Заразилось 2163 +211

Умерло 3

Выздоровело 382 +99

Болеют сейчас 1778 +112

Летальность 0.14% около 1 чел. на 1000 заболевших

В Свердловской области, включая Екатеринбург, находится 0.93%, 2163 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 382 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1778 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Свердловской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 6.6 раза в Свердловской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 1 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Свердловской области

Карта распространения коронавируса в Свердловской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Екатеринбурге и Свердловской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Свердловской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 2163 +211+11% 3 382 +99+35% ▲ 1778+112 11 мая 2020 1952 +108+6% 3 283 +13+5% ▲ 1666+95 10 мая 2020 1844 +139+8% 3 270 +1+0.37% ▲ 1571+138 9 мая 2020 1705 +121+8% 3 269 +32+14% ▲ 1433+89 8 мая 2020 1584 +155+11% 3 237 +25+12% ▲ 1344+130 7 мая 2020 1429 +76+6% 3 212 +19+10% ▲ 1214+57 6 мая 2020 1353 +76+6% 3 +2+200% 193 +37+24% ▲ 1157+37 5 мая 2020 1277 +133+12% 1 156 +29+23% ▲ 1120+104 4 мая 2020 1144 +53+5% 1 127 +1+1% ▲ 1016+52 3 мая 2020 1091 +75+7% 1 126 +6+5% ▲ 964+69 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Свердловской области по дням