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Марокканские бани – экскурсии в Кемере

Найдено 4 экскурсии в категории «Марокканские бани» в Кемере, цены от $16, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Хаммам в Кемере: традиционная турецкая баня
На автобусе
2.5 часа
-
10%
17 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Хаммам в Кемере: традиционная турецкая баня
Начало: Ваш отель
«Восточная сказка: СПА-процедуры в хаммаме Мы организуем для вас трансфер из отеля в великолепный банный комплекс в традиционном восточном стиле»
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$18$20 за человека
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
На автобусе
2.5 часа
103 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Посетите аутентичный хаммам в Кемере. Пилинг, массаж и чай помогут расслабиться и подготовить кожу к загару
Начало: Ваш отель
«Посещение паровой бани (время не ограниченно)»
Расписание: 13:00-16:00
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
$17 за человека
Турецкая баня и спа в Кемере
На автобусе
3 часа
-
10%
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Турецкая баня и спа в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 09;00
$16.20$18 за человека
Турецкая баня в Кемере
На автобусе
2 часа
-
30%
3 отзыва
Групповая
Турецкая баня в Кемере
Начало: Кемер
«Турецкая баня в Кемере Мы заберем вас из отеля в назначенное время и вскоре прибудем в хаммам, где вас встретят наши профессиональные сотрудники»
Расписание: Каждый день.
$21$30 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Марокканские бани»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Хаммам в Кемере: традиционная турецкая баня;
  2. Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани;
  3. Турецкая баня и спа в Кемере;
  4. Турецкая баня в Кемере.
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале;
  2. Фазелис;
  3. Каньоны Кепрюлю;
  4. Гора Тахталы;
  5. Анталья;
  6. Химера;
  7. Озеро Салда;
  8. Мира;
  9. Иераполис;
  10. Олимпос.
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июле 2026
Сейчас в Кемере в категории "Марокканские бани" можно забронировать 4 экскурсии от 16 до 21 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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