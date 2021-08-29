Исследуйте столицу Швеции на автобусе и лодке с открытым верхом. Если вы регулярно отправляетесь на все остановки, выберите, сколько времени вы хотите провести, погрузившись в историю и культуру каждого увлекательного места.
Стокгольм может похвастаться 700-летней историей и является эпицентром шведской культуры, усеянным величественными общественными зданиями и дворцами. 24-часовой проездной дает доступ к автобусам и лодкам, которые доставят вас к основным достопримечательностям живописного города.
Посетите огромный Стокгольмский дворец, официальную резиденцию шведской королевской семьи, и мэрию, где проводится ежегодный банкет с Нобелевской премией. Откройте для себя красивые готические церкви и исследуйте ключевые музеи города, в том числе музей Васа, где находится трагический военный корабль 17-го века, и зоопарк Скансена.
Автобусы курсируют до Старого города и модного района СоФО в Седермальме с его многочисленными барами и бутиками. Изобилуют художественные и литературные выставки, чтения и концерты в вызывающе противоречивом современном стиле Kulturhuset.
Участникам, желающим выплеснуться, понравится торговый район NK / Hamngatan. Страндваген предлагает лучшие рестораны, чтобы удовлетворить заслуженные аппетиты бесстрашных туристов, включая регулярные лодочные круизы по живописному архипелагу.
Остановки автобусного тура:
1. Стрёмгатан
2. Королевский дворец / Старый город
3. SoFo
4. Viking Line / круизный терминал Стадсгорден.
5. Fjällgatan
6. Медборгарплатсен
7. Королевский дворец / Слоттэ
8. Kungsträdgården / торговый район
9. Strandvägen
10. Музей Васа.
11. Музей ABBA / Gröna Lund
12. Скансен
13. Музей ABBA / Gröna Lund
14. Музей Васа.
15. Музейный парк 16. Исторический музей / Карлаплан.
17. Район развлечений Стуреплан
18. Kungsgatan / Hötorget Market Place.
19. Бар ICE
20. Центральный вокзал / Сититерминален.
21. Родхусет / Здание суда
22. Мэрия