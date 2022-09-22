Красная Поляна 3 в 1: экскурсии, треккинг и поход на гору Табунная

Встретить закат на вершине, умыться ледниковой водой и промчаться на джипе по бездорожью

Кто в горах не бывал — тот себя не испытал! Проверим свои силы в Красной Поляне и насладимся красотой альпийских лугов, бесконечных водопадов и озёр, проходя маршрут пешком, проезжая по нём на джипе или пролетая по канатной дороге.

Мы покорим вершину горы Табунная и заночуем в долине, увидим Главный Кавказских хребет и побываем в маленькой российской Швейцарии — на «Розе Хутор».
Красная Поляна 3 в 1: экскурсии, треккинг и поход на гору Табунная
Красная Поляна 3 в 1: экскурсии, треккинг и поход на гору Табунная
Красная Поляна 3 в 1: экскурсии, треккинг и поход на гору Табунная
Красная Поляна 3 в 1: экскурсии, треккинг и поход на гору Табунная
Красная Поляна 3 в 1: экскурсии, треккинг и поход на гору Табунная
Красная Поляна 3 в 1: экскурсии, треккинг и поход на гору Табунная
Красная Поляна 3 в 1: экскурсии, треккинг и поход на гору Табунная
Ближайшие даты:
2
окт
9
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Вам понадобятся: треккинговая обувь на низкой нескользкой подошве желательно с поддержкой голеностопа (оптимальны лёгкие треккинговые ботинки), рюкзак 40-80 литров для переноски личных вещей на экскурсионных маршрутах и группового снаряжения в двухдневном походе, тёплая куртка (ночью температура в горах может опуститься до +5ºС), сидушка для отдыха на земле, каремат, накидка от дождя на себя и на рюкзак, защита от солнца (панама, крем, очки с повышенным УФ-фактором), ходовой комплект лёгкой одежды, термобелье для ночевки (или тёплые штаны, свитер), флисовые шапочка, кофта, перчатки, рабочие перчатки, кружка, ложка, миска, нож для пикника и похода, термос или фляга для воды объёмом не меньше 1 литра, фонарь налобный (батарейки запасные), фототехника, аптечка индивидуальная.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная Поляна, 12:00
Завершение: Красная Поляна, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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