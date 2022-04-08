Приглашаем вас совершить увлекательную поездку-прогулку по историческому центру Тюмени – современного и уютного города. Вы будете восхищены красотой площадей, познакомитесь с историей тюменских памятников и улиц, узнаете секреты затейливых узоров сибирской резьбы.

Вы побываете на Мосту Влюбленных и прогуляетесь по 4-х уровневой набережной – единственной в России. В одном из самых древних районов города – Затюменке – вы посетите территорию Свято-Троицкого мужского монастыря.

По вашему желанию мы можем организовать посещение любого музея Тюмени, концертных программ, горячих источников в окрестностях города, магазинов с сувенирами и уютных лавочек с местной гастрономией.