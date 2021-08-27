Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Томска

По Томску на автомобиле за 3 часа

Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии

5
80 отзывов
Приглашаю вас прокатиться по Томску на комфортабельном автомобиле и увидеть, если не весь город, то уж точно его самые знаковые места.

За 2, 5 часа вы посмотрите то, что едва ли можно обойти за 2 дня, а главное — ощутите атмосферу улочек старого города и вдохнете очарование этого «Северного Парижа», воспетого в стихах и прозе.
По Томску на автомобиле за 3 часа
По Томску на автомобиле за 3 часа
По Томску на автомобиле за 3 часа
По Томску на автомобиле за 3 часа
По Томску на автомобиле за 3 часа
По Томску на автомобиле за 3 часа
По Томску на автомобиле за 3 часа
По Томску на автомобиле за 3 часа
По Томску на автомобиле за 3 часа

Что вас ожидает

Мы будем останавливаться, гулять, фотографироваться, делиться интересными историями о Томске.

  • Начнем мы с квартала деревянных кружевных теремов — найдем дом, где на крыше угнездились жар-птицы, чертог с драконами, дом с шатром и сказочный изумрудный замок.
  • Продолжим колесить по исторической части города по проспекту и площадям — увидим старейшие российские университеты, обязательно посетим самый старый от Урала до Тихого океана действующий мужской монастырь. Узнаем тайны и легенды, которые бережно хранят старинные монастырские стены.
  • По мощеной улице с русским названием «Обруб» поднимемся к месту основания города – деревянному острогу. Неподалеку от этого места находится одна из красивейших церквей в стиле сибирское барокко, величественный «Царь-колокол» и таинственное «Белое озеро».
  • Далее, плутая по извилистым старинным улочкам, мы выйдем к самому романтическому месту Томска, где сфотографируемся у «неоднозначного» памятника Антону Павловичу Чехову.
  • Прокатимся по Томскому центральному проспекту — деловому центру города XIX века с величественными каменными дворцами, куполами, шпилями, парадными и арками, ведущими во дворы-колодцы.
  • В одном месте свернем на незаметную улочку и, как по волшебству, окажемся в Татарской слободе: мечети и медресе, лавки с халяльными продуктами. Здесь, гуляя по совсем нетуристическому Томску, можно услышать пение муэдзина и случайно, среди деревянных домиков, наткнуться на «ханский дворец» в мавританском стиле. Увидим кружево деревянных узоров, солярные знаки невиданной красоты и тонкую вязь обережной резьбы.

Стоимость этой экскурсии меньше, чем цена аренды такси на 2 часа, а значит, вам удастся сэкономить в путешествии, а это, согласитесь, здорово.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается транспорт: для группы 1-3 человека — 1500 руб., 4-6 человек — 2100 руб., 7-14 человек — 4500 руб.
  • Также возможно проведение экскурсии на вашем транспорте (стоимость не меняется)
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Юрий
Я несколько лет провожу прогулки по Томску и окрестностям для своих друзей, приезжих коллег и гостей города, которых я принимаю и размещаю в своих гостиничных апартаментах. По выходным вожу детские группы по экологическим маршрутам - учимся разводить костры, ставить палатки и бережно относится к природе.
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80 реальных отзывов от туристов

Юлия
27 авг 2021
Юрий-удивительный и интересный рассказчик! С первых минут общения удивил и расположил своей манерой. Он показал чудесные местечки Томска и рассказал удивительные истории, в которые захотелось окунуться и после экскурсии. Томск - старинный, и в тоже время молодой город, в который хочется вернуться снова! Спасибо Юрию за чудесную экскурсию!
Н
27 авг 2021
Экскурсия очень понравилась позновательная, уникальная. Гид профессионал своего дела. Рекомендую!
е
16 авг 2021
Умеет заинтересовать, начитан, общительный, неповторимая атмосфера экскурсии
Е
21 июня 2021
Спасибо! Юрий Вы прекрасный гид. )
М
20 июня 2021
Это была очень насыщенная и познавательная экскурсия! Юрий многое рассказал, показал и дал пищу для ума! Обязательно вернёмся в Томск ещё на экскурсию к нему!
Е
14 июня 2021
Посетили на выходных город Томск и, как же здорово, что заказали обзорную экскурсию с Юрием! Самостоятельно мы бы увидели совсем немного. Очень приятная и грамотная подача информации, масса интересных фактов, отличное знание материала! Благодарны Юрию, что учел наши индивидуальные пожелания по маршруту. Три часа пролетели незаметно. Многие друзья посмотрев наши фотографии из Томска уже запланировали поездку и экскурсию с Юрием.
И
13 июня 2021
Спасибо Юрию.
Всё очень понравилось. Если поедим ещё в Томск, воспользуемся услугами именно этого гида.
Е
28 окт 2020
Первый раз в Томске, поэтому решили приобрести обзорную индивидуальную экскурсию. Юрий очень интересно рассказывает, есть ответ на любой вопрос. За 2.5 часа успели побывать в тех местах, куда обычно не возят группы туристов. Узнали о мифах и легендах Томска. Спасибо огромное! Хочется вернутся в этот прекрасный город. Обязательно будем рекомендовать экскурсии Юрия своим знакомым.
Н
12 окт 2020
Отлично! Юрий-настоящий экскурсовод и фк
фанат Томска. Все достопримечательности показал, обо всех рассказал. Очень интересно познавательно. Юрий - большой молодец. 💖
К
7 сен 2020
Доброго дня всем. Экскурсия с Юрием была запланирована заранее по телефону. После "созвона" машина подъехала прямо к подъезду. Стало интересно просто от того, что рассказчик великолепно владел материалом, был позитивен и внимателен (машина еще стояла на парковке). С первых минут после троганья автомобиля стало понятно, что Юрий интересный рассказчик и увлеченный своей работой человек. Не было никаких пауз в рассказе и в тоже время сохранялся некий диалоговый посыл, вполне можно было задать интересующий вопрос. Гид внимательно подошел к информации о городе из которого мы приехали и в своем рассказе сумел соединить истории и факты двух городов-творческий подход. Умело составленный график передвижения, кратковременные остановки, фотографирование- все было умело сплетено в единое событие "увлекательное путешествие по городу". Прекрасное знание города, его истории, увлеченность, позитивное, зажигательное желание рассказать больше о своем любимом (а это читалось в глазах) городе сделало экскурсию незабываемой. Три часа пролетели как одно мгновение. При этом погода была отвратительной. Но положительных эмоций во сто крат больше. Всем советую.
А
6 сен 2020
Спасибо большое Юрию за экскурсию. Очень познавательно было послушать и посмотреть про интересные места в Томске. Приятно встречать и общаться с человеком настолько заинтересованным своим делом. Успехов и удачи Вам!
А
2 авг 2020
Юрий - очень доброжелательный, позитивный и эрудированный человек. Очень интересно рассказывал о городе, об истории, архитектуре, отвечал на все наши вопросы. Сразу чувствуется, что человек любит то, чем занимается, любит свой город и хочет передать это чувство гостям. Мы с удовольствием провели время, получили представление о городе и расширили свой кругозор. Экскурсия на автомобиле была ещё и очень комффортной. Большое спасибо.
Л
21 июля 2020
Хотелось бы поблагодарить Юрия за очень интересную и познавательную экскурсию. Самое главное качество гида- это умение заинтересовать слушателей, что Юрию удалось на 100%! Он владеет обширными знаниями по истории города Томска, очень деликатен и тактичен! С уважением гости из Забайкалья.
а
1 апр 2020
Экскурсия прошла замечательно! Удалось увидеть и уникальные шедевры деревянного зодчества и уникальную резьбу татарской слободы, и деревянный модерн! Огромная благодарность Юрию за то, что быстро смог перестроить маршрут экскурсии, и, несмотря на непогоду, нам удалось запечатлеть все, что нам хотелось. Спасибо Томск за это чудо!
Наталья
9 мар 2020
Выражаем искреннюю благодарность гиду Юрию за прекрасную экскурсию. Нас подкупил высокий профессионализм и искренняя любовь гида к родному городу, знание истории, архитектуры и исторических событий Томска. Наталья и Александр. Г. Новосибирск
Ещё 65 отзывов

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