На этой автомобильной экскурсии 🧭 мы будем останавливаться, гулять 👣, фотографироваться, делиться интересными историями о Томске.

Начнем с квартала деревянных кружевных теремов, найдем дом, где на крыше угнездились Жар-птицы, чертог с драконами, дом с шатром, сказочный изумрудный замок….

Продолжим колесить по исторической части города по проспекту и площадям, обязательно посетим самый старый от Урала до Тихого океана действующий мужской монастырь. Попробуем разгадать тайну, которую бережно хранят старинные монастырские стены.

По мощенной улице с русским названием «Обруб» поднимемся к месту основания города – деревянному острогу, где-то совсем рядом от этого места находится одна из красивейших церквей в стиле сибирское барокко и величественный «Царь-колокол».

Далее плутая по кривоватым средневековым улочкам, мы выйдем к самому романтическому месту Томска. Обязательно сфотографируемся у «неоднозначного» памятника Антон Павловичу Чехову.

Прокатимся по Томскому центральному «невскому» проспекту с величественными каменными дворцами с куполами и шпилями, парадными и арками, ведущими в дворы-колодцы.

В одном месте свернем на незаметную улочку и, как по волшебству, окажемся в Татарской слободе: мечети и медресе, лавки с халяльными продуктами. Здесь, гуляя по совсем нетуристическому Томску, можно услышать пение муэдзина и случайно, среди деревянных домиков, наткнуться на «ханский дворец» в мавританском стиле.