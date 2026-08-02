Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Пермском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
1 отзыв
от
2500
₽
за чел.
Узнать о прошлом, увидеть город с высоты и получить профессиональные кадры
4600
₽
за всё
Пермская приключенческая Одиссея: погрузиться в историю и спасти город
28750
₽
за всё
Отправиться на сплав и увидеть самые красивые скалы Пермского края
25000
₽
за всё
Выяснить, как жили, верили и добывали соль коми-пермяки
24000
₽
за всё
Посёлок Загубашка, декорации «Сердца Пармы» и самый длинный подвесной мост края - из Перми
7600
₽
за всё
Коснуться чистоты и наполниться благодатью в неспешном путешествии
22000
₽
за всё
Увидеть, как миллионы лет истории встают перед глазами в огромных скалах
3000
₽
за чел.
Водный отдых в черте города - без опыта и специальной подготовки
5
7 отзывов
6000
₽
за всё
Увидеть фрески на фасадах, узнать о Циолковском и сделать кадры на смотровых площадках
Групповые экскурсии
700
₽
за чел.
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
1600
₽
за чел.
Увидеть Пермь с воды и познакомиться с её историей
900
₽
за чел.
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
1600
₽
за чел.
Открыть Пермь с воды, любуясь городскими панорамами, мостами и речными просторами
5
27 отзывов
500
₽
за чел.
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
5
5 отзывов
1400
₽
за чел.
Открыть Пермь с воды, любуясь городскими панорамами, мостами и речными просторами
5
5 отзывов
700
₽
за чел.
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
5
5 отзывов
1800
₽
за чел.
Увидеть Пермь с воды и познакомиться с её историей
5
5 отзывов
2000
₽
за чел.
Провести вечер на Каме под живые мелодии
Обзорные по городам
1600
₽
за чел.
Увидеть Пермь с воды и познакомиться с её историей
5
5 отзывов
700
₽
за чел.
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
5
5 отзывов
1800
₽
за чел.
Увидеть Пермь с воды и познакомиться с её историей
3400
₽
за чел.
Вас ждет двухчасовое путешествие по Перми, где в одном маршруте соединяются прошлое и настоящее, шумные проспекты и тихие исторические улочки. Формат ...
5
6 отзывов
7800
₽
за всё
Главное для тех, кто здесь впервые
5
21 отзыв
5500
₽
за всё
Прогуляйтесь по историческому центру Перми и откройте для себя архитектурные памятники разных эпох. Вы увидите главные площади и храмы города, купечес...
5
11 отзывов
7500
₽
за всё
Приглашаю прокатиться и погулять по центральным и не только улицам краевой столицы, почувствовать дыхание большого города и познакомиться с его богато...
4.6
56 отзывов
800
₽
за чел.
Увидеть главные достопримечательности города на автобусной экскурсии с аудиогидом
Водные прогулки
28750
₽
за всё
Отправиться на сплав и увидеть самые красивые скалы Пермского края
700
₽
за чел.
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
1600
₽
за чел.
Увидеть Пермь с воды и познакомиться с её историей
900
₽
за чел.
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
1600
₽
за чел.
Открыть Пермь с воды, любуясь городскими панорамами, мостами и речными просторами
5
27 отзывов
500
₽
за чел.
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
5
5 отзывов
1400
₽
за чел.
Открыть Пермь с воды, любуясь городскими панорамами, мостами и речными просторами
5
5 отзывов
700
₽
за чел.
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
5
5 отзывов
1800
₽
за чел.
Увидеть Пермь с воды и познакомиться с её историей
Туры на автомобиле
25000
₽
за всё
Выяснить, как жили, верили и добывали соль коми-пермяки
24000
₽
за всё
Посёлок Загубашка, декорации «Сердца Пармы» и самый длинный подвесной мост края - из Перми
7600
₽
за всё
Коснуться чистоты и наполниться благодатью в неспешном путешествии
22000
₽
за всё
Увидеть, как миллионы лет истории встают перед глазами в огромных скалах
7500
₽
за всё
Взглянуть на город глазами композиторов, джазменов, бардов, шансонье и оперных певцов
22000
₽
за всё
Заводы, музеи, аэродром и живой дух города - на экскурсии из Перми
5
1 отзыв
16900
₽
за всё
Познакомиться с историей города через его жителей и отдохнуть душой (из Перми)
8000
₽
за чел.
Соликамск, Усолье и Людмилинская скважина - за один день
12500
₽
за всё
Разобраться в эпохах города: от купечества до стрит-арта
Гастрономические туры
5
1 отзыв
16900
₽
за всё
Познакомиться с историей города через его жителей и отдохнуть душой (из Перми)
16000
₽
за всё
Почувствовать аромат свежего хлеба, изучить технологию и похрустеть сухариками прямо с конвейнера
5
28 отзывов
6250
₽
за всё
Познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и полакомиться пряниками и фирменными щами
5
5 отзывов
от
5600
₽
за всё
Выяснить, что, как, почём и почему употребляли и употребляют пермяки в повседневной жизни
5
11 отзывов
от
9263
₽
за всё
Увидеть самое интересное в городе и попробовать коми-пермяцкие посикунчики
42000
₽
за всё
Подружиться с вӧрса, попробовать самобытную кухню и окунуться в национальную аутентичность
5
3 отзыва
23500
₽
за всё
Душевное однодневное путешествие на поезде, лодке и авто по историческим местам Среднего Урала
5
14 отзывов
21900
₽
за всё
Открыть кинематографичные уголки Пермского края и услышать историю освоения Урала
5
9 отзывов
4990
₽
за всё
Узнать о Перми купеческой и насладиться лёгким променадом
Последние отзывы об экскурсиях по Пермскому краю
А
Дата посещения: 1 авг 2026
Очень интересно и познавательно. Дети слушали и смотрели с удовольствием!!!
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И
Дата посещения: 13 июл 2026
Экскурсия замечательная! Павел-прекрасный рассказчик. Увидели практически всю Пермь, услышали интересные факты о жизни и творчестве знаменитых и не очень людей,
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И
Дата посещения: 11 июл 2026
Замечательно! Экскурсия очень понравилась, даже начавшийся сильный но короткий дождь не испортил впечатление, а на оборот, внёс элементы антуража.
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М
Дата посещения: 3 июл 2026
Очень здорово. Интересный рассказ по дороге. Увлекательная экскурсия в Хохловке.
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Н
Дата посещения: 15 июн 2026
Рекомендую!
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А
Дата посещения: 28 мая 2026
Приехали на форум с Дальнего Востока, свободного времени практически не было, гуляли только вечером. Решили взять экскурсию «Мистическая Пермь» и
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О
Дата посещения: 17 апр 2026
Наша поездка в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» под Пермью стала одним из самых ярких и запоминающихся впечатлений за последнее время! Всё
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А
Дата посещения: 8 апр 2026
Восхитительная по своей насыщенности экскурсия! Интересно с разных сторон послушать о Перми! Огромная благодарность за чудесно проведённое время!
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М
Дата посещения: 6 апр 2026
Отличная экскурсия с очень увлеченным экскурсоводом! Всем рекомендую, впечатления самые приятные
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Г
Дата посещения: 10 мар 2026
Пишем отзыв с большой благодарностью Константину. Экскурсия, не смотря на минус 20, прошла замечательно. Все было продумано до мелочей. Мы
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