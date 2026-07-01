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10%
Групповая
до 25 чел.
Хаммам в Кемере: традиционная турецкая баня
Начало: Ваш отель
«Восточная сказка: СПА-процедуры в хаммаме Мы организуем для вас трансфер из отеля в великолепный банный комплекс в традиционном восточном стиле»
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$18
$20 за человека
Групповая
до 25 чел.
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Посетите аутентичный хаммам в Кемере. Пилинг, массаж и чай помогут расслабиться и подготовить кожу к загару
Начало: Ваш отель
«Посещение паровой бани (время не ограниченно)»
Расписание: 13:00-16:00
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
$17 за человека
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10%
Групповая
до 20 чел.
Турецкая баня и спа в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 09;00
$16.20
$18 за человека
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30%
Групповая
Турецкая баня в Кемере
Начало: Кемер
«Турецкая баня в Кемере Мы заберем вас из отеля в назначенное время и вскоре прибудем в хаммам, где вас встретят наши профессиональные сотрудники»
Расписание: Каждый день.
$21
$30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Марокканские бани»
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