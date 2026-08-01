Советский союз

Найдено 3 экскурсии в категории «СССР» на Камчатке, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
На машине
4 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
Обзорная автопешеходная экскурсия по главным местам и смотровым площадкам города
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
«Я покажу все главные памятники Петропавловска-Камчатского: Святым Петру и Павлу, Николаю Чудотворцу, Ленину, первому военному губернатору Завойко и знаменитым путешественникам»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от 19 500 ₽ за всё до 2 чел.
Лавовые пещеры, Снежный Барс и фумарольные поля: путешествие по Камчатке
Джиппинг
На машине
На автобусе
Сёрфинг
На пароме
На микроавтобусе
Снегоходы
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лавовые пещеры, Снежный Барс и фумарольные поля: путешествие по Камчатке
Откройте для себя Камчатку: водопад Снежный Барс, фумарольные поля и лавовые пещеры. Насыщенный день с обедом и купанием в горячих источниках
«Почувствуем свежесть брызг и обсудим, почему он назван в честь альпиниста с титулом «Снежный барс СССР»»
Завтра в 08:30
29 авг в 08:00
от 54 000 ₽ за всё до 3 чел.
Стоянка забытых кораблей: сап-прогулка среди доков и нерп (из Петропавловска-Камчатского)
На автобусе
SUP-прогулки
2.5 часа
Групповая
до 16 чел.
Стоянка забытых кораблей: сап-прогулка среди доков и нерп (из Петропавловска-Камчатского)
Увидеть контрастную Камчатку с воды - с индустриальными пейзажами, портом и дикой природой
Начало: На улице Строительная
«Постсоветские индустриальные пейзажи здесь соседствуют с яркой молодой зеленью и морской природой, создавая очень необычную атмосферу»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

О
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
Спокойная городская экскурсия. Посмотрели город, побывали на трех смотровых площадках, на набережной, перекусили в парке. С нами была экскурсовод Вита, которая с радостью делилась информацией о Камчатке. С Витой было удивительно легко и комфортно. Все очень понравилось. Спасибо)
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
Посетили обзорную экскурсию по городу с Викторией. Хороший гид: всё четко, структурированно, без лишней воды. Виктория знает историю Петропавловска-Камчатского, отвечала
читать дальшеуменьшить

на все вопросы по делу. Маршрут построен грамотно — успели посмотреть основные точки, пофотографироваться. Экскурсия прошла без накладок, по времени уложились идеально. В целом, всё понравилось, спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
Замечаткльная экскурсия! Гид Вита замечательно всё рассказала и показала. Увидели практически все важные туристические места в городе. Огромное спасибо организаторам! Однозначно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
Экскурсию провела нам Диана. Хороший рассказчик, знает историю города и края. Все очень понравилось!
Экскурсию провела нам Диана. Хороший рассказчик, знает историю города и края. Все очень понравилось!
Экскурсию провела нам Диана. Хороший рассказчик, знает историю города и края. Все очень понравилось!
Экскурсию провела нам Диана. Хороший рассказчик, знает историю города и края. Все очень понравилось!
Экскурсию провела нам Диана. Хороший рассказчик, знает историю города и края. Все очень понравилось!+1
Экскурсию провела нам Диана. Хороший рассказчик, знает историю города и края. Все очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
Валентин встретил вовремя, рассказывал интересно и даже поделился курткой, когда дождь пошел.
Вам был полезен этот отзыв?
Ена
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
благодарим за экскурсию, нам хоть и не повезло с погодой, гид сделал для нас все возможное чтобы познакомить с этим прекрасным местом и чтобы нам было комфортно. Отличная подача информации. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
Прекрасная обзорная экскурсия, Валентин очень внимательный к туристу, интересный рассказчик, столь ко исторических фактов о городе, местах, что посещали, я
читать дальшеуменьшить

даже устала от такого количества информации в хорошем смысле конечно)) Побывали на всех смотровых площадках, местах города, заявленных в экскурсии, набрали водички с источника, побывали в храме, завершением стала дегустация рыбки на рыбном рынке. И куча фоток от гида! Это восторг! Когда путешествуешь одна-это очень необходимо. Однозначно высший бал Валентину и его экскурсиям!

