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Экскурсии по Пермскому краю и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Пермском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Троицк

Индивидуальные экскурсии

Влюбиться в Пермь: экскурсия с фотографом
Влюбиться в Пермь: экскурсия с фотографом
5
1 отзыв
от
2500
за чел.
Узнать о прошлом, увидеть город с высоты и получить профессиональные кадры
Пермь
Квест-прогулка по Перми для детей 6-14 лет
Квест-прогулка по Перми для детей 6-14 лет
4600
за всё
Пермская приключенческая Одиссея: погрузиться в историю и спасти город
Пермь
На сапбордах - к Усьвинским столбам и Омутному камню (в 3 ч от Перми)
На сапбордах - к Усьвинским столбам и Омутному камню (в 3 ч от Перми)
28750
за всё
Отправиться на сплав и увидеть самые красивые скалы Пермского края
Пермь
Из Перми - в Хохловку: полное погружение в историю Прикамья
Из Перми - в Хохловку: полное погружение в историю Прикамья
25000
за всё
Выяснить, как жили, верили и добывали соль коми-пермяки
Пермь
Гора Ладейная - уральский каменный корабль
Гора Ладейная - уральский каменный корабль
24000
за всё
Посёлок Загубашка, декорации «Сердца Пармы» и самый длинный подвесной мост края - из Перми
Пермь
Святые источники Боровских земель
Святые источники Боровских земель
7600
за всё
Коснуться чистоты и наполниться благодатью в неспешном путешествии
Боровск
Каменный город - природный лабиринт: поездка из Перми
Каменный город - природный лабиринт: поездка из Перми
22000
за всё
Увидеть, как миллионы лет истории встают перед глазами в огромных скалах
Пермь
Прогулка на каяках по Каме в Перми
Прогулка на каяках по Каме в Перми
3000
за чел.
Водный отдых в черте города - без опыта и специальной подготовки
Пермь
Боровск: от старообрядческих тайн до космических идей
Боровск: от старообрядческих тайн до космических идей
5
7 отзывов
6000
за всё
Увидеть фрески на фасадах, узнать о Циолковском и сделать кадры на смотровых площадках
Боровск

Групповые экскурсии

Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным
700
за чел.
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
Пермь
Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по будням
Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по будням
1600
за чел.
Увидеть Пермь с воды и познакомиться с её историей
Пермь
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по выходным)
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по выходным)
900
за чел.
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
Пермь
Прогулочный рейс по Каме на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» (по выходным)
Прогулочный рейс по Каме на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» (по выходным)
1600
за чел.
Открыть Пермь с воды, любуясь городскими панорамами, мостами и речными просторами
Пермь
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» (по будням)
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» (по будням)
5
27 отзывов
500
за чел.
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
Пермь
Прогулочный рейс по Каме на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» (по будням)
Прогулочный рейс по Каме на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» (по будням)
5
5 отзывов
1400
за чел.
Открыть Пермь с воды, любуясь городскими панорамами, мостами и речными просторами
Пермь
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням)
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням)
5
5 отзывов
700
за чел.
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
Пермь
Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по выходным
Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по выходным
5
5 отзывов
1800
за чел.
Увидеть Пермь с воды и познакомиться с её историей
Пермь
Электрокатамаран, музыка и Пермь после заката
Электрокатамаран, музыка и Пермь после заката
5
5 отзывов
2000
за чел.
Провести вечер на Каме под живые мелодии
Пермь

Обзорные по городам

Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по будням
Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по будням
1600
за чел.
Увидеть Пермь с воды и познакомиться с её историей
Пермь
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням)
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням)
5
5 отзывов
700
за чел.
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
Пермь
Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по выходным
Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по выходным
5
5 отзывов
1800
за чел.
Увидеть Пермь с воды и познакомиться с её историей
Пермь
Групповая авто-пешеходная экскурсия по Перми «Город контрастов и традиций»
Групповая авто-пешеходная экскурсия по Перми «Город контрастов и традиций»
3400
за чел.
Вас ждет двухчасовое путешествие по Перми, где в одном маршруте соединяются прошлое и настоящее, шумные проспекты и тихие исторические улочки. Формат ...
Пермь
Здравствуй, Пермь
Здравствуй, Пермь
5
17 отзывов
7500
за всё
Увидеть главное, красивое, панорамное
Пермь
Пермь, город на Каме: металлургический лад, купеческий дух и современный арт
Пермь, город на Каме: металлургический лад, купеческий дух и современный арт
5
6 отзывов
7800
за всё
Главное для тех, кто здесь впервые
Пермь
Пермь сквозь столетия
Пермь сквозь столетия
5
21 отзыв
5500
за всё
Прогуляйтесь по историческому центру Перми и откройте для себя архитектурные памятники разных эпох. Вы увидите главные площади и храмы города, купечес...
Пермь
Добро пожаловать в Пермь: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Пермь: обзорная авто-пешеходная экскурсия
5
11 отзывов
7500
за всё
Приглашаю прокатиться и погулять по центральным и не только улицам краевой столицы, почувствовать дыхание большого города и познакомиться с его богато...
Пермь
Пермь 300: город на Каме
Пермь 300: город на Каме
4.6
56 отзывов
800
за чел.
Увидеть главные достопримечательности города на автобусной экскурсии с аудиогидом
Пермь

