Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4400 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Хрупкая красота: музей стекла в Суздале
Добро пожаловать в мир стекла! В музее вас ждут редкие экспонаты и захватывающие истории о стеклоделии на Руси. Погрузитесь в прошлое и насладитесь красотой
Начало: Улица Кремлёвская дом 19/1
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздальские просёлки - на вашем авто
Откройте для себя скрытые уголки Суздаля и его окрестностей, путешествуя на своём автомобиле. Уникальные храмы и истории ждут вас
Начало: На автовокзале Суздаля
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
9500 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в сентябре 2025
Сейчас в Суздале в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 9500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Суздале на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 9 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь