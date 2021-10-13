Получите море удовольствия и ярких впечатлений, съездив на день в тематический парк The Land Of Legends с более чем 40 водными горками и более чем 20 захватывающими аттракционами. Проведите чудесный день, разделив его с друзьями и семьей.

Сначала взлетите к небу, прокатившись на 62-метровых американских горках Hyper Coaster. Затем коснитесь поверхности воды, устремившись вниз с высоты 43 метров, на Typhoon Coaster. Испытайте головокружительные ощущения на водной горке Magicone. Или, может быть, вы захотите стать «водным астронавтом» на Space Rocket? Вас ждет множество других невероятных, захватывающих и щекочущих нервы аттракционов.

Не забудьте взять с собой купальные костюмы и полотенца, чтобы воспользоваться бассейном и аквапарком.