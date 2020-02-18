6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Понять и почувствовать город
Спрятанный в сибирских лесах Томск не поражает с первого взгляда, но здесь ощущаешь удалённость от всех и всего — вокруг на километры тайга, медведи, белки, огромные реки, а через 300 км самое большое в мире Васюганское болото. Я расскажу обо всех «титулах» Томска: это город с красивейшими деревянными домами-дворцами, студентами из 68 стран мира, уютными кофейнями, современными музеями и всеми атрибутами нескучной городской жизни, как для туристов, так и для жителей. За 5 часов вы узнаете, как Томск стал таким, какой он есть, и почувствуете его интеллигентность, уют и непредсказуемость.
Узнать самое интересное о городе
В Томске часы летят незаметно: за время экскурсии вы успеете неспешно прогуляться по улицам, увидеть самые фотогеничные уголки и здания, посмеяться над историей о скандальном трэвел-блогере А. Чехове, удивиться интерьерам более чем столетней давности… А чтобы прогулка получилась особенной именно для вас, я предлагаю формат экскурсии-конструктора. Для этого укажите номера наиболее интересных для вас тем-акцентов из списка:
Мы поговорим обо всех темах, но о первых пяти выбранных вами сюжетах — подробнее. При этом вы не упустите ничего из классического маршрута.
И тем путешественникам, которые приехали в Томск впервые, и уже знакомым с городом.
Экскурсия может быть полностью пешеходной, с использованием общественного транспорта (билеты не включены в стоимость), вашего автомобиля или транспорта гида (от 4000 руб.).