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Групповая
Круиз вдоль средиземноморского побережья - из Кемера (всё включено)
Прогулка на яхте с шоу-программой, пенной дискотекой, обедом и купанием в открытом море
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены: трансфер на автобусе, морская прогулка, шоу-программа, обед (курица-барбекю, макароны, салат, фрукты)»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
€23 за человека
-
9%
Групповая
На пиратском корабле в Кемере: DJ-вечеринка, бухты и купание в море
Подарить себе день веселья и беззаботного отдыха
Начало: У вашего отеля
«алкогольные напитки, кофе и чай (по желанию, на борту)»
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
€30
€33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
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Всего 2 отзыва в Кемере в категории "Бары и ночная жизнь"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Бары и ночная жизнь»
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