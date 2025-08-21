читать дальше

верхом на прекрасных конях карачаевской породы. Неизгладимое впечатление произвели на нас пейзажи, это нужно видеть. А наши верные спутники на протяжении всего пути (2х часовая прогулка верхом) помогли осуществить мою мечту-покататься на лошади😍Моего коня звали Черныш, красивый 7-ми летний жеребец, по дороге все время ел цветы 😁Мой сынок 9 лет ехал сам верхом на белом коне Лукасе. Лошадки послушно шли друг за другом, они очень уравновешенные и спокойные. А наши инструктора (к сожалению имя только девочки узнала Анастасия) сопровождали нас всю дорогу, с музыкой и под большим контролем. Мы когда пришли на конюшню, то ребята сказали:"За вашего сына теперь мы несем ответственность". Ребята опытные джигиты и наездники, среди них Анастасия как цветочек💖также опытная наездница. Лошадки очень ухоженные, блестящие и сытые. В конце, по приезду на конюшню, мы поблагодарили своих лошадок морковкой (принесли с собой). Я в полнейшем восторге!!! Рекомендую всем😊Единение конь, человек и природа это божественно🥰А безопасность на высшем уровне.