Пляжный релакс, отдых на яхте и достопримечательности Шри-Ланки

Отправиться в сафари по национальному парку «Яла», увидеть дельфинов и посетить храм Зуба Будды
Отправляемся в путешествие по Шри-Ланке на яхте! За 10 дней успеем не только понежиться в лучах солнца на пляже, но и исследовать самые интересные локации острова.

Мы поднимемся на Сигирию, покормим
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слонов, посетим пещерный храм Дамбулла и храм Зуба Будды, погуляем у озёр Канди и Грегори, побываем на чайных плантациях Нувара-Элии, увидим Малый пик Адама и пройдём по Девятиарочному мосту.

Вы познакомитесь с флорой и фауной Национального парка Яла, встретите закат в Дондре и поужинаете под звёздным небом в заливе Велигама.

Пляжный релакс, отдых на яхте и достопримечательности Шри-Ланки
Пляжный релакс, отдых на яхте и достопримечательности Шри-Ланки
Пляжный релакс, отдых на яхте и достопримечательности Шри-Ланки
Ближайшие даты:
5
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. На яхте и в 5-звёздочных отелях на Шри-Ланке. Размещение 2-местное или 3-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату. Стоимость тура зависит от выбранной категории отеля.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание на яхте. Во время экскурсий включены только завтраки и ужины.

Транспорт. Будем передвигаться на яхте Ocean Diamond.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Для детей от 6 до 12 лет — скидка 50%.

Уровень сложности. Предусмотрен подъём на Сигирию (набор высоты — около 200 метров).

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Шри-Ланку: Сигирия и слоновий питомник

Встретим вас в аэропорту Шри-Ланки и отправимся к Сигирии — знаменитому скальному плато, возвышающемуся более чем на 150 метров. По пути заедем в слоновий питомник в Пиннавеле. Здесь проживают раненые и брошенные слоны, которых можно покормить.

Вечером осуществим подъём на Сигирию. Затем заселимся в отель и отдохнём после перелёта и первого насыщенного дня.

Добро пожаловать на Шри-Ланку: Сигирия и слоновий питомникДобро пожаловать на Шри-Ланку: Сигирия и слоновий питомникДобро пожаловать на Шри-Ланку: Сигирия и слоновий питомникДобро пожаловать на Шри-Ланку: Сигирия и слоновий питомник
2 день

Храм Дамбулла, Сад специй, храм Зуба Будды и озеро Канди

После завтрака выезжаем в Канди. По дороге в город осмотрим храм Дамбулла, который является крупнейшим сохранившимся пещерным храмом на острове. Заглянем в Сад специй, где вы узнаете, как изготавливают приправы, а также посетим музей и фабрику драгоценных камней.

По прибытии в Канди побываем в храме Зуба Будды — одной из главных святынь острова, находящейся под защитой ЮНЕСКО. По преданию, здесь хранится зуб Будды, который передавал обладателю полную власть. Именно поэтому он стал реликвией королевской династии.

После этого зайдём на смотровую площадку, чтобы полюбоваться вечерними пейзажами. Далее вас ждёт озеро Канди, у которого можно пообедать. Также не упустим возможность увидеть традиционное танцевальное шоу.

Заселимся в отель и поужинаем.

Храм Дамбулла, Сад специй, храм Зуба Будды и озеро КандиХрам Дамбулла, Сад специй, храм Зуба Будды и озеро КандиХрам Дамбулла, Сад специй, храм Зуба Будды и озеро КандиХрам Дамбулла, Сад специй, храм Зуба Будды и озеро Канди
3 день

Переезд в Нувара-Элию

Позавтракав, выселимся из отеля и поедем на высоту 1884 метра, на высокогорный курорт Нуваро-Элия. Здесь находятся лучшие плантации Цейлона.

По пути заглянем в Королевский ботанический сад и в мультирелигиозный храм Амбулувава, расположенный на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Увидим один из самых высоких водопадов Шри-Ланки — Рамбода. Подъезжая ближе к курорту, насладимся просторами чайных плантаций.

