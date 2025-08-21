Мои заказы

Терский конный завод – экскурсии в Кисловодске

Найдено 5 экскурсий в категории «Терский конный завод» в Кисловодске, цены от 1495 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска к селу Элькуш
Конные прогулки
2 часа
-
20%
198 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к Элькушу
Погрузитесь в атмосферу горных ландшафтов на конной прогулке. Незабываемые виды и опыт ждут вас на пути к селу Элькуш
Начало: Колоннада
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
1496 ₽1870 ₽ за человека
Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)
Конные прогулки
2 часа
-
15%
26 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)
Начало: Центральный вход в парк
Расписание: Ежедневно в 10.00 и 14.00
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
1530 ₽1800 ₽ за человека
Конная прогулка недалеко от Кисловодска
Конные прогулки
2 часа
71 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка недалеко от Кисловодска
Начало: Проспект Мира, 2 (Колоннада)
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
Терский конезавод: грация и сила чистокровных скакунов
На автобусе
Конные прогулки
4 часа
12 отзывов
Групповая
Терский конезавод: грация и сила чистокровных скакунов
Начало: Колоннада, проспект Мира, 1
Расписание: Вторник в 14:00
2 сен в 14:00
9 сен в 14:00
1700 ₽ за человека
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
Конные прогулки
2 часа
-
10%
750 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
Начало: Колонада у входа в парк возле памятника Ленина
Расписание: Ежедневно 10:00, 14:00, 15.30
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
1495.80 ₽1662 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алиса
    21 августа 2025
    Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
    Я могу описать одним словом ВОСТОРГ! Как жаль, что мне уже уезжать… Виды завораживающие, из рук камеру можно не выпускать.
    читать дальше

    Сама прогулка умиротворяет и расслабляет. Пожалела, что не взяла индивидуальную 🥹. О конях можно писать отдельную историю 😊 Зайчик прелесть 🥰

  • А
    Анна
    21 августа 2025
    Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
    Незабываемые впечатления от экскурсии!
    Инструкторы - настоящие профессионалы своего дела, которые живут своей работой)
    Я первый раз в жизни ездила верхом, и
    читать дальше

    у меня не возникло никаких проблем с управлением, все лошадки очень умные и покладистые! Коню Добрый отдельное спасибо, был моим верным спутником на протяжении всех двух часов!
    В следующий раз планируем приехать уже на более продолжительную экскурсию
    Спасибо большое работникам за их труд и искренность!

  • Е
    Екатерина
    20 августа 2025
    Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
    Очень крутая поездка, завораживающие виды, лошади спокойные, спасибочки
  • А
    Андрей
    19 августа 2025
    Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
    Отличная организация, сопровождение инструкторов на всем протяжении маршрута, красивейшие виды и положительные эмоции от общения с лошадями. У меня был конь Алмаз - умный и грациозный:)
  • О
    Ольга
    19 августа 2025
    Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
    18 августа 2025 г. мы посетили экскурсию под названием "Конная прогулка по окрестностям Кисловодска". А именно, прогулялись по Березовскому ущелью
    читать дальше

    верхом на прекрасных конях карачаевской породы. Неизгладимое впечатление произвели на нас пейзажи, это нужно видеть. А наши верные спутники на протяжении всего пути (2х часовая прогулка верхом) помогли осуществить мою мечту-покататься на лошади😍Моего коня звали Черныш, красивый 7-ми летний жеребец, по дороге все время ел цветы 😁Мой сынок 9 лет ехал сам верхом на белом коне Лукасе. Лошадки послушно шли друг за другом, они очень уравновешенные и спокойные. А наши инструктора (к сожалению имя только девочки узнала Анастасия) сопровождали нас всю дорогу, с музыкой и под большим контролем. Мы когда пришли на конюшню, то ребята сказали:"За вашего сына теперь мы несем ответственность". Ребята опытные джигиты и наездники, среди них Анастасия как цветочек💖также опытная наездница. Лошадки очень ухоженные, блестящие и сытые. В конце, по приезду на конюшню, мы поблагодарили своих лошадок морковкой (принесли с собой). Я в полнейшем восторге!!! Рекомендую всем😊Единение конь, человек и природа это божественно🥰А безопасность на высшем уровне.

  • Е
    Елена
    18 августа 2025
    Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
    Замечательная прогулка! Впервые так долго сидела в седле, управляя лошадью! Лошадки ухоженные, послушные. Очень внимательные инструкторы, которые были готовы ответить
    читать дальше

    на любые вопросы, оказать помощь в управлении лошадью. Отдельно хочется сказать о выбранном маршруте для прогулки. Это живописное Элькушское ущелье, где есть спуски и подъёмы, ручейки и цветущие луга. Рекомендую отправиться на конную прогулку и самим всё увидеть и почувствовать!

  • Т
    Татьяна
    18 августа 2025
    Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
    Море положительных эмоций. Очень всё понравилось. И прогулка на лошадях и забота, порядок инструкторов. Виды и достопримечательности. Спасибо организаторам!!!
  • Н
    Наталья
    17 августа 2025
    Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
    Спокойные воспитанные лошадки! Восхитительные пейзажи! Все организованно отлично! Мы остались довольны.
  • А
    Алексей
    17 августа 2025
    Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
    Все очень понравилось. Имбирь, Пегас и Зайчик отличные спокойные кони.
  • А
    Александр
    17 августа 2025
    Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
    Сама прогулка была супер! Машину для трансфера можно было бы и обновить (старая газель)
  • Е
    Елена
    16 августа 2025
    Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
    Отличная прогулка! Получила огромный заряд позитива от общения с лошадками, от чудесных пейзажей. С нашей группой было 2 инструктора. Помогали во всем, а на привале пофоткали всех - кто сколько хотел. Спасибо!
  • А
    Антон
    16 августа 2025
    Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
    Было очень здорово и красиво. Нам понравилось. Большое спасибо

