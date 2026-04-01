Мои заказы

Галопом по Карачаево-Черкесии: конный выезд для опытных всадников

Попрактиковать динамичную езду, доскакать до Смаглина и Джиссы, на джипах подняться на перевал Пхия
Могучие пики Кавказа, мощь карачаевских скакунов и невероятный дух свободы — в этом путешествии нет скуки! Мы приглашаем уверенных всадников, владеющих рысью и не боящихся скорости.

Вы попрактикуете динамичный галоп в
читать дальшеуменьшить

окрестностях станицы Зеленчукской: верхом доберётесь к вершинам Смаглин и Джисса и перекусите на свежем воздухе с головокружительными видами. В хорошую погоду издалека увидите Эльбрус и на джипах подниметесь на перевал Пхия.

Жить будете выше — на базе отдыха в горах Архыза, где для вас подготовлены уютные коттеджи или номера и сытные домашние блюда на завтрак и ужин.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой:
удобную одежду с длинным рукавом (чтобы было комфортно и в теплую погоду, и в холод) и обувь (в апреле может быть еще прохладно или ветрено). Отлично подойдет многослойность: термобелье, база (флис или свитер или теплая кофта), пуховка или куртка. Обувь не на массивной платформе, чтобы не застревала в стременах.

Также нужны:
куртка, дождевик, так как в горах Архыза еще прохладно, а в предгорье теплее;
крем от загара в любое время года необходим в горах;
шапка, перчатки;
краги не обязательны, но лишними не будут.

Программа тура по дням

1 день

На джипах на перевал Пхия

Встретим вас по прибытии в Минеральные Воды и доставим в Архыз. На джипах поднимемся на перевал Пхия, насладимся горными панорамами, пофотографируемся и к ужину вернёмся в город.

2 день

Верхом на лошадях к горе Смаглин

Выезжаем в станицу Зеленчукскую. Вы полностью погрузитесь в мир конников КЧР: поймаете лошадь, почистите и оседлаете её самостоятельно, познакомитесь с животным. Стартуем от лагеря по маршруту «Гора Смаглин»: перейдём реку, проедем через посёлок, поднимемся на холм и пустимся галопом. Менее опытные всадники смогут попрактиковать рысь или шаг. Сделаем привал, перекусим и к ужину вернёмся.

3 день

Конная прогулка к горе Джисса

Возвращаемся к нашим коням в Зеленчукскую и выходим на не менее живописный маршрут «Гора Джисса». С её вершины видны бесконечные долины и поля, а в хорошую погоду ещё и Эльбрус. Если вы уверенно чувствуете себя в седле, вы сможете вдоволь насладиться галопом. После похода перекусим в точке старта, а потом вернёмся в Архыз.

4 день

Финальная прогулка верхом

После завтрака — лёгкая конная прогулка. Доставим вас в Минеральные Воды.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет31 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение инструктором-проводником конного туризма
  • Прогулки на лошадях
  • Баня по запросу
  • Фото и видео
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 150 туристов
Я инструктор конного туризма и представляю команду гидов и инструкторов-проводников. Вместе мы организуем и сами проводим конные туры и прогулки в Архызе. В этой сфере работаем с 2019 года и оказываем услуги на профессиональном уровне: рассказываем о лошадях карачаевской породы, учим езде. Я всей душой люблю лошадей и с радостью поделюсь частичкой любви к этим благородным животным с вами!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры на «Галопом по Карачаево-Черкесии: конный выезд для опытных всадников»

Знакомство с Карачаево-Черкесией: по Домбаю и Архызу на джипе в мини-группе
На машине
Канатная дорога
Джиппинг
4 дня
11 отзывов
Знакомство с Карачаево-Черкесией: по Домбаю и Архызу на джипе в мини-группе
Полюбоваться Эльбрусом с перевала Гум-Баши, осмотреть храмы 10 века и погулять по заповеднику
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, до 13:00
28 апр в 13:00
29 апр в 08:00
30 000 ₽ за человека
Природные и исторические сокровища Домбая и Архыза: джип-выезд в сердце Кавказа
На машине
Джиппинг
3 дня
-
10%
10 отзывов
Природные и исторические сокровища Домбая и Архыза: джип-выезд в сердце Кавказа
Осмотреть Аланское городище и древний храм, насладиться горными пейзажами и заглянуть в обсерваторию
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или место вашего прожив...
1 мая в 07:00
5 мая в 07:00
19 800 ₽22 000 ₽ за человека
Выходные в седле. Конный тур на Кавказе
Конные прогулки
Конные туры
3 дня
3 отзыва
Выходные в седле. Конный тур на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 35 000 ₽ за человека
Джигитовка для начинающих. Осенний конный тур
На автобусе
Конные прогулки
Конные туры
8 дней
-
13%
3 отзыва
Джигитовка для начинающих. Осенний конный тур
Начало: Г. Минеральные Воды
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 72 450 ₽83 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