Вечером вас ждёт обзорная экскурсия по Нувара-Элии. Прогуляемся вдоль озера Грегори и будем созерцать невероятную красоту вечернего города.

Затем заселимся в отель, где вас ждёт ужин.

Переезд в Нувара-ЭлиюПереезд в Нувара-ЭлиюПереезд в Нувара-ЭлиюПереезд в Нувара-Элию
4 день

Элла: Малый пик Адама и Девятиарочный мост. Национальный парк «Яла»

Сегодня отправляемся в город Элла на поезде. Маршрут пройдёт через горные перевалы и джунгли. По приезде увидим Малый пик Адама высотой 1141 метр, погуляем по Девятиарочному мосту, а затем полюбуемся водопадом Равана.

После этого доберёмся до отеля, заселимся и отдохнём, ведь завтра нас ждёт активный день в национальном парке «Яла».

Элла: Малый пик Адама и Девятиарочный мост. Национальный парк «Яла»Элла: Малый пик Адама и Девятиарочный мост. Национальный парк «Яла»Элла: Малый пик Адама и Девятиарочный мост. Национальный парк «Яла»Элла: Малый пик Адама и Девятиарочный мост. Национальный парк «Яла»Элла: Малый пик Адама и Девятиарочный мост. Национальный парк «Яла»
5 день

Сафари в национальном парке «Яла»

Сегодня знакомимся с обитателями Национального парка Яла. Здесь проживают 44 вида млекопитающих и 215 видов птиц. Чтобы получше изучить флору и фауну этого места отправляемся в сафари.

После этого вернёмся в отель, завтракаем и выезжаем в Мириссу. Здесь пересядем на яхту и доплывём до залива Велигама. Сделаем остановку, чтобы поужинать и насладиться звёздным небом.

Сафари в национальном парке «Яла»Сафари в национальном парке «Яла»Сафари в национальном парке «Яла»Сафари в национальном парке «Яла»
6 день

Отдых на яхте

Сегодня выходим в океан, чтобы понаблюдать за дельфинами и китами. Возможно, устроим рыбалку.

Во второй половине дня доберёмся до пляжа Кудавелла, где вы сможете понежиться в песке, поплавать и устроить снорклинг.

Ночь сегодня проведём на яхте.

Отдых на яхтеОтдых на яхтеОтдых на яхтеОтдых на яхтеОтдых на яхтеОтдых на яхте
7 день

Пляжный день

После завтрака предлагаем вам провести день в режиме полного релакса. После отдыха на пляже Кудавелла мы отправимся на пляж Мавелла. По пути снова можем порыбачить.

Ночёвка на яхте.

Пляжный деньПляжный деньПляжный деньПляжный день
8 день

Пляж Хирикетия и Дондра

Позавтракаем и доплывём до пляжа Хирикетия. Отдохнув там, отправимся к Дондре, чтобы встретить закат.

Пляж Хирикетия и ДондраПляж Хирикетия и ДондраПляж Хирикетия и ДондраПляж Хирикетия и Дондра
9 день

Галле

Сегодня отплываем в Галле. Пляж этого городка популярен благодаря инфраструктуре, множеству развлечений и коралловым рифам. Если повезёт, по пути увидим дельфинов и китов.

Пообедаем на пляже, а на ужин нас ждёт барбекю.

ГаллеГаллеГаллеГалле
10 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. Яхта прибудет в бухту Мирисса, откуда для вас будет организован трансфер до аэропорта.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет265 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (кроме обедов во время экскурсий)
  • Трансфер по маршруту
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Перелёт до Шри-Ланки и обратно
  • Обеды во время экскурсий
  • Виза (55 $)
  • Доплата за 1-местное размещение - $1200
  • Оплата позднего выселения/раннего заселения
  • Дополнительные расходы (услуги прачечной, мини-бар и т. д.)
  • Скидка при 3-местном размещении - $200
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Шри-Ланки, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Шри-Ланки, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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