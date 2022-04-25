Экскурсии по Пермскому краю

Экскурсии в городах Пермского края

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Пермском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Пермь
Боровск
Кунгур
Бор
Воскресенск

Индивидуальные экскурсии

Каменный город - чудо пермской тайги
Каменный город - чудо пермской тайги
12500
за всё
Отправиться на север края - навстречу мифам и легендам удивительного геологического памятника
Пермь
Вокруг Театрального сквера
Вокруг Театрального сквера
5
1 отзыв
1500
за всё
Исследовать исторический и культурный центр Перми в компании краеведа
Пермь
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
14000
за всё
Разобраться в истоках края, понять его жителей, открыть легенды и оценить локальную кухню
Пермь
Боровск во все времена
Боровск во все времена
5
1 отзыв
1800
за всё
Оригинальное путешествие во времени со знатоком края, актером и фотографом
Боровск
Поездка в Белогорский монастырь и экскурсия по Кунгуру
Поездка в Белогорский монастырь и экскурсия по Кунгуру
12000
за всё
Кунгур
Кунгур - чайная столица России
Кунгур - чайная столица России
5500
за всё
Кунгур
Кунгур купеческий
Кунгур купеческий
5500
за всё
Кунгур
Кунгур купеческий
Кунгур купеческий
4500
за всё
Кунгур
Обзорная экскурсия по Кунгуру с посещением Кунгурской ледяной пещеры
Обзорная экскурсия по Кунгуру с посещением Кунгурской ледяной пещеры
5500
за всё
Кунгур

Групповые экскурсии

Ижевский зоопарк и «Ижевские термы» за один день
Ижевский зоопарк и «Ижевские термы» за один день
4150
за чел.
У вас есть отличная возможность насыщенно, интересно и с пользой провести день в компании семьи или друзей
Пермь
Путешествие в край чудной - Кудымкар
Путешествие в край чудной - Кудымкар
3750
за чел.
Нас ждёт путешествие в мистический край - Коми-округ
Пермь
Традиции пермской кухни
Традиции пермской кухни
1500
за чел.
Тупи-тап, пэлян, шамшура, дубас, пестрядь, пистики и посикунчики:
Пермь
Экскурсия в Кунгур (с обедом и лазерным шоу)
Экскурсия в Кунгур (с обедом и лазерным шоу)
5
2 отзыва
1700
за чел.
В 90 километрах от Перми находится старинный купеческий город Кунгур
Пермь
Пермь мистическая
Пермь мистическая
5
2 отзыва
350
за чел.
На нашей экскурсии мы поговорим о загадках, тайнах, легендах, байках
Пермь
Гора Шудья-Пендыш
Гора Шудья-Пендыш
7000
за чел.
Счастливый ", "удачливый " - так называли эту относительно невысокую гору проживающие здесь в XVII-XIX веках коми-язьвинцы
Пермь
Камень Помяненный
Камень Помяненный
5000
за чел.
Экскурсия на Помянённый камень - красивейшая вершина с причудливыми каменными останцами на севере Пермского края
Пермь
Камень Полюд
Камень Полюд
4
1 отзыв
4000
за чел.
Отправляйтесь на покорение новой высоты - Полюдов камень (или гора Полюд, Mount Polyudov stone) - гора
Пермь
Верхне Чусовские Городки
Верхне Чусовские Городки
5
2 отзыва
1100
за чел.
Пермь

Обзорные по городам

Обзорная экскурсия по Кунгуру с посещением Кунгурской ледяной пещеры
Обзорная экскурсия по Кунгуру с посещением Кунгурской ледяной пещеры
5500
за всё
Кунгур
Обзорная экскурсия по Кунгуру
Обзорная экскурсия по Кунгуру
5500
за всё
Кунгур
Пермь гостеприимная и благодарная
Пермь гостеприимная и благодарная
2000
за всё
Душевная обзорная экскурсия по исторической части города
Пермь
Чем славен город Бор
Чем славен город Бор
200
за чел.
Совершить путешествие в 16 век и услышать любопытные истории «соседа» Нижнего Новгорода
Бор
Необычный Боровск
Необычный Боровск
3500
за всё
Небольшой и уютный Боровск находится всего в 80 километрах от Москвы по Киевскому направлению
Боровск
Поездка в Белогорский монастырь и Кунгур
Поездка в Белогорский монастырь и Кунгур
12000
за всё
В рамках обзорной экскурсии по Кунгуру вы познакомитесь с богатой историей города
Пермь
Деревянные боги Пермского края
Деревянные боги Пермского края
7000
за всё
Для знакомства с историей и достопримечательностями Перми мы предлагаем вам отправиться на пешеходную прогулку по
Пермь
Обзорная экскурсия по Кунгуру
Обзорная экскурсия по Кунгуру
5500
за всё
На обзорной экскурсии вы познакомитесь со старинным уральским провинциальным городком
Пермь
Обзорная экскурсия по Перми на транспорте
Обзорная экскурсия по Перми на транспорте
5
1 отзыв
5500
за всё
Пермь растянулась вдоль реки Камы на 50 км и по праву считается самым длинным городом на Урале
Пермь

Водные прогулки

От Перми до Красной Слудки на теплоходе
От Перми до Красной Слудки на теплоходе
16500
за всё
Вдохновиться природными пейзажами Прикамья, услышать легенды края и посетить старинное село
Пермь
По «Камскому морю» на яхте
По «Камскому морю» на яхте
5
2 отзыва
7800
за всё
Мыс Стрелка, живописные берега, скалы и увлекательные истории о речном флоте
Пермь

Туры на автомобиле

Каменный город - чудо пермской тайги
Каменный город - чудо пермской тайги
12500
за всё
Отправиться на север края - навстречу мифам и легендам удивительного геологического памятника
Пермь
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
14000
за всё
Разобраться в истоках края, понять его жителей, открыть легенды и оценить локальную кухню
Пермь
4в1: рассвет в Белогорском монастыре, Кунгурская пещера, скала Ермак и колокольня
4в1: рассвет в Белогорском монастыре, Кунгурская пещера, скала Ермак и колокольня
5
5 отзывов
13000
за всё
Посетить одну из крупнейших карстовых пещер мира, уральский Афон и скалу Ермак
Пермь
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
Фототрип на север края. Полюд и Ветлан
5
2 отзыва
18000
за всё
Покорить утесы Ветлана, перебраться через реку Вишера и встретить закат на горе Полюд
Пермь
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
5
4 отзыва
16000
за всё
Впечатлиться красотой Урала, пройти по подвесному мосту и посетить крепость «Сердце Пармы» в Губахе
Пермь
Добро пожаловать в Воскресенск
Добро пожаловать в Воскресенск
3500
за всё
Дворянская усадьба Кривякино, храм в неорусском стиле и чарующие пейзажи за 1 день
Воскресенск
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
5
2 отзыва
10500
за всё
Полюбоваться тайгой, горными реками, причудливыми скалами и раскрыть Пермский край изнутри
Пермь
Ильинский - «столица» Строгановых в Пермском крае
Ильинский - «столица» Строгановых в Пермском крае
10500
за всё
Посетить один из самых живописных поселков Прикамья и раскрыть его богатую историю
Пермь
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история
4.9
17 отзывов
3900
за всё
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Боровск

Гастрономические туры

Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
14000
за всё
Разобраться в истоках края, понять его жителей, открыть легенды и оценить локальную кухню
Пермь
Традиции пермской кухни
Традиции пермской кухни
1500
за чел.
Тупи-тап, пэлян, шамшура, дубас, пестрядь, пистики и посикунчики:
Пермь
Экскурсия в Кунгур (с обедом и лазерным шоу)
Экскурсия в Кунгур (с обедом и лазерным шоу)
5
2 отзыва
1700
за чел.
В 90 километрах от Перми находится старинный купеческий город Кунгур
Пермь

