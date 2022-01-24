Музей викингов

Отправляйтесь в интерактивное путешествие в эпоху викингов в музее викингов

4.6
29 отзывов
В группе
Музей викингов
Музей викингов
Музей викингов
Музей викингов
Музей викингов
Музей викингов
Музей викингов
Музей викингов
Музей викингов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Узнайте все удивительные факты о викингах в Стокгольме, в музее викингов. Посмотрите, как они торговали и совершали набеги с помощью информативных и интерактивных экспонатов, и посмотрите 30 предметов, предоставленных в аренду в Шведском историческом музее. Вы даже можете покататься на викинге по Саге Рагнфрида - захватывающему приключению в стиле SFX в 963 году!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в музей викингов
  • Доступ на выставку
  • Входной билет в сагу Ragnfrid
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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