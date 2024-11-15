Мы отправляемся на Шри-Ланку, чтобы отстраивать базовые асаны, учиться балансировать на руках и снимать напряжение. Кроме духовных практик вас ждут местные
Описание тура
Организационные детали
Если вы путешествуете с семьёй, возможно подобрать отель неподалёку и участвовать только в практике йоги.
Проживание. 2-местное размещение на вилле в Мириссе. Номера снабжены кондиционерами и санузлами. Есть общая кухня, холл и терраса. Будем также ночевать в гостинице Tea Bush во время экскурсии.
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне, а также поезде.
Дети. Без детей.
Виза. Для въезда на Шри-Ланку требуется виза ETA (Electronic Travel Authorization).
Программа тура по дням
Привет, Шри-Ланка
Мы встретим вас в аэропорту и поедем на виллу. Разместившись, вы отдохнёте после перелёта. Далее познакомимся друг с другом и сходим на пляж.
Вечером проведём восстанавливающую практику йоги, чтобы восполнить силы, потраченные в дороге.
Много йоги и пляжный отдых
Начнём день с йоги, потоковой практики и работы над дыханием. Далее позавтракаем, после чего у вас будет свободное время для релакса на пляже.
Перед ужином вас ждёт инь-йога — практика, которая фокусируется на медленном и глубоком растяжении соединительных тканей, таких как фасции, связки и сухожилия. Это отличается от более активных и энергичных практик йоги, таких как виньяса или аштанга, которые направлены на укрепление мышц и улучшение гибкости.
Освоение баланса, свободный день
Утренняя практика будет посвящена балансу на руках. После завтрака — свободное время на посещение пляжа и отдых.
Вечером уделим время мягкой йоге.
Малый пик Адама, водопад Равана, Девятиарочный мост, Нувара-Элия и чайная плантация
Сегодня отправляемся исследовать островные достопримечательности. Выезжаем из отеля в 3:00 и направляемся к Малому пику Адама. Подъём на гору (30 минут) предоставляет уникальную возможность увидеть красоту Шри-Ланки с высоты и почувствовать единение с природой.
Далее посетим водопад Равана. Его название связано с легендой о царе Раване, который, согласно индийскому эпосу «Рамаяна», похитил принцессу Ситу и спрятал её в пещерах за этим водопадом, известными как пещера Равана Элла. Увидим знаменитый Девятиарочный мост и прокатимся на поезде с потрясающим видом на горы.
Следующая остановка — Нувара-Элия. Город известен своими обширными чайными плантациями, которые производят большую часть чая, потребляемого во всем мире. Мы заглянем на одну из них, а ещё побываем на чайной фабрике, где попробуем 12 видов напитка и понаблюдаем за процессом изготовления чая.
Сегодня переночуем в гостинице с невероятным видом на водопад и горы.
Амбулувава, храмы Матале и Дамбулла и Пидурангала
После завтрака продолжим наше путешествие. Сначала поднимемся к башне Амбулувава — уникальному памятнику, расположенному в центральных горах Шри-Ланки. Созданный в 2005 году комплекс Амбулувава был открыт для продвижения охраны окружающей среды и образования. Амбулувава является первым в Шри-Ланке центром мультирелигиозности, объединяющим христианский храм, индуистский ковил и мусульманскую мечеть.
Затем посетим индуистский храм Матале. Он отличается архитектурой, выполненной в дравидийском стиле, и украшен множеством статуй индуистских божеств. Одна из самых заметных особенностей храма – это его гопурам высотой 32,9 метра, который является одним из крупнейших на Шри-Ланке.
Далее заглянем в храм Дамбулла — пещерный буддийский храм. Он представляет собой комплекс из нескольких пещер, расположенных на высоте 350 метров, и многочисленных ниш, поверхность которых расписана буддийской настенной живописью.
У вас будет возможность покормить, потрогать и сделать фото со слоном, самые смелые смогут прокатиться. После чего мы завершим экскурсию на скале Пидурангала. Отсюда нам откроется вид на Сигирию.
Вернёмся в отель.
Свободный день, лекция
По традиции утром проведём занятие по йоге и продолжим учиться балансировать на руках. Позавтракав, вы сможете самостоятельно распланировать свой день.
Сегодня вас также ждёт лекция от преподавателя, на которой вы узнаете много полезной информации о духовных практиках.
Пранаяма и медитация
Вас ждёт потоковая практика и пранаяма — практика контроля дыхания в йоге, направленная на управление жизненной энергией (праной). Она включает в себя различные дыхательные упражнения, которые помогают очистить тонкое тело и нади от загрязнений, а также накапливать и преобразовывать жизненную энергию.
После завтрака — свободное время. Вечером мы помедитируем и расслабимся во время мягкой практики.
Свободный день
Вновь будем балансировать на руках, отдыхать на пляже и нежиться под солнцем. Вечером соберёмся на занятие инь-йогой.
Свободный день
Утром проведём потоковую практику, а далее вы вновь будете предоставлены себе. Вечером — пранаяма.
Свободный день
Наслаждаемся заключительным днём на острове и закрепляем баланс на руках. После завтрака бежим на пляж, ловить солнечные лучи и утопать в объятиях тёплого песка.
Вечером — медитация.
Окончание тура
Просыпаемся, собираемся на завершающую путешествие практику йоги, завтракаем и едем в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Йога
- Услуги русскоговорящего местного гида
- Экскурсии и входные билеты
- 2 групповые фотосессии
Что не входит в цену
- Перелёт до Коломбо и обратно
- Обеды и ужины - $10-15
- Дополнительные активности
- Персональные занятия йогой и фотосессии