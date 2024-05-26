1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
«Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка
Начало: Памятник Джержинскому, проспект Дзержинского 17
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 15:00
25 июня в 15:00
27 июня в 15:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Замедлиться, побыть наедине с природой и погрузиться в прошлое на иммерсивной прогулке в мини-группе
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 17:30
1 июля в 17:30
4 июля в 17:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Иммерсивная индивидуальная прогулка по Кисловодску
Начало: Памятник Джержинскому
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
25 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 мая 2024Спасибо за необычную, увлекательную и абсолютно не утомительную экскурсию! Девушки - экскурсоводы были очень доброжелательны,прекрасно владели информацией и с удовольствие делились ею, вся прогулка прошла с отличным настроением!
- ННаталья24 марта 2024Рекомендую не раздумывая посетить эту экскурсию. Отличные девочки гиды, интересный аудиогид в наушниках. Вся экскурсия на позитиве и с хорошим
- ММарина8 ноября 2023Отличная экскурсия. Познавательная. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Иммерсивные»
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