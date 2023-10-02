Приготовьтесь к насыщенному путешествию, в котором будут и водопады, и живописные зелёные хребты, и пейзажи залива, и вкусная еда. На моторной лодке мы отправимся к визитной карточке Сахалина — маяку Анива. Затем вы прогуляетесь по Мраморному мысу и поймёте, откуда у него такое название. А в лагуне Буссе мы устроим обед с дегустацией морепродуктов — здесь их хоть отбавляй.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа тура

05:45–06:00 — сбор участников на площади Славы

06:00 — выезд из Южно-Сахалинска

08:30 — прибытие в порт-ковш Новиково, инструктаж по технике безопасности

09:00 — старт морской прогулки до маяка Анива

11:00–12:00 — пешая прогулка у маяка, обзор, фотосессия

12:00 — переход на мыс Мраморный

13:00–13:40 — прогулка по мысу, отдых и перекус: чай, кофе, домашняя выпечка

13:40 — отправление обратно в порт-ковш Новиково

14:45 — трансфер к озеру Буссе

15:00 — отдых на побережье лагуны, мастер-класс от шеф-повара, дегустация морепродуктов (рапан, устрица, трубач, креветка, краб, суп Хемультан, салаты, вино)

17:00–17:30 — окончание тура, отъезд

19:00 — возвращение в Южно-Сахалинск

Немного о точках маршрута

Маяк Анива — уникальная достопримечательность в труднодоступном месте. Он был построен японцами в 1939 г. на скале Сивучья. Представляет собой бетонную башню высотой 31 м с боковой пристройкой. Дорога к маяку — по водам Анивского залива. Вы насладитесь видами зелёных хребтов и водопадов, а если посчастливится, по пути увидите касаток и нерп.

Лагуна Буссе — памятник природы в Корсаковском районе острова. Это место — кладовая природных даров. В озере можно увидеть таких моллюсков, как рапан, сахалинская спизула, гребешок, морской ёж. Мы покажем вам, как прячется в песке ракушка, а в морской траве — креветка, а также наш шеф-повар приготовит для вас здесь свежие сахалинские деликатесы.

Организационные детали