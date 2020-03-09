66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По Томску на автомобиле за 2,5 часа

Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии

Юрий
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Юрий – ваш гид
Приглашаю вас прокатиться по Томску на комфортабельном автомобиле и увидеть, если не весь город, то уж точно его самые знаковые места.

За 2,5 часа вы посмотрите то, что едва ли можно обойти за 2 дня, а главное — ощутите атмосферу улочек старого города и вдохнете очарование этого «Северного Парижа», воспетого в стихах и прозе.
3300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии66 отзывов
4.95
По Томску на автомобиле за 2,5 часа
По Томску на автомобиле за 2,5 часа

Что вас ожидает

Мы будем останавливаться, гулять, фотографироваться, делиться интересными историями о Томске.

  • Начнем мы с квартала деревянных кружевных теремов — найдем дом, где на крыше угнездились жар-птицы, чертог с драконами, дом с шатром и сказочный изумрудный замок.
  • Продолжим колесить по исторической части города по проспекту и площадям — увидим старейшие российские университеты, обязательно посетим самый старый от Урала до Тихого океана действующий мужской монастырь. Узнаем тайны и легенды, которые бережно хранят старинные монастырские стены.
  • По мощеной улице с русским названием «Обруб» поднимемся к месту основания города – деревянному острогу. Неподалеку от этого места находится одна из красивейших церквей в стиле сибирское барокко, величественный «Царь-колокол» и таинственное «Белое озеро».
  • Далее, плутая по извилистым старинным улочкам, мы выйдем к самому романтическому месту Томска, где сфотографируемся у «неоднозначного» памятника Антону Павловичу Чехову.
  • Прокатимся по Томскому центральному проспекту — деловому центру города XIX века с величественными каменными дворцами, куполами, шпилями, парадными и арками, ведущими во дворы-колодцы.
  • В одном месте свернем на незаметную улочку и, как по волшебству, окажемся в Татарской слободе: мечети и медресе, лавки с халяльными продуктами. Здесь, гуляя по совсем нетуристическому Томску, можно услышать пение муэдзина и случайно, среди деревянных домиков, наткнуться на «ханский дворец» в мавританском стиле. Увидим кружево деревянных узоров, солярные знаки невиданной красоты и тонкую вязь обережной резьбы.

Стоимость этой экскурсии меньше, чем цена аренды такси на 2 часа, а значит, вам удастся сэкономить в путешествии, а это, согласитесь, здорово!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: легковой автомобиль для группы 1-4 человека — 1200 руб., 4-7 человек — 2400 руб., 7-14 человек — 4800 руб.
  • Также возможно проведение экскурсии на вашем транспорте.
По Томску на автомобиле за 2,5 часа
По Томску на автомобиле за 2,5 часа
По Томску на автомобиле за 2,5 часа
По Томску на автомобиле за 2,5 часа
По Томску на автомобиле за 2,5 часа
По Томску на автомобиле за 2,5 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Я несколько лет провожу прогулки по Томску и окрестностям для своих друзей, приезжих коллег и гостей города, которых я принимаю и размещаю в своих гостиничных апартаментах. По выходным вожу детские группы по экологическим маршрутам - учимся разводить костры, ставить палатки и бережно относится к природе.
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66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Выражаем искреннюю благодарность гиду Юрию за прекрасную экскурсию. Нас подкупил высокий профессионализм и искренняя любовь гида к родному городу, знание истории, архитектуры и исторических событий Томска. Наталья и Александр. Г. Новосибирск
15 февраля 2020
Даже не ожидали, что в Томске есть столько загадок и легенд. Как замечательно, что есть люди, настолько влюбленные в свой город и свою историю, что могут заразить этим других! Большое спасибо Юрию!
12 февраля 2020
Встретил меня Томск бесконечным снегопадом, сугробами и труднопроходимыми тропинками в центре города. Первое впечатление прям как у Чехова: «Томск гроша медного не стоит. Скучнейший город, и люди здесь прескучнейшие. Город нетрезвый, бесправие азиатское...», за что он и поплатился, а как именно вам расскажет Юрий. Экскурсия очень насыщенная, архитектура Томска влюбляет в себя с первой остановки. И ты полностью погружаешься в историю города, которую легко и интересно преподносит гид. Я настоятельно рекомендую ее посетить, за это время вы получите море любопытнейшей информации и ответов на все ваши вопросы.
22 сентября 2019
Спасибо Юре за интересную экскурсию. Время пролетело незаметно! Столько нового и интересного материала за такой сжатый срок. Рекомендую.
11 сентября 2019
Было все достаточно комфортно. Объездили много интересных мест, которые Юрий наполнил историческими справками и легендами. В том числе факты и современные тенденции. В машине не хватало кондиционера, Томское солнце достаточно жаркое. Рекомендую.
21 августа 2019
Добрый день! Спасибо гиду Юрию. Мы посетили даже больше, чем планировали! Со мной были дети, 12 и 14 лет, гид сумел их заинтересовать! Очень рекомендую!!!
13 августа 2019
Очень понравилось! Заказывала для мамы на юбилей (80 лет), маршрут, экскурсия прошла с учетом возраста. Мама была очень довольна , усталость была приятная). Все получили огромное удовольствие от проведенной Юрием экскурсии. Буду рекомендовать.
8 августа 2019
Все понравилось, наверное нужно делать не менее 4-5 коротких остановок, чтобы лучше понять город. Нашему году Юрию огромное спасибо.
26 июля 2019
Выбрали экскурсовода Юрия по рекомендации знакомых и не пожалели. Все наши пожелания были учтены. Время пролетело незаметно. Юрий отличный рассказчик, видно. что очень любит свой город и много о нем знает. По ходу экскурсии, порекомендовал места, где можно перекусить, что еще самостоятельно посмотреть. Кроме этого, Юрий может помочь с размещением (порекомендует апартаменты).
22 июля 2019
Отличная экскурсия!
Юрий устроил для нас интересное, увлекательное и, что немаловажно, весёлое путешествие по Томску и в историю города.
У нас была экскурсия на 9 человек. Гид нашел под нас транспорт и сделал экскурсию максимально комфортной.
И гости города, и сами томичи узнали массу нового о Томске как из исторических, так и современных фактов.
Еще порадовал один момент - высший пилотаж в клиенториентированности. Наша встреча была посвящена 15-летию со дня выпуска из университета и для нас маршрут путешествия по Томску начался с посещения родных студенческих мест. Это навеяло массу приятных и весёлых воспоминаний)
В целом экскурсия была очень интересной, познавательной, яркой, позитивной.
Если вы хотите не скучную экскурсию с перечислением фактов и событий, а интересное путешествие в историю, то вам точно к этому гиду. Юрий не только много знает о городе, но и рассказывает с душой, эмоционально и чувством юмора.
В общем, всей нашей шумной компании очень понравилось и мы очень благодарны нашему замечательному гиду за отлично проведённое время!
А я теперь думаю, что надо организовать подобную экскурсию для деток)
Ещё 56 отзывов

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