Водные прогулки

На сапбордах - к Усьвинским столбам и Омутному камню (в 3 ч от Перми)
На сапбордах - к Усьвинским столбам и Омутному камню (в 3 ч от Перми)
28750
за всё
Отправиться на сплав и увидеть самые красивые скалы Пермского края
Пермь
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным
700
за чел.
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
Пермь
Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по будням
Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по будням
1600
за чел.
Увидеть Пермь с воды и познакомиться с её историей
Пермь
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по выходным)
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по выходным)
900
за чел.
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
Пермь
Прогулочный рейс по Каме на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» (по выходным)
Прогулочный рейс по Каме на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» (по выходным)
1600
за чел.
Открыть Пермь с воды, любуясь городскими панорамами, мостами и речными просторами
Пермь
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» (по будням)
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» (по будням)
5
27 отзывов
500
за чел.
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
Пермь
Прогулочный рейс по Каме на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» (по будням)
Прогулочный рейс по Каме на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» (по будням)
5
5 отзывов
1400
за чел.
Открыть Пермь с воды, любуясь городскими панорамами, мостами и речными просторами
Пермь
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням)
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням)
5
5 отзывов
700
за чел.
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
Пермь
Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по выходным
Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по выходным
5
5 отзывов
1800
за чел.
Увидеть Пермь с воды и познакомиться с её историей
Пермь

Туры на автомобиле

Из Перми - в Хохловку: полное погружение в историю Прикамья
Из Перми - в Хохловку: полное погружение в историю Прикамья
25000
за всё
Выяснить, как жили, верили и добывали соль коми-пермяки
Пермь
Гора Ладейная - уральский каменный корабль
Гора Ладейная - уральский каменный корабль
24000
за всё
Посёлок Загубашка, декорации «Сердца Пармы» и самый длинный подвесной мост края - из Перми
Пермь
Святые источники Боровских земель
Святые источники Боровских земель
7600
за всё
Коснуться чистоты и наполниться благодатью в неспешном путешествии
Боровск
Каменный город - природный лабиринт: поездка из Перми
Каменный город - природный лабиринт: поездка из Перми
22000
за всё
Увидеть, как миллионы лет истории встают перед глазами в огромных скалах
Пермь
Музыкальная Пермь
Музыкальная Пермь
7500
за всё
Взглянуть на город глазами композиторов, джазменов, бардов, шансонье и оперных певцов
Пермь
В Лысьву - за смыслами и историей Урала
В Лысьву - за смыслами и историей Урала
22000
за всё
Заводы, музеи, аэродром и живой дух города - на экскурсии из Перми
Пермь
Гостеприимный Кунгур: дом чаеторговцев и пряничный мастер-класс
Гостеприимный Кунгур: дом чаеторговцев и пряничный мастер-класс
5
1 отзыв
16900
за всё
Познакомиться с историей города через его жителей и отдохнуть душой (из Перми)
Пермь
Из Перми - в соляные города России
Из Перми - в соляные города России
8000
за чел.
Соликамск, Усолье и Людмилинская скважина - за один день
Пермь
По многогранному Боровску на автомобиле
По многогранному Боровску на автомобиле
12500
за всё
Разобраться в эпохах города: от купечества до стрит-арта
Боровск

Гастрономические туры

Гостеприимный Кунгур: дом чаеторговцев и пряничный мастер-класс
Гостеприимный Кунгур: дом чаеторговцев и пряничный мастер-класс
5
1 отзыв
16900
за всё
Познакомиться с историей города через его жителей и отдохнуть душой (из Перми)
Пермь
Как рождается хруст: экскурсия на фабрику сухариков
Как рождается хруст: экскурсия на фабрику сухариков
16000
за всё
Почувствовать аромат свежего хлеба, изучить технологию и похрустеть сухариками прямо с конвейнера
Пермь
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
5
28 отзывов
6250
за всё
Познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и полакомиться пряниками и фирменными щами
Боровск
История питейных заведений Перми (18+)
История питейных заведений Перми (18+)
5
5 отзывов
от
5600
за всё
Выяснить, что, как, почём и почему употребляли и употребляют пермяки в повседневной жизни
Пермь
Обзорно-гастрономическая прогулка по Перми
Обзорно-гастрономическая прогулка по Перми
5
11 отзывов
от
9263
за всё
Увидеть самое интересное в городе и попробовать коми-пермяцкие посикунчики
Пермь
Кудымкар из Перми: в гости к коми-пермякам и деревянным чудикам
Кудымкар из Перми: в гости к коми-пермякам и деревянным чудикам
42000
за всё
Подружиться с вӧрса, попробовать самобытную кухню и окунуться в национальную аутентичность
Пермь
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
5
3 отзыва
23500
за всё
Душевное однодневное путешествие на поезде, лодке и авто по историческим местам Среднего Урала
Пермь
Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
5
14 отзывов
21900
за всё
Открыть кинематографичные уголки Пермского края и услышать историю освоения Урала
Пермь
Познавательная прогулка по набережной Камы: по следам медвежат
Познавательная прогулка по набережной Камы: по следам медвежат
5
9 отзывов
4990
за всё
Узнать о Перми купеческой и насладиться лёгким променадом
Пермь

