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Крым. Керчь. Мост и Пантикапей. Аджимушкайские каменоломни.

Александр Б.
Александр Б. – Гид из Новороссийска
Мы проедем из Новороссийска в Керчь.

Мимо Анапы и по новому Крымскому (Керченскому) мосту!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 13 200 ₽ за экскурсию

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Крым. Керчь. Мост и Пантикапей. Аджимушкайские каменоломни.
Крым. Керчь. Мост и Пантикапей. Аджимушкайские каменоломни.

Что вы увидите

  • Керченский мост. Керчь. Пантикапей. Гора Митридат. Церковь Иоанна Предтечи
Мост… Как много в этом слове… Великий классик не подозревал, что его слова можно цитировать вместе с упоминанием о таким сооружении как Крымский мост. Но да, мы сейчас говорим именно так. Очень много людей ждали окончание строительства и очень много людей получили благодаря ему прямую связь с Крымом, который вернулся в лоно России в 2014 году. Это грандиозное сооружение. Много сил и средств отдала Россия на его строительство. Автодорожная часть была запущена в мае 2018 году. Железнодорожная будет открыта в 2019 году. От открытия и до настоящего времени по мосту идет непрерывный поток транспорта, который везет грузы, товары и конечно же нас, туристов. За год, с момента открытия, по мосту проехало более 5 миллионов автомобилей. Очень интересное сооружение с захватывающими видами. Готовьте фотоаппараты и у вас будут прекрасные снимки.
Переехав по мосту на другой берег Керченского пролива, мы держим путь в город 🏙️ Керчь, расположенный в восточном Крыму. Нынешняя территория города Керчи была заселена еще в доисторические времена. Раскопками совсем древних времен мы сегодня заниматься не будем а посмотрим на самые интересные достопримечательности 🏛️ города.
Гора Митридат находится в центре современной Керчи, названа в честь Митридата IV, правителя древнего Боспорского царства. На склонах горы ⛰️ Митридат сохранились руины столицы ⭐️ Боспора — Пантикапея, а на вершине установлен Обелиск Славы, посвященный воинам, погибшим за освобождение Крыма в боях Второй мировой войны. Чуть в стороне возвышается башня-ротонда с вечным огнем. С вершины (92 метра над уровнем моря) открывается вид на Керченскую бухту. Чтобы добраться до смотровой площадки, нужно преодолеть Большую Митридатскую лестницу из 423 ступенек.
Античный город Пантикапей, основанный в VII веке до нашей эры греческими переселенцами, был столицей Боспорского царства, затем вошел в состав Византии, подчинялся генуэзцам и Османской империи. До наших дней сохранились руины акрополя на горе Митридат в Керчи — они являются частью Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. В древности в Пантикапее находились храм Аполлона с шестиколонным портиком, царский дворец, театр, жилые кварталы. К сожалению, от этого великолепия остались лишь фрагменты стен и несколько колонн.
Еще одно интересное место нашей экскурсии 🧭 это церковь ⛪ Иоанна Предтечи. В самом центре города Керчь, у подножия горы Митридат, расположилась церковь Иоанна Предтечи — прекрасный образец зодчества, выполненный в традициях византийской архитектуры. Она считается одним из древнейших христианских храмов не только на Крымском полуострове, но и в Европе, а живописный нарядный облик заметно выделяет её из ряда православных церквей. В архитектурном плане здание церкви представляет собой трехапсидный храм с единственным плоским куполом, опирающимся на крестообразные своды, которые в свою очередь поддерживаются четырьмя столбами. Вся конструкция укреплена колоннами, они венчаются византийско-коринфскими капителями. В кладке стен восточной части храма использованы чередующиеся ряды белого камня и красного кирпича, такой приём характерен для византийской архитектуры. Кстати сказать, этот «слоёный пирог» не просто эффектно выглядит, но ещё и выполняет антисейсмическую функцию, что помогло зданию дойти до наших времён. Церковь Иоанна Предтечи считается одним из древнейших христианских храмов не только Крымского полуострова, но и Европы, а живописный нарядный облик заметно выделяет её из ряда православных церквей. Ну и конечно место обязательное к посещению – Аджимушкайские каменоломни. После многочисленных поисковых работ, в результате которых были сделаны серьезные находки, в Керчи был основан памятный музей 🖼. Затем было решено создать мемориальный музей на месте самих событий. В мае 1967 г. открылся Музей истории 📖 обороны Аджимушкайских каменоломен, а в 1982 г. — мемориал героям Аджимушкайских каменоломен. На сегодняшний день это самый популярный и посещаемый объект Керченского историко-культурного заповедника.
Что входит
  • Комфортабельный транспорт. Услуги гида.
Что не входит
  • Входной билет в Пантикапей. Взрослый 50р. Вход в Аджимушкайские каменоломни 400р
Начало и место завершения
🚩 Новороссийск, Ваш отель
Крым. Керчь. Мост и Пантикапей. Аджимушкайские каменоломни.
Крым. Керчь. Мост и Пантикапей. Аджимушкайские каменоломни.
Крым. Керчь. Мост и Пантикапей. Аджимушкайские каменоломни.
Крым. Керчь. Мост и Пантикапей. Аджимушкайские каменоломни.
Крым. Керчь. Мост и Пантикапей. Аджимушкайские каменоломни.
Крым. Керчь. Мост и Пантикапей. Аджимушкайские каменоломни.
Крым. Керчь. Мост и Пантикапей. Аджимушкайские каменоломни.
Крым. Керчь. Мост и Пантикапей. Аджимушкайские каменоломни.
Крым. Керчь. Мост и Пантикапей. Аджимушкайские каменоломни.
Крым. Керчь. Мост и Пантикапей. Аджимушкайские каменоломни.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Б.
Александр Б.
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