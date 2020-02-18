6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Понять и почувствовать город

Спрятанный в сибирских лесах Томск не поражает с первого взгляда, но здесь ощущаешь удалённость от всех и всего — вокруг на километры тайга, медведи, белки, огромные реки, а через 300 км самое большое в мире Васюганское болото. Я расскажу обо всех «титулах» Томска: это город с красивейшими деревянными домами-дворцами, студентами из 68 стран мира, уютными кофейнями, современными музеями и всеми атрибутами нескучной городской жизни, как для туристов, так и для жителей. За 5 часов вы узнаете, как Томск стал таким, какой он есть, и почувствуете его интеллигентность, уют и непредсказуемость.

Узнать самое интересное о городе

В Томске часы летят незаметно: за время экскурсии вы успеете неспешно прогуляться по улицам, увидеть самые фотогеничные уголки и здания, посмеяться над историей о скандальном трэвел-блогере А. Чехове, удивиться интерьерам более чем столетней давности… А чтобы прогулка получилась особенной именно для вас, я предлагаю формат экскурсии-конструктора. Для этого укажите номера наиболее интересных для вас тем-акцентов из списка:

1. Деревянная архитектура Томска для уютных сибирских зим. Символика кружевных наличников.

2. Знаменитые мифы Томска: Транссиб, А.Чехов, подземелья, разбойники-миллионеры, цель ЦРУ и другие.

и другие. 3. Как были основаны первые в Сибири университеты, и что из этого вышло.

4. Забавные городские скульптуры (Чехов, памятники счастью, домашним тапочкам, лягушке-путешественнице, младенцу в капусте и другие).

5. Основание Томска, казачьи нравы времен освоения Сибири или как «отъясачить побольше».

6. Таёжное Отдалённое Место Ссылки Каторжан ( ТОМСК ) в истории царской и советской ссылки.

) в истории царской и советской ссылки. 7. Томск времен Великой Отечественной войны: жизнь для фронта, эвакуация, убежище семьи Берии и родина Бессмертного полка.

8. Что появилось в Томске за 5 лет: новые и обновлённые городские пространства.

9. Церкви Томска и легенда о томском святом старце Феодоре Кузьмиче, отождествляемом с императором Александром I.

10. Золотая лихорадка XIX века в Сибири и дореволюционные миллионеры Томска.

века в Сибири и дореволюционные миллионеры Томска. 11. Татарская история Томска.

12. Петербургские мотивы каменной архитектуры Томска.

Мы поговорим обо всех темах, но о первых пяти выбранных вами сюжетах — подробнее. При этом вы не упустите ничего из классического маршрута.

Кому подойдёт экскурсия

И тем путешественникам, которые приехали в Томск впервые, и уже знакомым с городом.