Последние отзывы об экскурсиях по Пермскому краю

  • А
    Анастасия
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Боровск во все времена
    Были с друзьями на экскурсии в конце апреля у Евгения. Формат экскурсии был интересный и не тривиальный. Отметили фишку перевоплощения гида в разных персонажей во время экскурсии. Евгений подстраивался под темы, которые нам интересны, рассказывал много историй связанных с местными жителями, что помогло нам проникнуться жизнью города. Здорово было то, что мы познакомились с местным художником - Овчинниковым В. А. во время того, как он рисовал на стене одного из зданий. Выражаем Евгению благодарность за увлекательную экскурсию!!! Было здорово!))
  • А
    Анна
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Боровск: история и легенды древнего города
    Несмотря на то, что погода была сильно дождливая, Александр нас не бросил и провёл полноценную экскурсию по милому Боровску. Маршрут пеший, несложный даже для пенсионеров и детей. Александр профессионально погрузил нас в историю города и его окресностей, сумел передать и показать всё очарование этого старинного купеческого города.
  • М
    Мария
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Боровск: история и легенды древнего города
    Александр оказался прекрасным рассказчиком, а Боровск - прекрасным городом для прогулки под познавательный рассказ. Нам очень понравилось.
  • К
    Ксения
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Боровск и Малоярославец. Два города - одна история
    Спасибо. Очень понравился экскурсовод Ирина. Буду рекомендовать знакомым
  • С
    Сергей
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Мотовилиха - «город в городе»
    От экскурсии остались только приятные впечатления. Андрей - очень эрудированный человек, прекрасный рассказчик. Кроме показа объектов, предоставил дополнительные материалы в виде старинных фотографий тех мест, которые мы посещали. В целом экскурсия была проведена на очень высоком профессиональном уровне. Время пролетело быстро и незаметно, было очень интересно и увлекательно. Мои наилучшие рекомендации гиду.
  • Л
    Леонид
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: О Перми - с интересом и любовью
    Всё очень понравилось! Группа была не большая (1чел.))) Много интересных фактов, историй и прочего захватывающего! Всем рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Боровск: история и легенды древнего города
    Шикарная экскурсия! Александр один из лучших гидов в нашей (не маленькой) туристической практике. Компания у нас была большая, с детьми разного возраста - не скучал никто! Очень интересное повествование, с юмором, правильная речь. Сам по себе маршрут компактный, но экскурсия насыщенная и интересная. 2,5 часа пролетели не заметно. Мы узнали историю Боровска, историю местного художника, как Боровск живет в современности и еще много интересного. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Пермь
    10 апреля 2022 г были с мужем на экскурсии "Знакомьтесь, Пермь!" с экскурсоводом Андреем. За несколько часов экскурсии полюбили Пермь благодаря Андрею - очень эрудированному, грамотному, прекрасно знающему и любящему свой город краеведу. Спасибо, Трипстер, за знакомство с таким интересным человеком! Экскурсию однозначно рекомендуем всем!
  • Н
    Николай
    12 апреля 2022
    5
    Отзыв на: О Перми - с интересом и любовью
    Все здорово!
  • Н
    Наталия
    7 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Боровский край в шести веках
    Со всем повезло: и экскурсией, и с гидом и с погодой))))
  • Н
    Наталия
    5 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Добро пожаловать в Пермь
    Спасибо девочкам за экскурсию, очень бережное отношение к истории своего края, к своему городу. это ценно!!
  • Н
    Наталья
    4 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Боровск: история и легенды древнего города
    Ирина-профессиональный гид. Было очень интересно.
  • А
    Александр
    3 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Вокруг Театрального сквера
    С первых минут возникло полное взаимопонимание. Нынче очень редко, когда экскурсовод пытается понять, что нужно туристам. А тут ну просто все было супер!
  • Т
    Татьяна
    31 марта 2022
    5
    Отзыв на: Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Петр - отличный гид и прекрасный человек! Великолепно знает историю и географию края, эрудирован, легко и увлекательно ведёт экскурсию. Благодаря Петру мы побывали в удивительном монастыре Казанская Свято-Трифонова женская пустынь, где нам позволили заглянуть в скит, оказали теплый приём и накормили вкуснейшим обедом! Петр тактичен, внимателен ко всем потребностям и пожеланиям экскурсантов. Изначально планировали один маршрут, но погодные условия позволили его скорректировать и добавить поезку на снегоходах. Наша "экипировка" была не совсем подходящая. Пётр позаботился и об этом, обеспечил тёплой одеждой, горячим чаем с пирожками и заботой во время экскурсии! А вечером прислал целый фильм о нашей поездке в горы! Получили море позитивных эмоций и неизгладимые впечатления от красот Урала! Петр, ещё раз большое Вам спасибо! Татьяна, Андрей и Максим
  • Т
    Татьяна
    31 марта 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Пермь
    Благодарим Андрея за насыщенную обзорную экскурсию по городу. Андрей прекрасный рассказчик, знает город, его историю и культуру, Посмотрели не только основные достопримечательности, но и побывали в скрытых от глаз, но очень интересных местах города. Там же познакомились с очень интересными людьми, увлеченными своим делом. Андрей внимательно относится к нашим пожеланиям, по необходимости корректировал ход экскурсии. Обязательно будем рекомендовать Андрея! Татьяна, Андрей, Максим
  • А
    Альберт
    28 марта 2022
    5
    Отзыв на: 4в1: рассвет в Белогорском монастыре, Кунгурская пещера, скала Ермак и колокольня
    Если кто желает экскурсию всем рекомендую этого организатора экскурсии не пожалеете…
  • Е
    Екатерина
    27 марта 2022
    5
    Отзыв на: Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Самые прекрасные впечатления у нас остались от этого путешествия! Красота природы, глубина истории края и теплые встречи с замечательными людьми. Так много событий и интересной информации! Огромная благодарность Татьяне за безупречную организацию и заботу. Знаете, снегоходы, оказывается - очень быстрый вид транспорта. Великолепные виды на зимнюю парму открываются с высоты Полюдовой горы. На берегу Вишеры, рядом с Музеем Природы есть небольшая оранжерея. Там недавно расцвел фейхоа. В Чердыне в конце марта сугробы в человеческий рост, тишина и вкусный хлеб. С колокольни волшебный вид. Интересный музей настоящего соляного завода в Соликамске. И божественные пироги с капустой в придорожном кафе Руслан. Мы с радостью рекомендуем эту экскурсию. Большое спасибо Татьяне!
  • А
    Аля
    18 марта 2022
    5
    Отзыв на: Боровский край в шести веках
    Отлично
  • О
    Ольга
    14 марта 2022
    5
    Отзыв на: Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Спасибо Татьяне!!!!! Было очень страшно на снегоходах, но мы это преодолели)))))) Погода, яркое солнце, красотища вокруг!!! Даже минус 25 не испортил впечатлений и настроения!!! СПАСИБО!!! Фролова и компания.
  • О
    Ольга
    14 марта 2022
    5
    Отзыв на: Пермь - история и современность
    Спасибо Петру за экскурсию, хотя это уже не первая наша обзорная по Перми. Узнали новые детали, побывали в новых местах. Наши друзья приедут чуть позже, хотят проехать по этим же местам и с тем же гидом! Фролова и компания.
ХОРОШО
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