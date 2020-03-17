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Последние новости коронавируса в Свердловской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 2163+211
  • Умерло 3
  • Выздоровело 382+99
  • Болеют сейчас 1778+112
  • Летальность 0.14%около 1 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Свердловской области, включая Екатеринбург, находится 0.93%, 2163 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 382 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1778 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Свердловской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 6.6 разав Свердловской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
1 человекв среднем умирает в Свердловской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Свердловской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Екатеринбурге и Свердловской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Свердловской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20202163+211+11%3382+99+35%1778+112
11 мая 20201952+108+6%3283+13+5%1666+95
10 мая 20201844+139+8%3270+1+0.37%1571+138
9 мая 20201705+121+8%3269+32+14%1433+89
8 мая 20201584+155+11%3237+25+12%1344+130
7 мая 20201429+76+6%3212+19+10%1214+57
6 мая 20201353+76+6%3+2+200%193+37+24%1157+37
5 мая 20201277+133+12%1156+29+23%1120+104
4 мая 20201144+53+5%1127+1+1%1016+52
3 мая 20201091+75+7%1126+6+5%964+69
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Свердловской области по дням

Свердловская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Свердловской области

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
12.05.2020 10:43
В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (5392), Подмосковье (1063), Нижегородской области (354) и Петербурге (339). Более сотни новых случаев обнаружили в Красноярском крае (227), Свердловской области (211) и Дагестане (116).
Российский губернатор ответил на вопрос о пропавших выплатах врачам
Российский губернатор ответил на вопрос о пропавших выплатах врачам
lenta.ru
10.05.2020 19:15
Врач-рентгенолог из Артемовской центральной больницы в Свердловской области задал вопрос губернатору региона Евгению Куйвашеву о президентских выплатах, которые обещали медикам за работу во время борьбы с коронавирусом. Разговор состоялся во время прямой трансляции в Instagram главы региона.
Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
10.05.2020 10:43
За последние сутки в 83 регионах России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Москве (5551), Московской области (1133) и Санкт-Петербурге (414). Далее следуют Нижегородская (262), Свердловская (139) и Волгоградская (119) области. В остальных регионах выявлено меньше сотни случаев.
В Екатеринбурге оштрафовали разрешившего лечить COVID-19 на дому врача
В Екатеринбурге оштрафовали разрешившего лечить COVID-19 на дому врача
РБК
09.05.2020 19:01
Главврача российской больницы наказали за разрешение лечить коронавирус на дому
Главврача российской больницы наказали за разрешение лечить коронавирус на дому
lenta.ru
09.05.2020 16:43
В Екатеринбурге главного врача больницы №24 Алексея Малинкина привлекли к административной ответственности из-за того, что он разрешил пациентам с коронавирусом амбулаторное лечение, то есть постельный режим на дому. Сотрудники больницы советовали пациентам с вирусом отказаться от госпитализации.
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
08.05.2020 10:35
За последние сутки в 83 регионах России выявили 10 699 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Москве (5846), Московской области (918) и Петербурге (375). Также в пятерке Нижегородская (276) и Свердловская (155) области. В остальных регионах страны менее сотни новых случаев за сутки.
В России впервые появятся чартерные рейсы в Анапу
В России впервые появятся чартерные рейсы в Анапу
lenta.ru
06.05.2020 14:22
В России впервые запустят туристические чартерные рейсы в Анапу в связи с ограничением международных перевозок из-за распространения коронавируса. Отмечается, что рейсы будут выполняться раз в неделю из Москвы, два раза в неделю из Казани, Уфы и Екатеринбурга. Запуск чартеров запланирован на лето 2020 года.
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
01.05.2020 10:49
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7933 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3561), Московской области (797), Петербурге (349). Далее идут Свердловская область (232), Нижегородская (179), Дагестан (164), Калужская (121) области и Ставропольский край (89).
НАК назвал готовивших теракт в Екатеринбурге сторонниками ИГ
НАК назвал готовивших теракт в Екатеринбурге сторонниками ИГ
РБК
30.04.2020 09:27
Накануне сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Екатеринбурге, ликвидировав трех его организаторов. Правоохранительные органы установили, что злоумышленники поддерживали запрещенное в России «Исламское государство»
Генпрокуратура вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за COVID-19
Генпрокуратура вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за COVID-19
РБК
28.04.2020 16:56
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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