Экскурсии в городах Пермского края
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Пермском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
12500
₽
за всё
Отправиться на север края - навстречу мифам и легендам удивительного геологического памятника
5
1 отзыв
1500
₽
за всё
Исследовать исторический и культурный центр Перми в компании краеведа
14000
₽
за всё
Разобраться в истоках края, понять его жителей, открыть легенды и оценить локальную кухню
5
1 отзыв
1800
₽
за всё
Оригинальное путешествие во времени со знатоком края, актером и фотографом
Групповые экскурсии
4150
₽
за чел.
У вас есть отличная возможность насыщенно, интересно и с пользой провести день в компании семьи или друзей
3750
₽
за чел.
Нас ждёт путешествие в мистический край - Коми-округ
1500
₽
за чел.
Тупи-тап, пэлян, шамшура, дубас, пестрядь, пистики и посикунчики:
5
2 отзыва
1700
₽
за чел.
В 90 километрах от Перми находится старинный купеческий город Кунгур
5
2 отзыва
350
₽
за чел.
На нашей экскурсии мы поговорим о загадках, тайнах, легендах, байках
7000
₽
за чел.
Счастливый ", "удачливый " - так называли эту относительно невысокую гору проживающие здесь в XVII-XIX веках коми-язьвинцы
5000
₽
за чел.
Экскурсия на Помянённый камень - красивейшая вершина с причудливыми каменными останцами на севере Пермского края
4
1 отзыв
4000
₽
за чел.
Отправляйтесь на покорение новой высоты - Полюдов камень (или гора Полюд, Mount Polyudov stone) - гора
Обзорные по городам
2000
₽
за всё
Душевная обзорная экскурсия по исторической части города
200
₽
за чел.
Совершить путешествие в 16 век и услышать любопытные истории «соседа» Нижнего Новгорода
3500
₽
за всё
Небольшой и уютный Боровск находится всего в 80 километрах от Москвы по Киевскому направлению
12000
₽
за всё
В рамках обзорной экскурсии по Кунгуру вы познакомитесь с богатой историей города
7000
₽
за всё
Для знакомства с историей и достопримечательностями Перми мы предлагаем вам отправиться на пешеходную прогулку по
5500
₽
за всё
На обзорной экскурсии вы познакомитесь со старинным уральским провинциальным городком
5
1 отзыв
5500
₽
за всё
Пермь растянулась вдоль реки Камы на 50 км и по праву считается самым длинным городом на Урале
Водные прогулки
16500
₽
за всё
Вдохновиться природными пейзажами Прикамья, услышать легенды края и посетить старинное село
5
2 отзыва
7800
₽
за всё
Мыс Стрелка, живописные берега, скалы и увлекательные истории о речном флоте
Туры на автомобиле
12500
₽
за всё
Отправиться на север края - навстречу мифам и легендам удивительного геологического памятника
14000
₽
за всё
Разобраться в истоках края, понять его жителей, открыть легенды и оценить локальную кухню
5
5 отзывов
13000
₽
за всё
Посетить одну из крупнейших карстовых пещер мира, уральский Афон и скалу Ермак
5
2 отзыва
18000
₽
за всё
Покорить утесы Ветлана, перебраться через реку Вишера и встретить закат на горе Полюд
5
4 отзыва
16000
₽
за всё
Впечатлиться красотой Урала, пройти по подвесному мосту и посетить крепость «Сердце Пармы» в Губахе
3500
₽
за всё
Дворянская усадьба Кривякино, храм в неорусском стиле и чарующие пейзажи за 1 день
5
2 отзыва
10500
₽
за всё
Полюбоваться тайгой, горными реками, причудливыми скалами и раскрыть Пермский край изнутри
10500
₽
за всё
Посетить один из самых живописных поселков Прикамья и раскрыть его богатую историю
4.9
17 отзывов
3900
₽
за всё
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Гастрономические туры
14000
₽
за всё
Разобраться в истоках края, понять его жителей, открыть легенды и оценить локальную кухню
1500
₽
за чел.
Тупи-тап, пэлян, шамшура, дубас, пестрядь, пистики и посикунчики:
5
2 отзыва
1700
₽
за чел.
В 90 километрах от Перми находится старинный купеческий город Кунгур
Последние отзывы об экскурсиях по Пермскому краю
- ААнастасия25 апреля 2022Отзыв на: Боровск во все временаБыли с друзьями на экскурсии в конце апреля у Евгения. Формат экскурсии был интересный и не тривиальный. Отметили фишку перевоплощения гида в разных персонажей во время экскурсии. Евгений подстраивался под темы, которые нам интересны, рассказывал много историй связанных с местными жителями, что помогло нам проникнуться жизнью города. Здорово было то, что мы познакомились с местным художником - Овчинниковым В. А. во время того, как он рисовал на стене одного из зданий. Выражаем Евгению благодарность за увлекательную экскурсию!!! Было здорово!))
- ААнна25 апреля 2022Несмотря на то, что погода была сильно дождливая, Александр нас не бросил и провёл полноценную экскурсию по милому Боровску. Маршрут пеший, несложный даже для пенсионеров и детей. Александр профессионально погрузил нас в историю города и его окресностей, сумел передать и показать всё очарование этого старинного купеческого города.
- ММария24 апреля 2022Александр оказался прекрасным рассказчиком, а Боровск - прекрасным городом для прогулки под познавательный рассказ. Нам очень понравилось.
- ККсения23 апреля 2022Спасибо. Очень понравился экскурсовод Ирина. Буду рекомендовать знакомым
- ССергей20 апреля 2022Отзыв на: Мотовилиха - «город в городе»От экскурсии остались только приятные впечатления. Андрей - очень эрудированный человек, прекрасный рассказчик. Кроме показа объектов, предоставил дополнительные материалы в виде старинных фотографий тех мест, которые мы посещали. В целом экскурсия была проведена на очень высоком профессиональном уровне. Время пролетело быстро и незаметно, было очень интересно и увлекательно. Мои наилучшие рекомендации гиду.
- ЛЛеонид20 апреля 2022Отзыв на: О Перми - с интересом и любовьюВсё очень понравилось! Группа была не большая (1чел.))) Много интересных фактов, историй и прочего захватывающего! Всем рекомендую!
- ЕЕкатерина19 апреля 2022Шикарная экскурсия! Александр один из лучших гидов в нашей (не маленькой) туристической практике. Компания у нас была большая, с детьми разного возраста - не скучал никто! Очень интересное повествование, с юмором, правильная речь. Сам по себе маршрут компактный, но экскурсия насыщенная и интересная. 2,5 часа пролетели не заметно. Мы узнали историю Боровска, историю местного художника, как Боровск живет в современности и еще много интересного. Рекомендую!
- ЕЕлена18 апреля 2022Отзыв на: Знакомьтесь, Пермь10 апреля 2022 г были с мужем на экскурсии "Знакомьтесь, Пермь!" с экскурсоводом Андреем. За несколько часов экскурсии полюбили Пермь благодаря Андрею - очень эрудированному, грамотному, прекрасно знающему и любящему свой город краеведу. Спасибо, Трипстер, за знакомство с таким интересным человеком! Экскурсию однозначно рекомендуем всем!
- ННиколай12 апреля 2022Отзыв на: О Перми - с интересом и любовьюВсе здорово!
- ННаталия7 апреля 2022Отзыв на: Боровский край в шести векахСо всем повезло: и экскурсией, и с гидом и с погодой))))
- ННаталия5 апреля 2022Отзыв на: Добро пожаловать в ПермьСпасибо девочкам за экскурсию, очень бережное отношение к истории своего края, к своему городу. это ценно!!
- ННаталья4 апреля 2022Ирина-профессиональный гид. Было очень интересно.
- ААлександр3 апреля 2022Отзыв на: Вокруг Театрального сквераС первых минут возникло полное взаимопонимание. Нынче очень редко, когда экскурсовод пытается понять, что нужно туристам. А тут ну просто все было супер!
- ТТатьяна31 марта 2022Петр - отличный гид и прекрасный человек! Великолепно знает историю и географию края, эрудирован, легко и увлекательно ведёт экскурсию. Благодаря Петру мы побывали в удивительном монастыре Казанская Свято-Трифонова женская пустынь, где нам позволили заглянуть в скит, оказали теплый приём и накормили вкуснейшим обедом! Петр тактичен, внимателен ко всем потребностям и пожеланиям экскурсантов. Изначально планировали один маршрут, но погодные условия позволили его скорректировать и добавить поезку на снегоходах. Наша "экипировка" была не совсем подходящая. Пётр позаботился и об этом, обеспечил тёплой одеждой, горячим чаем с пирожками и заботой во время экскурсии! А вечером прислал целый фильм о нашей поездке в горы! Получили море позитивных эмоций и неизгладимые впечатления от красот Урала! Петр, ещё раз большое Вам спасибо! Татьяна, Андрей и Максим
- ТТатьяна31 марта 2022Отзыв на: Знакомьтесь, ПермьБлагодарим Андрея за насыщенную обзорную экскурсию по городу. Андрей прекрасный рассказчик, знает город, его историю и культуру, Посмотрели не только основные достопримечательности, но и побывали в скрытых от глаз, но очень интересных местах города. Там же познакомились с очень интересными людьми, увлеченными своим делом. Андрей внимательно относится к нашим пожеланиям, по необходимости корректировал ход экскурсии. Обязательно будем рекомендовать Андрея! Татьяна, Андрей, Максим
- ААльберт28 марта 2022Если кто желает экскурсию всем рекомендую этого организатора экскурсии не пожалеете…
- ЕЕкатерина27 марта 2022Отзыв на: Каменные богатыри Полюд и ВетланСамые прекрасные впечатления у нас остались от этого путешествия! Красота природы, глубина истории края и теплые встречи с замечательными людьми. Так много событий и интересной информации! Огромная благодарность Татьяне за безупречную организацию и заботу. Знаете, снегоходы, оказывается - очень быстрый вид транспорта. Великолепные виды на зимнюю парму открываются с высоты Полюдовой горы. На берегу Вишеры, рядом с Музеем Природы есть небольшая оранжерея. Там недавно расцвел фейхоа. В Чердыне в конце марта сугробы в человеческий рост, тишина и вкусный хлеб. С колокольни волшебный вид. Интересный музей настоящего соляного завода в Соликамске. И божественные пироги с капустой в придорожном кафе Руслан. Мы с радостью рекомендуем эту экскурсию. Большое спасибо Татьяне!
- ААля18 марта 2022Отзыв на: Боровский край в шести векахОтлично
- ООльга14 марта 2022Отзыв на: Каменные богатыри Полюд и ВетланСпасибо Татьяне!!!!! Было очень страшно на снегоходах, но мы это преодолели)))))) Погода, яркое солнце, красотища вокруг!!! Даже минус 25 не испортил впечатлений и настроения!!! СПАСИБО!!! Фролова и компания.
- ООльга14 марта 2022Отзыв на: Пермь - история и современностьСпасибо Петру за экскурсию, хотя это уже не первая наша обзорная по Перми. Узнали новые детали, побывали в новых местах. Наши друзья приедут чуть позже, хотят проехать по этим же местам и с тем же гидом! Фролова и компания.