Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Томска

Что вас ожидает
Мы будем останавливаться, гулять, фотографироваться, делиться интересными историями о Томске.
- Начнем мы с квартала деревянных кружевных теремов — найдем дом, где на крыше угнездились жар-птицы, чертог с драконами, дом с шатром и сказочный изумрудный замок.
- Продолжим колесить по исторической части города по проспекту и площадям — увидим старейшие российские университеты, обязательно посетим самый старый от Урала до Тихого океана действующий мужской монастырь. Узнаем тайны и легенды, которые бережно хранят старинные монастырские стены.
- По мощеной улице с русским названием «Обруб» поднимемся к месту основания города – деревянному острогу. Неподалеку от этого места находится одна из красивейших церквей в стиле сибирское барокко, величественный «Царь-колокол» и таинственное «Белое озеро».
- Далее, плутая по извилистым старинным улочкам, мы выйдем к самому романтическому месту Томска, где сфотографируемся у «неоднозначного» памятника Антону Павловичу Чехову.
- Прокатимся по Томскому центральному проспекту — деловому центру города XIX века с величественными каменными дворцами, куполами, шпилями, парадными и арками, ведущими во дворы-колодцы.
- В одном месте свернем на незаметную улочку и, как по волшебству, окажемся в Татарской слободе: мечети и медресе, лавки с халяльными продуктами. Здесь, гуляя по совсем нетуристическому Томску, можно услышать пение муэдзина и случайно, среди деревянных домиков, наткнуться на «ханский дворец» в мавританском стиле. Увидим кружево деревянных узоров, солярные знаки невиданной красоты и тонкую вязь обережной резьбы.
Стоимость этой экскурсии меньше, чем цена аренды такси на 2 часа, а значит, вам удастся сэкономить в путешествии, а это, согласитесь, здорово.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается транспорт: для группы 1-3 человека — 1500 руб., 4-6 человек — 2100 руб., 7-14 человек — 4500 руб.
- Также возможно проведение экскурсии на вашем транспорте (стоимость не меняется)