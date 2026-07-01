Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, знаменитые ущелья и горы, вдохновиться Приэльбрусьем и побывать на застолье
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, время зависи...
Завтра в 14:30
27 июл в 14:30
75 000 ₽ за человека
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по 3 столицам, сравнить кухню 4 республик и узнать, что скрывают древние башни
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
31 июл в 08:00
7 авг в 08:00
64 000 ₽ за человека
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа с 13:00 до 14...
31 июл в 08:00
7 авг в 08:00
75 000 ₽ за человека
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
31 июл в 08:00
7 авг в 08:00
57 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Крафтовые горы»
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