66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отличная экскурсия!

Юрий устроил для нас интересное, увлекательное и, что немаловажно, весёлое путешествие по Томску и в историю города.

У нас была экскурсия на 9 человек. Гид нашел под нас транспорт и сделал экскурсию максимально комфортной.

И гости города, и сами томичи узнали массу нового о Томске как из исторических, так и современных фактов.

Еще порадовал один момент - высший пилотаж в клиенториентированности. Наша встреча была посвящена 15-летию со дня выпуска из университета и для нас маршрут путешествия по Томску начался с посещения родных студенческих мест. Это навеяло массу приятных и весёлых воспоминаний)

В целом экскурсия была очень интересной, познавательной, яркой, позитивной.

Если вы хотите не скучную экскурсию с перечислением фактов и событий, а интересное путешествие в историю, то вам точно к этому гиду. Юрий не только много знает о городе, но и рассказывает с душой, эмоционально и чувством юмора.

В общем, всей нашей шумной компании очень понравилось и мы очень благодарны нашему замечательному гиду за отлично проведённое время!

А я теперь думаю, что надо организовать подобную экскурсию для деток)