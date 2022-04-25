А Анастасия 5 Отзыв на: Боровск во все времена Были с друзьями на экскурсии в конце апреля у Евгения. Формат экскурсии был интересный и не тривиальный. Отметили фишку перевоплощения гида в разных персонажей во время экскурсии. Евгений подстраивался под темы, которые нам интересны, рассказывал много историй связанных с местными жителями, что помогло нам проникнуться жизнью города. Здорово было то, что мы познакомились с местным художником - Овчинниковым В. А. во время того, как он рисовал на стене одного из зданий. Выражаем Евгению благодарность за увлекательную экскурсию!!! Было здорово!))

А Анна 5 Отзыв на: Боровск: история и легенды древнего города Несмотря на то, что погода была сильно дождливая, Александр нас не бросил и провёл полноценную экскурсию по милому Боровску. Маршрут пеший, несложный даже для пенсионеров и детей. Александр профессионально погрузил нас в историю города и его окресностей, сумел передать и показать всё очарование этого старинного купеческого города.

М Мария 5 Отзыв на: Боровск: история и легенды древнего города Александр оказался прекрасным рассказчиком, а Боровск - прекрасным городом для прогулки под познавательный рассказ. Нам очень понравилось.

К Ксения 5 Отзыв на: Боровск и Малоярославец. Два города - одна история Спасибо. Очень понравился экскурсовод Ирина. Буду рекомендовать знакомым

С Сергей 5 Отзыв на: Мотовилиха - «город в городе» От экскурсии остались только приятные впечатления. Андрей - очень эрудированный человек, прекрасный рассказчик. Кроме показа объектов, предоставил дополнительные материалы в виде старинных фотографий тех мест, которые мы посещали. В целом экскурсия была проведена на очень высоком профессиональном уровне. Время пролетело быстро и незаметно, было очень интересно и увлекательно. Мои наилучшие рекомендации гиду.

Л Леонид 5 Отзыв на: О Перми - с интересом и любовью Всё очень понравилось! Группа была не большая (1чел.))) Много интересных фактов, историй и прочего захватывающего! Всем рекомендую!

Е Екатерина 5 Отзыв на: Боровск: история и легенды древнего города Шикарная экскурсия! Александр один из лучших гидов в нашей (не маленькой) туристической практике. Компания у нас была большая, с детьми разного возраста - не скучал никто! Очень интересное повествование, с юмором, правильная речь. Сам по себе маршрут компактный, но экскурсия насыщенная и интересная. 2,5 часа пролетели не заметно. Мы узнали историю Боровска, историю местного художника, как Боровск живет в современности и еще много интересного. Рекомендую!

Е Елена 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Пермь 10 апреля 2022 г были с мужем на экскурсии "Знакомьтесь, Пермь!" с экскурсоводом Андреем. За несколько часов экскурсии полюбили Пермь благодаря Андрею - очень эрудированному, грамотному, прекрасно знающему и любящему свой город краеведу. Спасибо, Трипстер, за знакомство с таким интересным человеком! Экскурсию однозначно рекомендуем всем!

Н Николай 5 Отзыв на: О Перми - с интересом и любовью Все здорово!

Н Наталия 5 Отзыв на: Боровский край в шести веках Со всем повезло: и экскурсией, и с гидом и с погодой))))

Н Наталия 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Пермь Спасибо девочкам за экскурсию, очень бережное отношение к истории своего края, к своему городу. это ценно!!

Н Наталья 5 Отзыв на: Боровск: история и легенды древнего города Ирина-профессиональный гид. Было очень интересно.

А Александр 5 Отзыв на: Вокруг Театрального сквера С первых минут возникло полное взаимопонимание. Нынче очень редко, когда экскурсовод пытается понять, что нужно туристам. А тут ну просто все было супер!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня Петр - отличный гид и прекрасный человек! Великолепно знает историю и географию края, эрудирован, легко и увлекательно ведёт экскурсию. Благодаря Петру мы побывали в удивительном монастыре Казанская Свято-Трифонова женская пустынь, где нам позволили заглянуть в скит, оказали теплый приём и накормили вкуснейшим обедом! Петр тактичен, внимателен ко всем потребностям и пожеланиям экскурсантов. Изначально планировали один маршрут, но погодные условия позволили его скорректировать и добавить поезку на снегоходах. Наша "экипировка" была не совсем подходящая. Пётр позаботился и об этом, обеспечил тёплой одеждой, горячим чаем с пирожками и заботой во время экскурсии! А вечером прислал целый фильм о нашей поездке в горы! Получили море позитивных эмоций и неизгладимые впечатления от красот Урала! Петр, ещё раз большое Вам спасибо! Татьяна, Андрей и Максим

Т Татьяна 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Пермь Благодарим Андрея за насыщенную обзорную экскурсию по городу. Андрей прекрасный рассказчик, знает город, его историю и культуру, Посмотрели не только основные достопримечательности, но и побывали в скрытых от глаз, но очень интересных местах города. Там же познакомились с очень интересными людьми, увлеченными своим делом. Андрей внимательно относится к нашим пожеланиям, по необходимости корректировал ход экскурсии. Обязательно будем рекомендовать Андрея! Татьяна, Андрей, Максим

А Альберт 5 Отзыв на: 4в1: рассвет в Белогорском монастыре, Кунгурская пещера, скала Ермак и колокольня Если кто желает экскурсию всем рекомендую этого организатора экскурсии не пожалеете…

Е Екатерина 5 Отзыв на: Каменные богатыри Полюд и Ветлан Самые прекрасные впечатления у нас остались от этого путешествия! Красота природы, глубина истории края и теплые встречи с замечательными людьми. Так много событий и интересной информации! Огромная благодарность Татьяне за безупречную организацию и заботу. Знаете, снегоходы, оказывается - очень быстрый вид транспорта. Великолепные виды на зимнюю парму открываются с высоты Полюдовой горы. На берегу Вишеры, рядом с Музеем Природы есть небольшая оранжерея. Там недавно расцвел фейхоа. В Чердыне в конце марта сугробы в человеческий рост, тишина и вкусный хлеб. С колокольни волшебный вид. Интересный музей настоящего соляного завода в Соликамске. И божественные пироги с капустой в придорожном кафе Руслан. Мы с радостью рекомендуем эту экскурсию. Большое спасибо Татьяне!

А Аля 5 Отзыв на: Боровский край в шести веках Отлично

О Ольга 5 Отзыв на: Каменные богатыри Полюд и Ветлан Спасибо Татьяне!!!!! Было очень страшно на снегоходах, но мы это преодолели)))))) Погода, яркое солнце, красотища вокруг!!! Даже минус 25 не испортил впечатлений и настроения!!! СПАСИБО!!! Фролова и компания.