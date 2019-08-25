Стокгольм: обзорный круиз по каналу Юргорден на катере

Осмотрите зеленые районы Стокгольма на борту прогулочного катера

4.3
151 отзыв
Круиз
в группе до 50 чел.
Осмотрите зеленые районы Стокгольма на борту прогулочного катера во время 50-минутного круиза по каналу Юргорден с отправлением от Strömkajen в центре города.

Посмотрите на исторические достопримечательности с воды, слушая информативный аудиогид.
Стокгольм: обзорный круиз по каналу Юргорден на катере
Стокгольм: обзорный круиз по каналу Юргорден на катере
Стокгольм: обзорный круиз по каналу Юргорден на катере
Стокгольм: обзорный круиз по каналу Юргорден на катере
Стокгольм: обзорный круиз по каналу Юргорден на катере
Стокгольм: обзорный круиз по каналу Юргорден на катере
Стокгольм: обзорный круиз по каналу Юргорден на катере
Стокгольм: обзорный круиз по каналу Юргорден на катере
Стокгольм: обзорный круиз по каналу Юргорден на катере
Стокгольм: обзорный круиз по каналу Юргорден на катере
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Проплывите по каналу Юргорден
  2. Осмотрите исторические достопримечательности и красивые пейзажи
  3. Послушайте информативные комментарии аудиогида, доступного на 11 языках
Познакомьтесь с зелеными районами Стокгольма на борту прекрасного прогулочного катера и проплывите по каналу Юргорден, который отделяет одноименный остров от северной части города.
Построенный по приказу короля Карла XIV в 1825 году королевский канал проходит через весь город от набережной Nybrokajen и простирается вдоль красивых зданий.
Наушники предоставляются с аудиогидом более чем на 11 языках, включая английский, шведский, немецкий, французский, испанский, итальянский, русский, японский и китайский.
В конце 50-минутного круиза вы сможете полюбоваться потрясающим видом на городской пейзаж Стокгольма и по-другому взглянуть на шведскую столицу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Наушники для аудиогида
  • Тур по каналу
Что не входит
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 50 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • На борту катера имеется туалет, кафетерий, а также цветные карандаши и бумага для детей
  • На борту запрещается находится с собаками или котами
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 151 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
52
3
16
2
3
1
4
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
B
25 авг 2019
(Германия)
Аудиогид с широким спектром языков в сочетании с расписанием просто великолепен, и тур был очень, очень приятным и, прежде всего, чрезвычайно интересным. Мы не заметили, как быстро прошло время. Также было совершенно неважно, что допуск в DE должен был составить 3 года, потому что принц Оскар не упоминался, а пункт 27 не планировался. Поездка идиллическая и просто отличная.
c
25 ноя 2019
(Франция)
Очень хороший круиз по каналу, презентация на французском очень хорошая, она позволяет посетить уголки Стокгольма, которые не будут посещаться в короткие выходные. К минусам на сайте сказано, что места было мало, а лодка была почти пуста:)
M
26 окт 2019
(США)
Это было хорошо. Обычная прогулка на лодке, но нам пришлось немного подождать в очереди, чтобы получить места, которые позволили бы нам увидеть любую из достопримечательностей.

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