Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Поход на гору Ачишхо с ночевкой

Полюбоваться лесными озерами, водопадами и фантастическими видами с вершины горы

Приглашаю провести два дня в окружении горной природы! Вы пройдете по нескольким климатическим зонам, попробуете чистейшую воду из реки Ачипсе и подниметесь на живописные смотровые площадки.

Я буду вашим надежным проводником, который покажет лучшие тропы, поможет разбить лагерь и поделится интересными историями.
Поход на гору Ачишхо с ночевкой
Поход на гору Ачишхо с ночевкой
Поход на гору Ачишхо с ночевкой
Поход на гору Ачишхо с ночевкой
Поход на гору Ачишхо с ночевкой
Поход на гору Ачишхо с ночевкой
Поход на гору Ачишхо с ночевкой
Поход на гору Ачишхо с ночевкой

Что вас ожидает

День на лоне природы

Мы пройдем по знаменитому поселку Красная Поляна, погуляем по лесной дороге вдоль ручья, поднимемся к озеру Зеркальное и метеостанции. Оценим красивейшие виды на горы с нескольких смотровых площадок и полюбуемся Ачипсинскими водопадами, также известными под названием «Братья». Наберем кристально чистой воды в реке и разобьем лагерь в тихом живописном месте.

Покорение Ачишхо

После ночевки мы отправимся на вершину Ачишхо Восточная и насладимся сумасшедшей панорамой окрестных гор и бескрайнего Черного моря. Далее спустимся вниз по тому же маршруту. В пути я не дам вам заскучать: расскажу о местной флоре, фауне, истории развития Красной Поляны и таинственных каменных дольменах, которые встретятся нам по пути.

Организационные детали

  • Трек подойдет физически подготовленным путешественникам: мы поднимемся из Красной Поляны (500 м) на высоту 2500 метров
  • Для посещения заповедника нужен пропуск — 300 р. за каждый день пребывания
  • По желанию на маршруте можно посетить парк дольменов — 100 р. с человека
  • Для тех, кто хочет провести больше времени на природе и пройти маршрут медленнее, я могу предложить опцию двух ночевок
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: в Красной Поляне
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лев
Лев
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Лев, я родился в Петербурге. После похода на гору Ачишхо решил переехать в Сочи. До этого водил экскурсии по Карелии и Ленинградской области. С радостью поделюсь с вами красотой и величием русской природы!
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