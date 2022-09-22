Кто в горах не бывал — тот себя не испытал! Проверим свои силы в Красной Поляне и насладимся красотой альпийских лугов, бесконечных водопадов и озёр, проходя маршрут пешком, проезжая по нём на джипе или пролетая по канатной дороге. Мы покорим вершину горы Табунная и заночуем в долине, увидим Главный Кавказских хребет и побываем в маленькой российской Швейцарии — на «Розе Хутор».

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Вам понадобятся: треккинговая обувь на низкой нескользкой подошве желательно с поддержкой голеностопа (оптимальны лёгкие треккинговые ботинки), рюкзак 40-80 литров для переноски личных вещей на экскурсионных маршрутах и группового снаряжения в двухдневном походе, тёплая куртка (ночью температура в горах может опуститься до +5ºС), сидушка для отдыха на земле, каремат, накидка от дождя на себя и на рюкзак, защита от солнца (панама, крем, очки с повышенным УФ-фактором), ходовой комплект лёгкой одежды, термобелье для ночевки (или тёплые штаны, свитер), флисовые шапочка, кофта, перчатки, рабочие перчатки, кружка, ложка, миска, нож для пикника и похода, термос или фляга для воды объёмом не меньше 1 литра, фонарь налобный (батарейки запасные), фототехника, аптечка индивидуальная.