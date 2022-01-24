Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных

Погрузитесь в атмосферу старинной Швеции в старейшем музее под открытым небом

4.6
63 отзыва
В группе
Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных
Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных
Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных
Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных
Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных
Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных
Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных
Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных
Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных
Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных
Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных
Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных
Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных
Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных
Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных
Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных
Скансен: музей под открытым небом и зоопарк северных животных
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Забудьте о жизни в XXI веке — и погрузитесь в более простое время в Скансене, старейшем в мире музее под открытым небом. Словно капсула времени доиндустриальной Швеции, Скансен позволит вам отправиться в захватывающее путешествие в прошлое, где вы познакомитесь с удивительными народными традициями скандинавии, с ремеслами и культурой, давно забытыми в современной жизни.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в музей Скансен
  • Вход в зоопарк северных животных Скансена
  • Вход в детский зоопарк Скансена
Что не входит
  • Вход в аквариум Скансена
  • проезд на фуникулере
  • пользование камерой хранения и катание на пони (доступно на месте за дополнительную плату)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

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