Последние отзывы об экскурсиях по Пермскому краю

А
Автопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы»
Дата посещения: 1 авг 2026
Очень интересно и познавательно. Дети слушали и смотрели с удовольствием!!!
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И
Автопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы»
Дата посещения: 13 июл 2026
Экскурсия замечательная! Павел-прекрасный рассказчик. Увидели практически всю Пермь, услышали интересные факты о жизни и творчестве знаменитых и не очень людей,
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живших когда-то в этом городе. Рекомендуем всем, кто приезжает в Пермь. Павел влюбляет в город и вызывает желание приехать сюда ещё.

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И
Архитектурная прогулка по улице Сибирской
Дата посещения: 11 июл 2026
Замечательно! Экскурсия очень понравилась, даже начавшийся сильный но короткий дождь не испортил впечатление, а на оборот, внёс элементы антуража.
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М
Трансфер из Перми в музей «Хохловка»
Дата посещения: 3 июл 2026
Очень здорово. Интересный рассказ по дороге. Увлекательная экскурсия в Хохловке.
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Н
Пермь: три века одного города
Дата посещения: 15 июн 2026
Рекомендую!
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А
Мистическая Пермь. 18+
Дата посещения: 28 мая 2026
Приехали на форум с Дальнего Востока, свободного времени практически не было, гуляли только вечером. Решили взять экскурсию «Мистическая Пермь» и
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ни разу не пожалели!

Нам невероятно повезло с экскурсоводом Татьяной: настоящий профессионал с огромным багажом знаний. Формат авто с остановками и прогулками по значимым местам оказался идеальным для нашего ограниченного графика и прохладного вечера.

Отдельное спасибо за легенды: от некоторых историй буквально бежали мурашки, но и находилось место для шутки. Пермь вечером раскрылась с совершенно неожиданной, таинственной стороны.

Огромная благодарность Татьяне за увлекательную атмосферу и душевность. Обязательно вернемся в Пермь уже в более спокойном режиме и снова обратимся к вам. Рекомендуем всем, кто хочет увидеть город не только парадным, но и мистическим.

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О
Путешествие из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно
Дата посещения: 17 апр 2026
Наша поездка в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» под Пермью стала одним из самых ярких и запоминающихся впечатлений за последнее время! Всё
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было организовано просто безупречно.
Уже с самого начала чувствовалась продуманность экскурсии: комфортный трансфер, приветливый гид, который с первой минуты погрузил нас в историю Прикамья. Само место потрясает — живописный берег Камского водохранилища, сосновый бор, чистейший воздух и эта удивительная атмосфера спокойствия и связи с прошлым.
Организация на высшем уровне: чёткий маршрут, достаточно времени для осмотра, фотографий и вопросов. Несмотря на насыщенную программу, не было чувства усталости или спешки. После экскурсии остались только положительные эмоции.
Огромное спасибо организаторам и гиду за такой прекрасный, познавательный и душевный день!

Наша поездка в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» под Пермью стала одним из самых ярких и запоминающихся впечатлений
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А
Разгуляем Разгуляй
Дата посещения: 8 апр 2026
Восхитительная по своей насыщенности экскурсия! Интересно с разных сторон послушать о Перми! Огромная благодарность за чудесно проведённое время!
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М
Пермь: три века одного города
Дата посещения: 6 апр 2026
Отличная экскурсия с очень увлеченным экскурсоводом! Всем рекомендую, впечатления самые приятные
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Г
Каменный город и Усьвинские Столбы
Дата посещения: 10 мар 2026
Пишем отзыв с большой благодарностью Константину. Экскурсия, не смотря на минус 20, прошла замечательно. Все было продумано до мелочей. Мы
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узнали очень много, Константин интересный рассказчик с хорошим чувством юмора, много знает. Показал нам самые красивые места, сделал для нас целую фотосессию. Очень надеемся вернуться осенью с экскурсией только к Константину.

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