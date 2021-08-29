Стокгольм: hop-on hop-off тур на автобусе или теплоходе

Путешествуйте с билетом на 24

3.7
51 отзыв
Билет на автобус
Путешествуйте с билетом на 24 или 72 часа на автобусе с открытым верхом и теплоходе, которые ходят по маршруту через Стокгольмский архипелаг.

Осмотрите исторические и культурные памятники, включая Королевский дворец, ратушу, музей Ваза и зоопарк Скансен.
Стокгольм: hop-on hop-off тур на автобусе или теплоходе
Стокгольм: hop-on hop-off тур на автобусе или теплоходе
Стокгольм: hop-on hop-off тур на автобусе или теплоходе
Стокгольм: hop-on hop-off тур на автобусе или теплоходе
Стокгольм: hop-on hop-off тур на автобусе или теплоходе
Стокгольм: hop-on hop-off тур на автобусе или теплоходе
Стокгольм: hop-on hop-off тур на автобусе или теплоходе
Стокгольм: hop-on hop-off тур на автобусе или теплоходе
Стокгольм: hop-on hop-off тур на автобусе или теплоходе
Стокгольм: hop-on hop-off тур на автобусе или теплоходе
Стокгольм: hop-on hop-off тур на автобусе или теплоходе
Стокгольм: hop-on hop-off тур на автобусе или теплоходе
Стокгольм: hop-on hop-off тур на автобусе или теплоходе
Стокгольм: hop-on hop-off тур на автобусе или теплоходе

Что вы увидите 🤩

  • Стокгольмская ратуша
  • Бульвар Страндвеген
  • Стокгольмский королевский дворец
  • Стуреплан
  • Музей Васа
  • Телебашня Какнес
  • Скансен
  • Дом культуры, Стокгольм
  • Старый город, Стокгольм
  • Остров Сёдермальм
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Взгляните на официальную резиденцию шведской королевской семьи
  2. Узнайте историю трагичного военного корабля XVII века Ваза
  3. Посмотрите на животных в Скансене – первом шведском музее и зоопарке под открытым небом
  4. Оцените все разнообразие мира искусства Стокгольма в Kulturhuset и Королевской опере
Исследуйте столицу Швеции на автобусе и лодке с открытым верхом. Если вы регулярно отправляетесь на все остановки, выберите, сколько времени вы хотите провести, погрузившись в историю и культуру каждого увлекательного места.
Стокгольм может похвастаться 700-летней историей и является эпицентром шведской культуры, усеянным величественными общественными зданиями и дворцами. 24-часовой проездной дает доступ к автобусам и лодкам, которые доставят вас к основным достопримечательностям живописного города.
Посетите огромный Стокгольмский дворец, официальную резиденцию шведской королевской семьи, и мэрию, где проводится ежегодный банкет с Нобелевской премией. Откройте для себя красивые готические церкви и исследуйте ключевые музеи города, в том числе музей Васа, где находится трагический военный корабль 17-го века, и зоопарк Скансена.
Автобусы курсируют до Старого города и модного района СоФО в Седермальме с его многочисленными барами и бутиками. Изобилуют художественные и литературные выставки, чтения и концерты в вызывающе противоречивом современном стиле Kulturhuset.
Участникам, желающим выплеснуться, понравится торговый район NK / Hamngatan. Страндваген предлагает лучшие рестораны, чтобы удовлетворить заслуженные аппетиты бесстрашных туристов, включая регулярные лодочные круизы по живописному архипелагу.

Остановки автобусного тура:

    1. Стрёмгатан
    2. Королевский дворец / Старый город
    3. SoFo
    4. Viking Line / круизный терминал Стадсгорден.
    5. Fjällgatan
    6. Медборгарплатсен
    7. Королевский дворец / Слоттэ
    8. Kungsträdgården / торговый район
    9. Strandvägen
    10. Музей Васа.
    11. Музей ABBA / Gröna Lund
    12. Скансен
    13. Музей ABBA / Gröna Lund
    14. Музей Васа.
    15. Музейный парк 16. Исторический музей / Карлаплан.
    17. Район развлечений Стуреплан
    18. Kungsgatan / Hötorget Market Place.
    19. Бар ICE
    20. Центральный вокзал / Сититерминален.
    21. Родхусет / Здание суда
    22. Мэрия

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Билет на автобус на 24 или 72 часа
    • Бесплатный вход в парк развлечений Грёна-Лунд
    • Билет на автобус и теплоход на 24 или 72 часа, если билет выбран
    Что не входит
    • Входная плата за посещение достопримечательностей
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 3 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Что взять с собой
    • Паспорт или удостоверение личности
    Не допускаются
    • Домашние животные
    • Курение
    Важная информация
    • Экскурсии на hop-on hop-off автобусе проходят круглый год
    • Продолжительность тура: 1 час 40 минут (полный круг)
    • Интервал: каждые 30 минут
    • Место начала тура: Стремгатан
    • Автобусы красного и зеленого цвета
    • Ваучер предоставляет вам гибкий доступ к услуге на срок до 12 месяцев с даты начала поездки, выбранной вами при оформлении заказа
    Ограничения по возрасту
    • Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    Отзывы и рейтинг

    3.7
    Основано на 51 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    19
    4
    13
    3
    8
    2
    5
    1
    6
    Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
    S
    29 авг 2021
    Ich fahre in jeder Stadt mit diesen Bussen um im kurzer Zeit möglichst viel zu sehen … die Busse fahren immer in regelmäßigen Abständen..etwas verwirrend war (weiß nicht ob das stimmt) das es 2 rote Linien gibt die nicht zusammen gehören.
    Die grüne Linie mit der wir auch gefahren sind scheint wohl eher ein Shuttleservice bis zu dem Kreuzfahrt Terminal zu sein..
    А
    21 июня 2015
    (Германия)
    Sehr schöne und interessante Stadt. Leider haben nicht alle Sehenswürdigkeiten einen deutschsprachigen Audio-Guide bzw. bieten deutschsprachige Führungen an. Englischkenntnisse sind von Vorteil, da auch das Personal kein Deutsch spricht. Boote und Busse sind sehr zuverlässig und fahren in kurzen Abständen, so dass kaum Wartezeiten entstehen.
    А
    7 авг 2021
    (Норвегия)

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