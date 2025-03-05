Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. На яхте и в 5-звёздочных отелях на Шри-Ланке. Размещение 2-местное или 3-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату. Стоимость тура зависит от выбранной категории отеля.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание на яхте. Во время экскурсий включены только завтраки и ужины.

Транспорт. Будем передвигаться на яхте Ocean Diamond.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Для детей от 6 до 12 лет — скидка 50%.

Уровень сложности. Предусмотрен подъём на Сигирию (набор высоты — около 200 метров).