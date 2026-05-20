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Джакузи только в нашем распоряжении, никто не торопил. Двух девушек мыли и массаж делали тайки, а третьей делал мужчина. Пришли к выводу, что у мужчины больше силы и промял на совесть. А вот тайки только "погладили" и волосы не вымыли одной из девушек.

В любом случае остались довольны все. Вкусный чай после процедур, обратный трансфер (хотя оказалось, что мы в 300 метрах жили:-). Рекомендую. Если хотите более сильный массаж с проработкой точек, то берите мужчину для этого, а не тайку.