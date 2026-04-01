Галопом по Карачаево-Черкесии: конный выезд для опытных всадников
Попрактиковать динамичную езду, доскакать до Смаглина и Джиссы, на джипах подняться на перевал Пхия
Могучие пики Кавказа, мощь карачаевских скакунов и невероятный дух свободы — в этом путешествии нет скуки! Мы приглашаем уверенных всадников, владеющих рысью и не боящихся скорости.
окрестностях станицы Зеленчукской: верхом доберётесь к вершинам Смаглин и Джисса и перекусите на свежем воздухе с головокружительными видами. В хорошую погоду издалека увидите Эльбрус и на джипах подниметесь на перевал Пхия.
Жить будете выше — на базе отдыха в горах Архыза, где для вас подготовлены уютные коттеджи или номера и сытные домашние блюда на завтрак и ужин.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой: удобную одежду с длинным рукавом (чтобы было комфортно и в теплую погоду, и в холод) и обувь (в апреле может быть еще прохладно или ветрено). Отлично подойдет многослойность: термобелье, база (флис или свитер или теплая кофта), пуховка или куртка. Обувь не на массивной платформе, чтобы не застревала в стременах.
Также нужны: куртка, дождевик, так как в горах Архыза еще прохладно, а в предгорье теплее; крем от загара в любое время года необходим в горах; шапка, перчатки; краги не обязательны, но лишними не будут.
Программа тура по дням
1 день
На джипах на перевал Пхия
Встретим вас по прибытии в Минеральные Воды и доставим в Архыз. На джипах поднимемся на перевал Пхия, насладимся горными панорамами, пофотографируемся и к ужину вернёмся в город.
2 день
Верхом на лошадях к горе Смаглин
Выезжаем в станицу Зеленчукскую. Вы полностью погрузитесь в мир конников КЧР: поймаете лошадь, почистите и оседлаете её самостоятельно, познакомитесь с животным. Стартуем от лагеря по маршруту «Гора Смаглин»: перейдём реку, проедем через посёлок, поднимемся на холм и пустимся галопом. Менее опытные всадники смогут попрактиковать рысь или шаг. Сделаем привал, перекусим и к ужину вернёмся.
3 день
Конная прогулка к горе Джисса
Возвращаемся к нашим коням в Зеленчукскую и выходим на не менее живописный маршрут «Гора Джисса». С её вершины видны бесконечные долины и поля, а в хорошую погоду ещё и Эльбрус. Если вы уверенно чувствуете себя в седле, вы сможете вдоволь насладиться галопом. После похода перекусим в точке старта, а потом вернёмся в Архыз.
4 день
Финальная прогулка верхом
После завтрака — лёгкая конная прогулка. Доставим вас в Минеральные Воды.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
31 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Светлана — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 150 туристов
Я инструктор конного туризма и представляю команду гидов и инструкторов-проводников. Вместе мы организуем и сами проводим конные туры и прогулки в Архызе. В этой сфере работаем с 2019 года и оказываем услуги на профессиональном уровне: рассказываем о лошадях карачаевской породы, учим езде. Я всей душой люблю лошадей и с радостью поделюсь частичкой любви к этим благородным животным с вами!
