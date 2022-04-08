Неожиданная Тюмень: очарование Востока

О связях города с Бухарой, Китаем и Японией - на философско-культурологической прогулке по центру

Индивидуальная
Моя авторская экскурсия — легкая, приветливая и душевная.

Ее восточный акцент будет выражаться в форме как способе смотреть на вещи, следуя особым эстетическим принципам, и в содержании как идее открыть малоизвестные страницы сибирского города.

Помимо историй о людях и зданиях, я прочитаю китайские и японские стихи и буду рада поделиться с вами мгновениями любви и красоты.
Неожиданная Тюмень: очарование Востока
Неожиданная Тюмень: очарование Востока
Неожиданная Тюмень: очарование Востока
Неожиданная Тюмень: очарование Востока
Неожиданная Тюмень: очарование Востока
Неожиданная Тюмень: очарование Востока
Неожиданная Тюмень: очарование Востока
Неожиданная Тюмень: очарование Востока
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Что вас ожидает

Прогулка в духе восточной эстетики

Совершить погружение в прошлое, чувствуя красоту и ценность настоящего — главная идея встречи. А здания, истории, судьбы, факты — это обрамление этого маленького путешествие в красоту. Сама экскурсия — выражение ключевого понятия японской эстетики: тайной, сокрытой красоты «югэн». Через рассказ вам раскроются такие философские японские понятия, как «моно-но аварэ» — печальное очарование вещей, «нарэ» — налёт времени, «саби» — прелесть несовершенства и старины и так далее.

Тюмень и Восток: как они связаны?

Итак, Тюмень (Ворота в Сибирь) и Восток, Ближний и Дальний — что у них общего? Бухарцы с верблюдами, китаянки в шелках, слон на улицах города. Самурайский доспех в музее и старовер-меценат. Китайский чай, сибирское чаепитие, семья купцов Колокольниковых и Николай Рерих. А еще квартал «четырех религий». Судьба забрасывала тюменцев из родного города в Японию, в Иокогаму и в Китай, в Харбин. А китайца — сына Мао Цзэдуна, судьба привела в Тюмень… Память о событиях и людях хранят улицы и дома. И на экскурсии мы отправимся на поиски восточного следа в городе.

  • На мосту Влюбленных вы узнаете о первом каменном соборе Тюмени, Благовещенском, где после революции находился Музей религии и атеизма. В его экспозиции были и буддийские скульптуры.
  • Гуляя по набережной, вы откроете великолепный вид на реку Тура, храмы и Троицкий монастырь. Здесь я расскажу о Бухарской слободе на другом берегу реки, ее быте и прибывших туда в начале 20 века китайцах. Также вы узнаете об особенностях сибирского храмового зодчества, корни которого — на христианском Востоке.
  • На улице Республики я познакомлю вас с местными памятниками и историей мецената-старовера Чукмалдина, расскажу о его поездке в Японию и создании первого тюменского музея.
  • У дома купца Колокольникова и его Торгового дома поговорим о чайной торговле в Сибири, судьбах детей коммерсанта и их эмиграции в Японию и Китай.
  • На улице Ленина я покажу квартал «четырех религий». Вы увидите Спасскую церковь и Тюменскую синагогу. Выясните, где в этом районе находилось медресе — мусульманское духовное учебное заведение. И осмотрите католический костёл.
  • В завершение выйдем на улицу Перекопская, где вспомним о сыне Мао Цзедуна и месте, где находилась его школа. А возле дома чайного купца Перевалова я расскажу о частной коллекции восточного искусства (Индия, Китай, Япония), размещенной в стенах здания.
  • В конце экскурсии — небольшое чудо, тоже с налётом (или сердцевиной?) Востока =)

Тюмень с новой стороны

В результате вы откроете смысловые особенности храмового зодчества и градостроительства в Сибири. Услышите о коммерческих связях Тюмени и Бухары, деятельности мецената-старовера Н. М. Чукмалдина, чайной торговле и семье Колокольниковых, а также судьбе их потомков в эмиграции. Вы узнаете о дружбе тюменки с семьей знаменитого художника Н. К. Рериха, выясните, как в город попали самурайские доспехи 17-18 веков и под чьим именем в тюменской школе учился сын Мао Цзедуна. Кроме того, вы поймете, как в городе удалось создать благоприятный климат для сосуществования четырех религий. И в качестве бонуса сможете сфотографироваться с экзотическими восточными предметами.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, одевайтесь по погоде.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Тюменской набережной
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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