Белек: билет в тематический парк The Land Of Legends

Почувствуйте непрерывный поток адреналина и ярких эмоций с билетом в тематический парк The Land Of Legends в Турции

4.4
26 отзывов
Входной билет
Почувствуйте непрерывный поток адреналина и ярких эмоций с билетом в тематический парк The Land Of Legends в Турции.

К вашим услугам более 40 водных горок и более 20 захватывающих аттракционов — вас ждет захватывающий день с друзьями и семьей.
Белек: билет в тематический парк The Land Of Legends
Белек: билет в тематический парк The Land Of Legends
Белек: билет в тематический парк The Land Of Legends
Белек: билет в тематический парк The Land Of Legends
Белек: билет в тематический парк The Land Of Legends
Белек: билет в тематический парк The Land Of Legends
Белек: билет в тематический парк The Land Of Legends
Белек: билет в тематический парк The Land Of Legends
Белек: билет в тематический парк The Land Of Legends
Белек: билет в тематический парк The Land Of Legends
Белек: билет в тематический парк The Land Of Legends
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя множество захватывающих аттракционов в тематическом парке The Land Of Legends
  2. Посетите аквапарк и бассейн
  3. Почувствуйте прилив адреналина, катаясь на таких аттракционах, как Hyper Coaster
  4. Ощутите водные брызги на 43-метровых американских горках Typhoon Coaster
Получите море удовольствия и ярких впечатлений, съездив на день в тематический парк The Land Of Legends с более чем 40 водными горками и более чем 20 захватывающими аттракционами. Проведите чудесный день, разделив его с друзьями и семьей.
Сначала взлетите к небу, прокатившись на 62-метровых американских горках Hyper Coaster. Затем коснитесь поверхности воды, устремившись вниз с высоты 43 метров, на Typhoon Coaster. Испытайте головокружительные ощущения на водной горке Magicone. Или, может быть, вы захотите стать «водным астронавтом» на Space Rocket? Вас ждет множество других невероятных, захватывающих и щекочущих нервы аттракционов.
Не забудьте взять с собой купальные костюмы и полотенца, чтобы воспользоваться бассейном и аквапарком.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Плата за вход
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Дополнительные услуги (предоставляются за дополнительную плату)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Купальный костюм
  • Полотенце
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт или другое удостоверение личности
  • Для участия в туре обменяйте ваучер в билетной кассе
  • Часы работы могут меняться
Требования к участникам
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
8
3
2
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
13 окт 2021
(Эстония)
Даже в октябре есть очереди. Если хотите насладиться аттракционами то берите Fastrack, так как ждать приходится по 20-30 мин на нормальный аттракцион. Это относится и к водным аттракционом. В целом атмосфера очень хорошая, схожить обязательно нужно хотя бы один раз точно
M
19 сен 2021
(Бельгия)
Отличный парк, время ожидания, конечно, но мы пошли туда в сентябре, и там было максимум 45 минут. Множество горок и крутых аттракционов.
A
31 июля 2021
(Германия)
Очень красивый парк развлечений. Намного лучше, чем Парижский Диснейленд!
А
18 июля 2021
(Швейцария)
При оформлении заказа мобильный ваучер принимался долго. Слайд отлично. Обидно, что пришлось долго стоять в очереди. Предложение Fast Line?
А
8 июля 2021
(Турция)
Долго стоять в очереди в кассе, несмотря на билет, потому что ленточки для входа получаешь … сам парк очень красивый, но цены на еду и напитки утопические, а наличными почти не расплатиться. все трибуны, но используйте ленту на запястье, которая потом выставляется на выходе … получайте удовольствие!!!! Мы бы больше не пошли в парк ….
s
4 сен 2020
Обязательно, когда вы там. Очень чувствительный!
Y
1 авг 2020
(Германия)
Было жарко в день 36 градусов, так нельзя было двигаться, всего мы посетили 7 станций, все было хорошо
А
9 июля 2020
(Турция)
Все было здорово
А
11 ноя 2021
(Франция)
Debut novembre aucune queue et toutes les attractions ouverte. C’était super.
A
29 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Это определенно детская мечта
А
5 сен 2021
(Тунис)
Оригинал (fr)
Перед покупкой сравните на нескольких сайтах

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