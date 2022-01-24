Узнайте все удивительные факты о викингах в Стокгольме, в музее викингов. Посмотрите, как они торговали и совершали набеги с помощью информативных и интерактивных экспонатов, и посмотрите 30 предметов, предоставленных в аренду в Шведском историческом музее. Вы даже можете покататься на викинге по Саге Рагнфрида - захватывающему приключению в стиле SFX в 963 году!