Прекрасная обзорная экскурсия, Валентин очень внимательный к туристу, интересный рассказчик, столь ко исторических фактов о городе,
Прекрасная обзорная экскурсия, Валентин очень внимательный к туристу, интересный рассказчик, столь ко исторических фактов о городе,
Прекрасная обзорная экскурсия, Валентин очень внимательный к туристу, интересный рассказчик, столь ко исторических фактов о городе,
Прекрасная обзорная экскурсия, Валентин очень внимательный к туристу, интересный рассказчик, столь ко исторических фактов о городе,+4
Прекрасная обзорная экскурсия, Валентин очень внимательный к туристу, интересный рассказчик, столь ко исторических фактов о городе,
Прекрасная обзорная экскурсия, Валентин очень внимательный к туристу, интересный рассказчик, столь ко исторических фактов о городе,
Прекрасная обзорная экскурсия, Валентин очень внимательный к туристу, интересный рассказчик, столь ко исторических фактов о городе,
Прекрасная обзорная экскурсия, Валентин очень внимательный к туристу, интересный рассказчик, столь ко исторических фактов о городе,
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
Была с детьми на великолепной экскурсии по Петропавловску- Камчатскому. Валентин лучший экскурсовод, из всех, с которыми общались. Видно, что человек
читать дальшеуменьшить

безумно любит свой край, знает историю. С юмором и очень интересно рассказывал. Мы на день раньше были на видовой площадке Мишенной сопки, о чем я сообщила Валентину, но он предложил подняться еще раз, и послушать его. Мы с детьми не на минуту не пожалели. Оказалось, что мы почти ничего не знали до этого. И хоть видимость в этотдень с сопки была не лучшая, Валентин с картами и интерактивными картинками спроецировал каждую точку и рассказал о ней. Было очень интересно. Мы на прекрасном джипе объехали город, побывали везде. Валентин мноко нас фотографировал, с разных точек и лучших ракурсов. На скользких участках Валентин страховал и помогал подняться и спуститься, предлагал "кошки". Всегда и всем буду рекомендовать Валентина и его экскурсии!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
Были на экскурсии с Валентином по городу в октябре 2025. Экскурсия просто блеск! 5 часов информации пролетели легко, интересно. Столько
читать дальшеуменьшить

нового узнали, и тяжелые страницы, и юмор - все было очень органично и позитивно. История экспедиции Беринга (мы многое знали, читали) подана так классно и необычно. Гид учел пожелания по маршруту и содержанию экскурсии, сделал хорошие снимки на видовых площадках.
Большое спасибо! привет из Москвы, Валентина и Юрий.

Были на экскурсии с Валентином по городу в октябре 2025. Экскурсия просто блеск! 5 часов информации
Вам был полезен этот отзыв?
А
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
Благодарю Валентина за организацию поездки.
Безупречное знание истории края!
Интересный маршрут.
Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 65 отзывов на Камчатке в категории "СССР"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «СССР»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский;
  2. Лавовые пещеры, Снежный Барс и фумарольные поля: путешествие по Камчатке;
  3. Стоянка забытых кораблей: сап-прогулка среди доков и нерп (из Петропавловска-Камчатского).
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Авачинская бухта;
  4. Халактырский пляж;
  5. Мыс Маячный;
  6. Вулкан Мутновский;
  7. Вилючинский водопад;
  8. Памятник «Здесь начинается Россия»;
  9. Гора Морозная;
  10. Долина Гейзеров.
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в августе 2026
Сейчас на Камчатке в категории "СССР" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 54 000. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию на Камчатке на 2026 год по теме «СССР», 65 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь