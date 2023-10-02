Морская прогулка к маяку Анива + мыс Мраморный и озеро Буссе

Увидеть красивейшие места Сахалина в формате «всё включено» и в мини-группе

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Приготовьтесь к насыщенному путешествию, в котором будут и водопады, и живописные зелёные хребты, и пейзажи залива, и вкусная еда. На моторной лодке мы отправимся к визитной карточке Сахалина — маяку Анива. Затем вы прогуляетесь по Мраморному мысу и поймёте, откуда у него такое название. А в лагуне Буссе мы устроим обед с дегустацией морепродуктов — здесь их хоть отбавляй.
Морская прогулка к маяку Анива + мыс Мраморный и озеро Буссе
Морская прогулка к маяку Анива + мыс Мраморный и озеро Буссе
Морская прогулка к маяку Анива + мыс Мраморный и озеро Буссе
Морская прогулка к маяку Анива + мыс Мраморный и озеро Буссе
Морская прогулка к маяку Анива + мыс Мраморный и озеро Буссе
Морская прогулка к маяку Анива + мыс Мраморный и озеро Буссе
Морская прогулка к маяку Анива + мыс Мраморный и озеро Буссе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа тура

05:45–06:00 — сбор участников на площади Славы
06:00 — выезд из Южно-Сахалинска
08:30 — прибытие в порт-ковш Новиково, инструктаж по технике безопасности
09:00 — старт морской прогулки до маяка Анива
11:00–12:00 — пешая прогулка у маяка, обзор, фотосессия
12:00 — переход на мыс Мраморный
13:00–13:40 — прогулка по мысу, отдых и перекус: чай, кофе, домашняя выпечка
13:40 — отправление обратно в порт-ковш Новиково
14:45 — трансфер к озеру Буссе
15:00 — отдых на побережье лагуны, мастер-класс от шеф-повара, дегустация морепродуктов (рапан, устрица, трубач, креветка, краб, суп Хемультан, салаты, вино)
17:00–17:30 — окончание тура, отъезд
19:00 — возвращение в Южно-Сахалинск

Немного о точках маршрута

Маяк Анива — уникальная достопримечательность в труднодоступном месте. Он был построен японцами в 1939 г. на скале Сивучья. Представляет собой бетонную башню высотой 31 м с боковой пристройкой. Дорога к маяку — по водам Анивского залива. Вы насладитесь видами зелёных хребтов и водопадов, а если посчастливится, по пути увидите касаток и нерп.

Лагуна Буссе — памятник природы в Корсаковском районе острова. Это место — кладовая природных даров. В озере можно увидеть таких моллюсков, как рапан, сахалинская спизула, гребешок, морской ёж. Мы покажем вам, как прячется в песке ракушка, а в морской траве — креветка, а также наш шеф-повар приготовит для вас здесь свежие сахалинские деликатесы.

Организационные детали

  • Прежде чем вносить предоплату, напишите нам, чтобы уточнить наличие свободных мест
  • Продолжительность экскурсии может меняться, в зависимости от погодных условий
  • Оплата экскурсии производится по реквизитам или в нашем офисе
  • За 1 день мы отправим вам всю актуальную информацию: место и время сбора, инструкции, что брать с собой и т. д.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Славы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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