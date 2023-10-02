Увидеть красивейшие места Сахалина в формате «всё включено» и в мини-группе
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даты
Описание
Программа тура
05:45–06:00 — сбор участников на площади Славы
06:00 — выезд из Южно-Сахалинска
08:30 — прибытие в порт-ковш Новиково, инструктаж по технике безопасности
09:00 — старт морской прогулки до маяка Анива
11:00–12:00 — пешая прогулка у маяка, обзор, фотосессия
12:00 — переход на мыс Мраморный
13:00–13:40 — прогулка по мысу, отдых и перекус: чай, кофе, домашняя выпечка
13:40 — отправление обратно в порт-ковш Новиково
14:45 — трансфер к озеру Буссе
15:00 — отдых на побережье лагуны, мастер-класс от шеф-повара, дегустация морепродуктов (рапан, устрица, трубач, креветка, краб, суп Хемультан, салаты, вино)
17:00–17:30 — окончание тура, отъезд
19:00 — возвращение в Южно-Сахалинск
Немного о точках маршрута
Маяк Анива — уникальная достопримечательность в труднодоступном месте. Он был построен японцами в 1939 г. на скале Сивучья. Представляет собой бетонную башню высотой 31 м с боковой пристройкой. Дорога к маяку — по водам Анивского залива. Вы насладитесь видами зелёных хребтов и водопадов, а если посчастливится, по пути увидите касаток и нерп.
Лагуна Буссе — памятник природы в Корсаковском районе острова. Это место — кладовая природных даров. В озере можно увидеть таких моллюсков, как рапан, сахалинская спизула, гребешок, морской ёж. Мы покажем вам, как прячется в песке ракушка, а в морской траве — креветка, а также наш шеф-повар приготовит для вас здесь свежие сахалинские деликатесы.
Организационные детали
- Прежде чем вносить предоплату, напишите нам, чтобы уточнить наличие свободных мест
- Продолжительность экскурсии может меняться, в зависимости от погодных условий
- Оплата экскурсии производится по реквизитам или в нашем офисе
- За 1 день мы отправим вам всю актуальную информацию: место и время сбора, инструкции, что брать с собой и т. д.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пл. Славы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.