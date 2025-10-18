Мини-группа
до 12 чел.
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
Путешествие в Суздаль откроет вам мир древних храмов и монастырей, наполненных историей и легендами. Ощутите дух времени и узнайте больше о прошлом
Начало: На Торговой площади
Расписание: в субботу в 14:30
18 окт в 14:30
25 окт в 14:30
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Суздальские тропы: от мастерской до колокольни
Путешествие по Суздалю с гидом в образе стрельца. Увидите купеческие дома, послушаете церковный хор и откроете тайны русских сказок
Начало: На Торговой площади
11 окт в 15:00
18 окт в 15:00
5000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономическая экскурсия «Из истории трактирных заведений в Суздале» (всё включено)
Узнать, как гуляла душа русская да по кабакам и харчевням
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
9000 ₽
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в октябре 2025
Сейчас в Суздале в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 9000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Суздале на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 1 ⭐ отзыв, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь