Йога-тур на островах: осознанное путешествие по Шри-Ланке

Понежиться на пляже под солнцем, попрактиковать разные виды йоги и увидеть знаковые локации
Океан, солнце, релакс — наши верные спутники в этом путешествии.

Мы отправляемся на Шри-Ланку, чтобы отстраивать базовые асаны, учиться балансировать на руках и снимать напряжение. Кроме духовных практик вас ждут местные
читать дальше

достопримечательности, которым мы посвятим 2 дня. Увидим Девятиарочный мост, знаменитые храмы и водопад Равана. Поднимемся на Малый пик Адама и посетим чайную фабрику. Покормим слона и полюбуемся видом на Сигирию со скалы Пидурангала.

Йога-тур на островах: осознанное путешествие по Шри-Ланке
Йога-тур на островах: осознанное путешествие по Шри-Ланке
Йога-тур на островах: осознанное путешествие по Шри-Ланке
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Если вы путешествуете с семьёй, возможно подобрать отель неподалёку и участвовать только в практике йоги.

Проживание. 2-местное размещение на вилле в Мириссе. Номера снабжены кондиционерами и санузлами. Есть общая кухня, холл и терраса. Будем также ночевать в гостинице Tea Bush во время экскурсии.

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне, а также поезде.

Дети. Без детей.

Виза. Для въезда на Шри-Ланку требуется виза ETA (Electronic Travel Authorization).

Программа тура по дням

1 день

Привет, Шри-Ланка

Мы встретим вас в аэропорту и поедем на виллу. Разместившись, вы отдохнёте после перелёта. Далее познакомимся друг с другом и сходим на пляж.

Вечером проведём восстанавливающую практику йоги, чтобы восполнить силы, потраченные в дороге.

Привет, Шри-ЛанкаПривет, Шри-ЛанкаПривет, Шри-ЛанкаПривет, Шри-ЛанкаПривет, Шри-Ланка
2 день

Много йоги и пляжный отдых

Начнём день с йоги, потоковой практики и работы над дыханием. Далее позавтракаем, после чего у вас будет свободное время для релакса на пляже.

Перед ужином вас ждёт инь-йога — практика, которая фокусируется на медленном и глубоком растяжении соединительных тканей, таких как фасции, связки и сухожилия. Это отличается от более активных и энергичных практик йоги, таких как виньяса или аштанга, которые направлены на укрепление мышц и улучшение гибкости.

Много йоги и пляжный отдыхМного йоги и пляжный отдыхМного йоги и пляжный отдых
3 день

Освоение баланса, свободный день

Утренняя практика будет посвящена балансу на руках. После завтрака — свободное время на посещение пляжа и отдых.

Вечером уделим время мягкой йоге.

Освоение баланса, свободный деньОсвоение баланса, свободный деньОсвоение баланса, свободный день
4 день

Малый пик Адама, водопад Равана, Девятиарочный мост, Нувара-Элия и чайная плантация

Сегодня отправляемся исследовать островные достопримечательности. Выезжаем из отеля в 3:00 и направляемся к Малому пику Адама. Подъём на гору (30 минут) предоставляет уникальную возможность увидеть красоту Шри-Ланки с высоты и почувствовать единение с природой.

Далее посетим водопад Равана. Его название связано с легендой о царе Раване, который, согласно индийскому эпосу «Рамаяна», похитил принцессу Ситу и спрятал её в пещерах за этим водопадом, известными как пещера Равана Элла. Увидим знаменитый Девятиарочный мост и прокатимся на поезде с потрясающим видом на горы.

Следующая остановка — Нувара-Элия. Город известен своими обширными чайными плантациями, которые производят большую часть чая, потребляемого во всем мире. Мы заглянем на одну из них, а ещё побываем на чайной фабрике, где попробуем 12 видов напитка и понаблюдаем за процессом изготовления чая.

Сегодня переночуем в гостинице с невероятным видом на водопад и горы.

