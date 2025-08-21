-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к Элькушу
Погрузитесь в атмосферу горных ландшафтов на конной прогулке. Незабываемые виды и опыт ждут вас на пути к селу Элькуш
Начало: Колоннада
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
1496 ₽
1870 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)
Начало: Центральный вход в парк
Расписание: Ежедневно в 10.00 и 14.00
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
1530 ₽
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка недалеко от Кисловодска
Начало: Проспект Мира, 2 (Колоннада)
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
Групповая
Терский конезавод: грация и сила чистокровных скакунов
Начало: Колоннада, проспект Мира, 1
Расписание: Вторник в 14:00
2 сен в 14:00
9 сен в 14:00
1700 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
Начало: Колонада у входа в парк возле памятника Ленина
Расписание: Ежедневно 10:00, 14:00, 15.30
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
1495.80 ₽
1662 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлиса21 августа 2025Я могу описать одним словом ВОСТОРГ! Как жаль, что мне уже уезжать… Виды завораживающие, из рук камеру можно не выпускать.
- ААнна21 августа 2025Незабываемые впечатления от экскурсии!
Инструкторы - настоящие профессионалы своего дела, которые живут своей работой)
Я первый раз в жизни ездила верхом, и
- ЕЕкатерина20 августа 2025Очень крутая поездка, завораживающие виды, лошади спокойные, спасибочки
- ААндрей19 августа 2025Отличная организация, сопровождение инструкторов на всем протяжении маршрута, красивейшие виды и положительные эмоции от общения с лошадями. У меня был конь Алмаз - умный и грациозный:)
- ООльга19 августа 202518 августа 2025 г. мы посетили экскурсию под названием "Конная прогулка по окрестностям Кисловодска". А именно, прогулялись по Березовскому ущелью
- ЕЕлена18 августа 2025Замечательная прогулка! Впервые так долго сидела в седле, управляя лошадью! Лошадки ухоженные, послушные. Очень внимательные инструкторы, которые были готовы ответить
- ТТатьяна18 августа 2025Море положительных эмоций. Очень всё понравилось. И прогулка на лошадях и забота, порядок инструкторов. Виды и достопримечательности. Спасибо организаторам!!!
- ННаталья17 августа 2025Спокойные воспитанные лошадки! Восхитительные пейзажи! Все организованно отлично! Мы остались довольны.
- ААлексей17 августа 2025Все очень понравилось. Имбирь, Пегас и Зайчик отличные спокойные кони.
- ААлександр17 августа 2025Сама прогулка была супер! Машину для трансфера можно было бы и обновить (старая газель)
- ЕЕлена16 августа 2025Отличная прогулка! Получила огромный заряд позитива от общения с лошадками, от чудесных пейзажей. С нашей группой было 2 инструктора. Помогали во всем, а на привале пофоткали всех - кто сколько хотел. Спасибо!
- ААнтон16 августа 2025Было очень здорово и красиво. Нам понравилось. Большое спасибо
