Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Что вас ожидает

День на лоне природы

Мы пройдем по знаменитому поселку Красная Поляна, погуляем по лесной дороге вдоль ручья, поднимемся к озеру Зеркальное и метеостанции. Оценим красивейшие виды на горы с нескольких смотровых площадок и полюбуемся Ачипсинскими водопадами, также известными под названием «Братья». Наберем кристально чистой воды в реке и разобьем лагерь в тихом живописном месте.

Покорение Ачишхо

После ночевки мы отправимся на вершину Ачишхо Восточная и насладимся сумасшедшей панорамой окрестных гор и бескрайнего Черного моря. Далее спустимся вниз по тому же маршруту. В пути я не дам вам заскучать: расскажу о местной флоре, фауне, истории развития Красной Поляны и таинственных каменных дольменах, которые встретятся нам по пути.

Организационные детали