Сегодня отправляемся исследовать островные достопримечательности. Выезжаем из отеля в 3:00 и направляемся к Малому пику Адама. Подъём на гору (30 минут) предоставляет уникальную возможность увидеть красоту Шри-Ланки с высоты и почувствовать единение с природой.

Далее посетим водопад Равана. Его название связано с легендой о царе Раване, который, согласно индийскому эпосу «Рамаяна», похитил принцессу Ситу и спрятал её в пещерах за этим водопадом, известными как пещера Равана Элла. Увидим знаменитый Девятиарочный мост и прокатимся на поезде с потрясающим видом на горы.

Следующая остановка — Нувара-Элия. Город известен своими обширными чайными плантациями, которые производят большую часть чая, потребляемого во всем мире. Мы заглянем на одну из них, а ещё побываем на чайной фабрике, где попробуем 12 видов напитка и понаблюдаем за процессом изготовления чая.

Сегодня переночуем в гостинице с невероятным видом на водопад и горы.