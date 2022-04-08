Обзорная экскурсия по Тюмени

Обзорная экскурсия по Тюмени
Обзорная экскурсия по Тюмени
Обзорная экскурсия по Тюмени
Обзорная экскурсия по Тюмени

Что вас ожидает 🤩

  • Тюмень
  • Мост Влюбленных
  • Свято-Троицкий монастырь
  • Затюменка
  • Тура
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас совершить увлекательную поездку-прогулку по историческому центру Тюмени – современного и уютного города. Вы будете восхищены красотой площадей, познакомитесь с историей тюменских памятников и улиц, узнаете секреты затейливых узоров сибирской резьбы.

Вы побываете на Мосту Влюбленных и прогуляетесь по 4-х уровневой набережной – единственной в России. В одном из самых древних районов города – Затюменке – вы посетите территорию Свято-Троицкого мужского монастыря.

По вашему желанию мы можем организовать посещение любого музея Тюмени, концертных программ, горячих источников в окрестностях города, магазинов с сувенирами и уютных лавочек с местной гастрономией.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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