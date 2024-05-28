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ещё круче. Дискотека огонь. Пиво на борту продается,но по очень заоблачным ценам. Заказывали пиццу,есть закуски фаст фуд,типа фри,наггетцы. Будем в Москве,обязательно поедем. Просто была мечта поплавать по Москва реке,исполнилась и ещё так круто. Теперь есть стимул снова приехать. Только ради этого. Спасибо!