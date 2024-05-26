читать дальше настроением. Ощущение, что ты вернулся в детсво. А разные по пути "фишечки" делают путь не забываемым. Спасибо организатором за интересное знакомство с городом

Рекомендую не раздумывая посетить эту экскурсию. Отличные девочки гиды, интересный аудиогид в наушниках. Вся экскурсия на позитиве и с хорошим