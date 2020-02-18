6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Нескучная обзорная экскурсия-конструктор по уютному городу, спрятанному в Сибири

Елена
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Елена – ваш гид
Холмистый, дружелюбный, спокойный, просторный и удивляющий — я с радостью познакомлю вас с Томском.

И предлагаю для этого особенный формат.

Во-первых, это экскурсия для настоящих гурманов городских прогулок, которая позволит узнать о городе главное и не пропустить must-see места.

А во-вторых, вы сами выберете из списка предложенных тем-акцентов наиболее интересные для вас.

В результате вы рассмотрите Томск, поймёте логику его развития и роль в истории страны.

И конечно, почувствуете атмосферу!
10000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
5
Томск в вашем ритме
Томск в вашем ритме

Что вас ожидает

Понять и почувствовать город
Спрятанный в сибирских лесах Томск не поражает с первого взгляда, но здесь ощущаешь удалённость от всех и всего — вокруг на километры тайга, медведи, белки, огромные реки, а через 300 км самое большое в мире Васюганское болото. Я расскажу обо всех «титулах» Томска: это город с красивейшими деревянными домами-дворцами, студентами из 68 стран мира, уютными кофейнями, современными музеями и всеми атрибутами нескучной городской жизни, как для туристов, так и для жителей. За 5 часов вы узнаете, как Томск стал таким, какой он есть, и почувствуете его интеллигентность, уют и непредсказуемость.

Узнать самое интересное о городе
В Томске часы летят незаметно: за время экскурсии вы успеете неспешно прогуляться по улицам, увидеть самые фотогеничные уголки и здания, посмеяться над историей о скандальном трэвел-блогере А. Чехове, удивиться интерьерам более чем столетней давности… А чтобы прогулка получилась особенной именно для вас, я предлагаю формат экскурсии-конструктора. Для этого укажите номера наиболее интересных для вас тем-акцентов из списка:

  • 1. Деревянная архитектура Томска для уютных сибирских зим. Символика кружевных наличников.
  • 2. Знаменитые мифы Томска: Транссиб, А.Чехов, подземелья, разбойники-миллионеры, цель ЦРУ и другие.
  • 3. Как были основаны первые в Сибири университеты, и что из этого вышло.
  • 4. Забавные городские скульптуры (Чехов, памятники счастью, домашним тапочкам, лягушке-путешественнице, младенцу в капусте и другие).
  • 5. Основание Томска, казачьи нравы времен освоения Сибири или как «отъясачить побольше».
  • 6. Таёжное Отдалённое Место Ссылки Каторжан (ТОМСК) в истории царской и советской ссылки.
  • 7. Томск времен Великой Отечественной войны: жизнь для фронта, эвакуация, убежище семьи Берии и родина Бессмертного полка.
  • 8. Что появилось в Томске за 5 лет: новые и обновлённые городские пространства.
  • 9. Церкви Томска и легенда о томском святом старце Феодоре Кузьмиче, отождествляемом с императором Александром I.
  • 10. Золотая лихорадка XIX века в Сибири и дореволюционные миллионеры Томска.
  • 11. Татарская история Томска.
  • 12. Петербургские мотивы каменной архитектуры Томска.

Мы поговорим обо всех темах, но о первых пяти выбранных вами сюжетах — подробнее. При этом вы не упустите ничего из классического маршрута.

Кому подойдёт экскурсия

И тем путешественникам, которые приехали в Томск впервые, и уже знакомым с городом.

Организационные детали

Экскурсия может быть полностью пешеходной, с использованием общественного транспорта (билеты не включены в стоимость), вашего автомобиля или транспорта гида (от 4000 руб.).

