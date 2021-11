Sehr schöne und interessante Stadt. Leider haben nicht alle Sehenswürdigkeiten einen deutschsprachigen Audio-Guide bzw. bieten deutschsprachige Führungen an. Englischkenntnisse sind von Vorteil, da auch das Personal kein Deutsch spricht. Boote und Busse sind sehr zuverlässig und fahren in kurzen Abständen, so dass kaum Wartezeiten entstehen.