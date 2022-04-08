Совершить погружение в прошлое, чувствуя красоту и ценность настоящего — главная идея встречи. А здания, истории, судьбы, факты — это обрамление этого маленького путешествие в красоту. Сама экскурсия — выражение ключевого понятия японской эстетики: тайной, сокрытой красоты «югэн». Через рассказ вам раскроются такие философские японские понятия, как «моно-но аварэ» — печальное очарование вещей, «нарэ» — налёт времени, «саби» — прелесть несовершенства и старины и так далее.
Итак, Тюмень (Ворота в Сибирь) и Восток, Ближний и Дальний — что у них общего? Бухарцы с верблюдами, китаянки в шелках, слон на улицах города. Самурайский доспех в музее и старовер-меценат. Китайский чай, сибирское чаепитие, семья купцов Колокольниковых и Николай Рерих. А еще квартал «четырех религий». Судьба забрасывала тюменцев из родного города в Японию, в Иокогаму и в Китай, в Харбин. А китайца — сына Мао Цзэдуна, судьба привела в Тюмень… Память о событиях и людях хранят улицы и дома. И на экскурсии мы отправимся на поиски восточного следа в городе.
В результате вы откроете смысловые особенности храмового зодчества и градостроительства в Сибири. Услышите о коммерческих связях Тюмени и Бухары, деятельности мецената-старовера Н. М. Чукмалдина, чайной торговле и семье Колокольниковых, а также судьбе их потомков в эмиграции. Вы узнаете о дружбе тюменки с семьей знаменитого художника Н. К. Рериха, выясните, как в город попали самурайские доспехи 17-18 веков и под чьим именем в тюменской школе учился сын Мао Цзедуна. Кроме того, вы поймете, как в городе удалось создать благоприятный климат для сосуществования четырех религий. И в качестве бонуса сможете сфотографироваться с экзотическими восточными предметами.
Экскурсия пешеходная, одевайтесь по погоде.