Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Что вас ожидает

Курортная Гагра

Возле знаменитого ресторана Гагрипш поговорим о здании с часами и основателе курорта принце Ольденбургском. Затем вы прогуляетесь 👣 вдоль старейшей достопримечательности 🏛️ Абхазии — Гагрской колоннады. Увидите изящный фонтан ⛲ и заброшенный Зимний театр.

Панорамные виды и завтрак

Поднявшись от побережья Черного моря 🌊 в горы ⛰️, вы посмотрите на Гагру с высоты. Попутно познакомитесь с историей 📖 старинной крепости и других памятных построек. А после вас угостят горячим чаем и блинами со сгущенкой, предложат продегустировать алкогольные напитки с местным сыром.

Незабываемая дорога к Рице

Вы навестите водопад Девичьи слезы и живописное ущелье реки Бзыбь. Заедете на смотровую площадку, где сможете прокатиться на 500-метровом зиплайне. Далее в программе — Голубое озеро со своими преданиями. Еще один водопад на пути — Мужские слезы. И конечно, вы посетите Юпшарский каньон.

Озеро Рица и посещение пасеки

Вы пообедаете на берегу, а затем у вас будет свободное время для созерцания горного озера с разных ракурсов. Следующая остановка — государственная медовая пасека, где вам расскажут о полностью натуральном продукте и правильном способе его употребления.

Новый Афон: город 🏙️, затмивший величием

Вы прогуляетесь 👣 по территории прославленного монастыря. Увидите рукотворный водопад, созданный монахами, и одну из первых мини-ГЭС в Российской империи. У храма Симона Кананита услышите древнюю легенду об этом святом месте. Побываете на необычной заброшенной ж/д станции Псырцыха. А в Приморском парке 🌳 вас будут ждать черные и белые лебеди.

Организационные детали