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По Томску на автомобиле. Обзорная экскурсия 3 часа

5
1 отзыв
Юрий С.
Юрий С. – Гид из Томска
Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии! Дождь? Холод? Ветер? На автомобильной экскурсии 🧭 - всегда ХОРОШАЯ ПОГОДА!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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По Томску на автомобиле. Обзорная экскурсия 3 часа
По Томску на автомобиле. Обзорная экскурсия 3 часа

Что вы увидите

  • Дом с Жар-птицами
  • Дом с Драконами
  • Дом с Шатром
  • Губернаторский квартал
  • проспект Университетов
  • старинный мужской монастырь
  • Томский острог
  • Сибирский царь колокол
  • Белое озеро и Татарская Слобода.
На этой автомобильной экскурсии 🧭 мы будем останавливаться, гулять 👣, фотографироваться, делиться интересными историями о Томске.
Начнем с квартала деревянных кружевных теремов, найдем дом, где на крыше угнездились Жар-птицы, чертог с драконами, дом с шатром, сказочный изумрудный замок….
Продолжим колесить по исторической части города по проспекту и площадям, обязательно посетим самый старый от Урала до Тихого океана действующий мужской монастырь. Попробуем разгадать тайну, которую бережно хранят старинные монастырские стены.
По мощенной улице с русским названием «Обруб» поднимемся к месту основания города – деревянному острогу, где-то совсем рядом от этого места находится одна из красивейших церквей в стиле сибирское барокко и величественный «Царь-колокол».
Далее плутая по кривоватым средневековым улочкам, мы выйдем к самому романтическому месту Томска. Обязательно сфотографируемся у «неоднозначного» памятника Антон Павловичу Чехову.
Прокатимся по Томскому центральному «невскому» проспекту с величественными каменными дворцами с куполами и шпилями, парадными и арками, ведущими в дворы-колодцы.
В одном месте свернем на незаметную улочку и, как по волшебству, окажемся в Татарской слободе: мечети и медресе, лавки с халяльными продуктами. Здесь, гуляя по совсем нетуристическому Томску, можно услышать пение муэдзина и случайно, среди деревянных домиков, наткнуться на «ханский дворец» в мавританском стиле.
Что входит
  • Автомобиль комфорт-класса
  • Услуги гида
  • Топливный сбор
Начало
🚩 Я заеду за вами в любое удобное для вас место
Место завершения
🏁 Закончим в любом удобном для вас месте
По Томску на автомобиле. Обзорная экскурсия 3 часа
По Томску на автомобиле. Обзорная экскурсия 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юрий С.
Юрий С.
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