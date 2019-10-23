Посетите впечатляющий музей ABBA на острове Юргорден в Стокгольме и получите незабываемые впечатления.

Посмотрите костюмы, принадлежащие 4 членам группы, а также золотые пластинки, оригинальные предметы, памятные вещи и многое другое. В этом музее вы - важная часть опыта, поэтому к концу вы почувствуете себя пятым участником группы.

Узнайте, как вы выглядите в их легендарных сценических костюмах, и пойте в легендарной студии Polar Studio, созданной музыкантами ABBA Бьёрном Ульвеусом и Бенни Андерссоном. Испытайте захватывающие 3D-аватары и выйдите на сцену с группой.