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Экскурсии по барам Кемера

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Кемере, цены от €23, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Круиз вдоль средиземноморского побережья - из Кемера (всё включено)
На яхте
Музыкальные теплоходы
Круизы
7 часов
1 отзыв
Групповая
Круиз вдоль средиземноморского побережья - из Кемера (всё включено)
Прогулка на яхте с шоу-программой, пенной дискотекой, обедом и купанием в открытом море
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены: трансфер на автобусе, морская прогулка, шоу-программа, обед (курица-барбекю, макароны, салат, фрукты)»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
€23 за человека
На пиратском корабле в Кемере: DJ-вечеринка, бухты и купание в море
7 часов
-
9%
Групповая
На пиратском корабле в Кемере: DJ-вечеринка, бухты и купание в море
Подарить себе день веселья и беззаботного отдыха
Начало: У вашего отеля
«алкогольные напитки, кофе и чай (по желанию, на борту)»
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
€30€33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Н
Пиратская Яхта Gonster: Утро и Закат (Алкоголь на закате)
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Всего 2 отзыва в Кемере в категории "Бары и ночная жизнь"

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Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Круиз вдоль средиземноморского побережья - из Кемера (всё включено);
  2. На пиратском корабле в Кемере: DJ-вечеринка, бухты и купание в море.
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале;
  2. Фазелис;
  3. Гора Тахталы;
  4. Каньоны Кепрюлю;
  5. Олимпос;
  6. Иераполис;
  7. Анталья;
  8. Химера;
  9. Озеро Салда;
  10. The land of legends.
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июле 2026
Сейчас в Кемере в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 46 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.52 из 5
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