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Багги сафари

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Сиде
Если вы любитель активного отдыха, то используйте уникальную возможность побывать на багги сафари в Сиде.

Зарядитесь новыми положительными эмоциями, и ваш отдых в Сиде и Турции запомнится надолго!
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €48 за человека

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Багги сафари
Багги сафари

Что вы увидите

  • Багги сафари
Что вас ожидает:Багги — разновидность транспорта, который чем-то похож на мотоциклы или квадроциклы, но более устойчив на неровной дороге. Для управления багги не требуются водительские права. Дети до 16 лет сидят с родителями.
Не бойтесь, если вы ещё ни разу не управляли багги. Перед началом экскурсии 🧭 вас ждёт инструктаж. А после мы отправится в путешествие, сидя за рулем багги!
Что входит
  • Трансфер
  • Аренда багги
  • Экипировка
  • Инструктор.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Багги сафари
Багги сафари
Багги сафари
Багги сафари

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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