Малый пик Адама, водопад Равана, Девятиарочный мост, Нувара-Элия и чайная плантацияМалый пик Адама, водопад Равана, Девятиарочный мост, Нувара-Элия и чайная плантацияМалый пик Адама, водопад Равана, Девятиарочный мост, Нувара-Элия и чайная плантацияМалый пик Адама, водопад Равана, Девятиарочный мост, Нувара-Элия и чайная плантация
5 день

Амбулувава, храмы Матале и Дамбулла и Пидурангала

После завтрака продолжим наше путешествие. Сначала поднимемся к башне Амбулувава — уникальному памятнику, расположенному в центральных горах Шри-Ланки. Созданный в 2005 году комплекс Амбулувава был открыт для продвижения охраны окружающей среды и образования. Амбулувава является первым в Шри-Ланке центром мультирелигиозности, объединяющим христианский храм, индуистский ковил и мусульманскую мечеть.

Затем посетим индуистский храм Матале. Он отличается архитектурой, выполненной в дравидийском стиле, и украшен множеством статуй индуистских божеств. Одна из самых заметных особенностей храма – это его гопурам высотой 32,9 метра, который является одним из крупнейших на Шри-Ланке.

Далее заглянем в храм Дамбулла — пещерный буддийский храм. Он представляет собой комплекс из нескольких пещер, расположенных на высоте 350 метров, и многочисленных ниш, поверхность которых расписана буддийской настенной живописью.

У вас будет возможность покормить, потрогать и сделать фото со слоном, самые смелые смогут прокатиться. После чего мы завершим экскурсию на скале Пидурангала. Отсюда нам откроется вид на Сигирию.

Вернёмся в отель.

Амбулувава, храмы Матале и Дамбулла и ПидурангалаАмбулувава, храмы Матале и Дамбулла и ПидурангалаАмбулувава, храмы Матале и Дамбулла и ПидурангалаАмбулувава, храмы Матале и Дамбулла и Пидурангала
6 день

Свободный день, лекция

По традиции утром проведём занятие по йоге и продолжим учиться балансировать на руках. Позавтракав, вы сможете самостоятельно распланировать свой день.

Сегодня вас также ждёт лекция от преподавателя, на которой вы узнаете много полезной информации о духовных практиках.

Свободный день, лекцияСвободный день, лекцияСвободный день, лекцияСвободный день, лекция
7 день

Пранаяма и медитация

Вас ждёт потоковая практика и пранаяма — практика контроля дыхания в йоге, направленная на управление жизненной энергией (праной). Она включает в себя различные дыхательные упражнения, которые помогают очистить тонкое тело и нади от загрязнений, а также накапливать и преобразовывать жизненную энергию.

После завтрака — свободное время. Вечером мы помедитируем и расслабимся во время мягкой практики.

Пранаяма и медитацияПранаяма и медитацияПранаяма и медитация
8 день

Свободный день

Вновь будем балансировать на руках, отдыхать на пляже и нежиться под солнцем. Вечером соберёмся на занятие инь-йогой.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

Свободный день

Утром проведём потоковую практику, а далее вы вновь будете предоставлены себе. Вечером — пранаяма.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
10 день

Свободный день

Наслаждаемся заключительным днём на острове и закрепляем баланс на руках. После завтрака бежим на пляж, ловить солнечные лучи и утопать в объятиях тёплого песка.

Вечером — медитация.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
11 день

Окончание тура

Просыпаемся, собираемся на завершающую путешествие практику йоги, завтракаем и едем в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Йога
  • Услуги русскоговорящего местного гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • 2 групповые фотосессии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Коломбо и обратно
  • Обеды и ужины - $10-15
  • Дополнительные активности
  • Персональные занятия йогой и фотосессии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

Похожие туры из Коломбо

Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
На машине
На поезде
1 отзыв
6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
29 окт в 08:00
5 ноя в 08:00
$900 за человека
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку с круизом на катамаране
2 отзыва
10 дней
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку с круизом на катамаране
Покататься на слонах, поплавать с черепахами и побывать на чайной фабрике
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
4 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$1 750 за человека
Тур-погружение на Шри-Ланку: главные локации, секретные места и необычные приключения
На автобусе
11 дней
Тур-погружение на Шри-Ланку: главные локации, секретные места и необычные приключения
Искупать слона, собрать чай на плантации и научиться стрелять из лука в племени аборигенов
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
15 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
$1 890 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Коломбо
Все туры из Коломбо
ХорошоТам