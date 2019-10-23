Музей группы ABBA: билет со входом вне очереди

ABBA Музей - не обычный музей

4.7
1247 отзывов
Входной билет
ABBA Музей - не обычный музей.

Здесь вы пойдете по стопам ABBA, одной из самых успешных поп-групп в мире, и станете пятым участником.
Музей группы ABBA: билет со входом вне очереди
Музей группы ABBA: билет со входом вне очереди
Музей группы ABBA: билет со входом вне очереди
Музей группы ABBA: билет со входом вне очереди
Музей группы ABBA: билет со входом вне очереди
Музей группы ABBA: билет со входом вне очереди
Музей группы ABBA: билет со входом вне очереди
Музей группы ABBA: билет со входом вне очереди
Музей группы ABBA: билет со входом вне очереди
Музей группы ABBA: билет со входом вне очереди
Музей группы ABBA: билет со входом вне очереди
Музей группы ABBA: билет со входом вне очереди

Что вы увидите 🤩

  • Музей АВВА
  • Юргордене
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Совершите интерактивный тур в Стокгольме
  2. Послушайте аудиогид, в котором Агнета, Бенни, Бьорн и Фрида делятся личными воспоминаниями и историями своей фантастической карьеры
  3. Взгляните на инструменты, золотые альбомы, награды и сценические костюмы ABBA
Посетите впечатляющий музей ABBA на острове Юргорден в Стокгольме и получите незабываемые впечатления.
Посмотрите костюмы, принадлежащие 4 членам группы, а также золотые пластинки, оригинальные предметы, памятные вещи и многое другое. В этом музее вы - важная часть опыта, поэтому к концу вы почувствуете себя пятым участником группы.
Узнайте, как вы выглядите в их легендарных сценических костюмах, и пойте в легендарной студии Polar Studio, созданной музыкантами ABBA Бьёрном Ульвеусом и Бенни Андерссоном. Испытайте захватывающие 3D-аватары и выйдите на сцену с группой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в музей ABBA
Что не входит
  • Тур с гидом
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Детские коляски
  • Еда и напитки
  • Чемоданы и большие сумки
  • Фотографирование со вспышкой
  • Видеозапись
Важная информация
  • Ориентировочное время вашего визита – от 1 до 2 часов
  • Музей адаптирован для посетителей в инвалидных колясках
  • Обратите внимание, что во время тура не принимаются наличные. Гиды не держат при себе банкноты и монеты, так как считают, что безналичный расчет безопаснее и эффективнее для посетителей и сотрудников
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 1247 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
901
4
267
3
59
2
13
1
7
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
23 окт 2019
(Великобритания)
Поскольку мы предварительно забронировали номер, мы пропустили очередь билетов, поэтому быстро вошли. Аудиогиды были великолепны, и я настоятельно рекомендую использовать их, это дало более глубокое понимание жизни Аббы, поскольку это было повествование Агнеты, Бьорна, Бенни и Анни-Фрид. Было множество возможностей для фотографирования и удивительных забавных мероприятий, в которых можно было принять участие, таких как создание собственного поп-видео или прослушивание, записав песню. Мы любили его, так как он прошел через всю жизнь Аввы от Аввы до Аввы. УДИВИТЕЛЬНО!
А
21 окт 2019
(Великобритания)
Не могу использовать билет мобильного приложения для входа, но нет знака, чтобы сказать вам это, поэтому просто спросили у заранее забронированного стола, и она преобразовала их в бумажные билеты. Помимо этой очень приятной пары часов мы выбрали аудиогид, который был интересен и помог понять их жизнь. Любил все разные области, и вы могли записать свою деятельность для просмотра на веб-сайте. Определенно рекомендую посетить!
F
3 сен 2019
(ЮАР)
Лучше, чем ожидалось. Вы узнаете всю историю ABBA, начиная с ее образования, до того, как четыре участника встретились и сформировали группу; через золотые годы, а также то, что они делают сейчас. Есть голосовые записи для прослушивания, различные наборы, иллюстрирующие их студию звукозаписи, награды, а также диковинную одежду, которую носят на сцене.

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