Томск в вашем ритме
Томск в вашем ритме
Томск в вашем ритме
Томск в вашем ритме
Томск в вашем ритме
Томск в вашем ритме
Томск в вашем ритме
Томск в вашем ритме
Томск в вашем ритме
Томск в вашем ритме
Томск в вашем ритме
Томск в вашем ритме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Мне 33 года, я профессиональный гид с 12-летним стажем. Ранее я жила в столице и специализировалась на приеме бизнес-групп и делегаций. Координировала молодёжные международные проекты. Сопровождала группы по городам Беларуси, России и Украины. Окончила очную аспирантуру, занимаясь изучением истории Франции. С 2013 г. я живу в Томске, ежедневно изучаю его и замечаю, как моя неместность позволяет видеть город и рассказывать о нём именно так, чтобы он стал понятен гостям.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 февраля 2020
Экскурсия действительно проходит в твоём ритме! Гид Елена умеет показать уникальность города, делая акценты на темы, которые вызывают наибольший интерес. Получаешь много разнообразной информации, запиваешь её чаем и в итоге складывается целостное восприятие истории города, его современности. Спасибо!
18 ноября 2019
Евгений:
Елена — интересный и нескучный рассказчик, с воодушевлением рассказывающий о городе. Может предложить программы разной продолжительности и направленности. Экскурсовод «с душой»! Если бы все экскурсоводы были такими, как Лена, мир стал бы определенно лучше! Спасибо, Лена!



Андрей:

Отзыв Елене:
Узнал много интересного об истории города и Сибири, экономике того времени и о программе сохранения исторических домов. Елена рассказывает интересно и с любовью к городу!



Виктория

Мы работаем в крупной производственной компании и география поездок у нас очень обширная. Нам первый раз пришла в голову идея посмотреть город глазами любознательного гостя, а не «проездом командировочного». Деревянное зодчество Томска и его университеты поражают воображение.
Елена провела удивительную экскурсию и была очень чутка к пожеланиям. Я жалею, что не сделала это раньше: ведь мы не посмотрели даже половины за 4 часа.
10 мая 2019
Посетили Томск с группой подростков 15-16 лет. Для большинства это была первая поездка в этот город. По отзывам ребят, это было незабываемое путешествие, и во многом благодаря именно знакомству и экскурсионной прогулке с Еленой. Лена удивительно чувствует своих гостей, очень внимательна, интересно рассказывает и гибко подходит ко времени и маршруту, не делая из них жёстких рамок и ограничений. Это очень приятно, и потому хочется приехать снова и прогуляться по новым местам, да и про уже увиденное узнать больше интересных подробностей. Многие ребята, находясь под впечатлением от знакомства с городом, решили даже поступать в Томские ВУЗы)))
27 декабря 2018
Ко мне приехали подруги из Казахстана всего на три дня. Они впервые посетили Томск. И очень хотелось показать все самое лучшее. И не просто показать, а чтобы профессионально рассказали об истории города. Я обратилась к Елене. Мы обговорили программу 5-тичасовой экскурсии. 18 декабря утром началось наше путешествие на славному городу Томск. Экскурсия была выше всяких похвал!!!! 5 часов пролетели незаметно. Елена-профессионал своего дела! Если вам интересна экскурсия-трансформер, обращайтесь смело к Елене. Благодарим за доставленное удовольствие!
15 октября 2018
Очень рады, что попали на такую интересную, а главно позновательную экскурсию. были опасения, что детям (а они у нас 5летки) будет скучно и неинтересно, но наши ожидания не оправдались. Елена сумела так организовать маршрут и так построить рассказ, что все стойко выдержали 6 часовую прогулку по Томску. Если нам вновь посчастливиться попасть на экскурсию в Томск, то мы обязательно обратимся к этому гиду вновь.
28 июня 2018
Начну с того, что я сама экскурсовод. За моими плечами более 30 стран и путешествие по Транссибирской магистрали по городам России. Практически во всех поездках я участвую в экскурсиях и/или беру индивидуального гида. То есть мне есть с кем сравнить :-)

Так вот Елена - один из лучших экскурсоводов из тех, с кем мне приходилось гулять.

Невероятный профессионализм, доброжелательность, гибкость, внимание к пожеланиям гостей, грамотный маршрут, комфортный темп и насыщенность экскурсии. Но главное - это умение чувствовать гостей.
За образными и захватывающими рассказами о городе несколько часов пролетели на одном дыхании. Мы просто влюбились в Томск: в эти нежные кружева наличников, тихие и торжественные коридоры университета, широкие просторы Томи, необычные городские скульптуры.
Обсуждая увиденное, услышанное и почувствованное за невероятный томский день, мы поняли, что Томск очень напомнил нам любимый Санкт-Петербург. Своей интеллигентностью, немыслимой красотой, дворцами и уютными кафе.

Если вы хотите не только узнать факты о Томске, но и почувствовать его атмосферу, энергию, душу - отправляйтесь на экскурсию с Леной. И тогда нас, влюбленных в славный, затерянный в Сибири Томск, станет еще больше :-)

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