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Групповая
до 15 чел.
Турецкая баня в Аланье: хаммам, пенный и масляный массажи
Когда время замедляется, а тело отдыхает
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€20 за человека
Групповая
до 15 чел.
Турецкая баня в Аланье
Начало: Ваш отель
«Небольшое напоминание перед турецкой баней»
Расписание: Каждый день
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Приятно провели время, массаж очень хороший сделали, но по времени провели там час. Угостили вкусным чаем, приедем ещё.
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Е
Горячая сауна, хаммам с ароматмаслом, джакузи не оставили особого впечатления, но массаж - супер! Не брали дополнительное время, расслабиться хватило того, что входит в тур
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С
Около 15 лет назад был в Турции и сервис в плане Турецкой бани был никакой. Сейчас конечно небо и земля. Советую посетить!
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Е
Все прекрасно. Забрали во-время. Зимний период, людей не было почти, поэтому нас никто не торопил. Турецкая парилка с ментолом понравилась.
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Ю
Отличный хамам!
Все вежливые, добрые.
Напоили чаем, сделали массаж, хамам, джакузи, баня.
Рекомендую 🧖♀️
Все вежливые, добрые.
Напоили чаем, сделали массаж, хамам, джакузи, баня.
Рекомендую 🧖♀️
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А
Хочу поблагодарить весь персонал этого замечательного гранд хамама. Находится у соседнем здании от нашего отеля XPERIA GRAND BALI. Массаж как
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Ж
Групповой хамам в большой группе. Соответственно процедуры быстрые, поставленные на поток. В хамаме в качестве массажисток работают индонезийские девушки. До
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Л
Отличная программа, шикарный тайский массаж, мы продлили его время дополнительно и не пожалели. Рекомендую
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В
Все понравилось, 2 часа наслаждения. Рекомендую в сегменте цена- качество!
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А
Трансфер в хамам быстро и вовремя 5 Хамам 5 Трансфер в отель затянулся 40 минут ожидания 3
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Всего 103 отзыва в Аланье в категории "Марокканские бани"
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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Марокканские бани»
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Сейчас в Аланье в категории "Марокканские бани" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 30. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.52 из 5
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