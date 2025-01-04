8 часов
Водная прогулка
Отдых на острове Ко Лан - из Бангкока
Увлекательная поездка на остров Ко Лан подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя пляжи, коралловые рифы и прозрачные воды в компании опытного гида
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
26 фев в 06:15
$88 за человека
10 часов
Водная прогулка
К рыбкам Немо из Бангкока (всё включено)
Посетить морской мир, найти Немо и подружиться с подводной братвой
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
26 фев в 06:00
$136 за человека
8 часов
Водная прогулка
Бангкок. В поисках просветления: индивидуальная водная прогулка
Ват Прайюн. Уединённый храм с необычной архитектурой и спокойной атмосферой. Здесь можно покормить черепах в пруду и ощутить гармонию природы и религии
Завтра в 13:00
7 мар в 13:00
от $299 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 января 2025Организация супер! Консультирование, помощь в выборе и сопровождение в туре супер! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Круизы однодневные»
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