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Групповая
1.5 часа
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:08
от 550₽ за человека
Круиз
3 часа
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана28 мая 2024Очень круто. Очень понравилось. Прогулка вечерняя,всё светится,красотища, Объехали все достопримечательности,которые хотелось посмотреть. Можно крепкий алкоголь с собой. Ну там,поездка стала
- ННина27 мая 2024Прогулка понравилось, напрягает громкость звука мотора а в целом всё 👍
- ВВладимир26 мая 2024Всем доброго дня! Прекрасная прогулка! Увидели вечернюю Москву с реки… Прекрасно провели время. Было очень весело… Спасибо
- ППетр26 августа 2023Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско»Очень понравилось, мы были в пятницу, кораблику полупустой, музыка неплохая, круассаны вкусные, за такую цену вероятно лучшая экскурсия на корабле, особенно порадовало, что можно принести алкоголь с собой
- TTatyanaf26 августа 2023Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско»Все отлично, но больше хотелось бы новых песен.
- ММарина4 мая 2023Гранд-экспресс по Москве-реке от Устьинского мостаИнтересная экскурсия. Были с детьми 10 и 12 лет,им очень понравилось. Всё подробно рассказывают,описывают, от истории до сегодняшнего времени. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Теплоходы от Зарядья до Москва-Сити»
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