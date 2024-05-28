Теплоходы от Зарядья до Москва-Сити – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Теплоходы от Зарядья до Москва-Сити» в Москве, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
491 отзыв
Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:08
от 550 за человека
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
184 отзыва
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300 за человека
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1.5 часа
42 отзыва
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
    Очень круто. Очень понравилось. Прогулка вечерняя,всё светится,красотища, Объехали все достопримечательности,которые хотелось посмотреть. Можно крепкий алкоголь с собой. Ну там,поездка стала
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    ещё круче. Дискотека огонь. Пиво на борту продается,но по очень заоблачным ценам. Заказывали пиццу,есть закуски фаст фуд,типа фри,наггетцы. Будем в Москве,обязательно поедем. Просто была мечта поплавать по Москва реке,исполнилась и ещё так круто. Теперь есть стимул снова приехать. Только ради этого. Спасибо!

  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
    Прогулка понравилось, напрягает громкость звука мотора а в целом всё 👍
  • В
    Владимир
    26 мая 2024
    Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
    Всем доброго дня! Прекрасная прогулка! Увидели вечернюю Москву с реки… Прекрасно провели время. Было очень весело… Спасибо
  • П
    Петр
    26 августа 2023
    Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско»
    Очень понравилось, мы были в пятницу, кораблику полупустой, музыка неплохая, круассаны вкусные, за такую цену вероятно лучшая экскурсия на корабле, особенно порадовало, что можно принести алкоголь с собой
  • T
    Tatyanaf
    26 августа 2023
    Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско»
    Все отлично, но больше хотелось бы новых песен.
  • М
    Марина
    4 мая 2023
    Гранд-экспресс по Москве-реке от Устьинского моста
    Интересная экскурсия. Были с детьми 10 и 12 лет,им очень понравилось. Всё подробно рассказывают,описывают, от истории до сегодняшнего времени. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Теплоходы от Зарядья до Москва-Сити»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
  2. Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
  3. Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Теплоходы от Зарядья до Москва-Сити" можно забронировать 3 экскурсии от 550 до 1 300. Туристы уже оставили гидам 717 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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