валентин очень внимательный к туристу, интересный рассказчик, столь ко исторических фактов о городе, местах, что посещали, я
+4
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Была с детьми на великолепной экскурсии по Петропавловску- Камчатскому. Валентин лучший экскурсовод, из всех, с которыми общались. Видно, что человек
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Е
Были на экскурсии с Валентином по городу в октябре 2025. Экскурсия просто блеск! 5 часов информации пролетели легко, интересно. Столько
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А
Благодарю Валентина за организацию поездки.
Безупречное знание истории края!
Интересный маршрут.
Рекомендую.
Безупречное знание истории края!
Интересный маршрут.
Рекомендую.
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Всего 65 отзывов на Камчатке в категории "СССР"
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Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «СССР»
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