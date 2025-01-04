Водные для детей – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Бангкоке, цены от $88. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Отдых на острове Ко Лан - из Бангкока
1 отзыв
8 часов
Водная прогулка
Отдых на острове Ко Лан - из Бангкока
Увлекательная поездка на остров Ко Лан подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя пляжи, коралловые рифы и прозрачные воды в компании опытного гида
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
26 фев в 06:15
$88 за человека
К рыбкам Немо из Бангкока (всё включено)
10 часов
Водная прогулка
К рыбкам Немо из Бангкока (всё включено)
Посетить морской мир, найти Немо и подружиться с подводной братвой
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
26 фев в 06:00
$136 за человека
Бангкок. В поисках просветления
8 часов
Водная прогулка
Бангкок. В поисках просветления: индивидуальная водная прогулка
Ват Прайюн. Уединённый храм с необычной архитектурой и спокойной атмосферой. Здесь можно покормить черепах в пруду и ощутить гармонию природы и религии
Завтра в 13:00
7 мар в 13:00
от $299 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Отдых на острове Ко Лан - из Бангкока
  2. К рыбкам Немо из Бангкока (всё включено)
  3. Бангкок. В поисках просветления
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
  9. Храм Рассвета (Ват Арун)
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в феврале 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 88 до 299. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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