Забудьте о жизни в XXI веке — и погрузитесь в более простое время в Скансене, старейшем в мире музее под открытым небом. Словно капсула времени доиндустриальной Швеции, Скансен позволит вам отправиться в захватывающее путешествие в прошлое, где вы познакомитесь с удивительными народными традициями скандинавии, с ремеслами и культурой, давно забытыми в современной жизни.