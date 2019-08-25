Познакомьтесь с зелеными районами Стокгольма на борту прекрасного прогулочного катера и проплывите по каналу Юргорден, который отделяет одноименный остров от северной части города.

Построенный по приказу короля Карла XIV в 1825 году королевский канал проходит через весь город от набережной Nybrokajen и простирается вдоль красивых зданий.

Наушники предоставляются с аудиогидом более чем на 11 языках, включая английский, шведский, немецкий, французский, испанский, итальянский, русский, японский и китайский.

В конце 50-минутного круиза вы сможете полюбоваться потрясающим видом на городской пейзаж Стокгольма и по-другому взглянуть на шведскую столицу.