Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Томска

Доброго дня всем. Экскурсия с Юрием была запланирована заранее по телефону. После "созвона" машина подъехала прямо к подъезду. Стало интересно просто от того, что рассказчик великолепно владел материалом, был позитивен и внимателен (машина еще стояла на парковке). С первых минут после троганья автомобиля стало понятно, что Юрий интересный рассказчик и увлеченный своей работой человек. Не было никаких пауз в рассказе и в тоже время сохранялся некий диалоговый посыл, вполне можно было задать интересующий вопрос. Гид внимательно подошел к информации о городе из которого мы приехали и в своем рассказе сумел соединить истории и факты двух городов-творческий подход. Умело составленный график передвижения, кратковременные остановки, фотографирование- все было умело сплетено в единое событие "увлекательное путешествие по городу". Прекрасное знание города, его истории, увлеченность, позитивное, зажигательное желание рассказать больше о своем любимом (а это читалось в глазах) городе сделало экскурсию незабываемой. Три часа пролетели как одно мгновение. При этом погода была отвратительной. Но положительных эмоций во сто крат больше. Всем советую.