Что вас ожидает:Багги — разновидность транспорта, который чем-то похож на мотоциклы или квадроциклы, но более устойчив на неровной дороге. Для управления багги не требуются водительские права. Дети до 16 лет сидят с родителями.

Не бойтесь, если вы ещё ни разу не управляли багги. Перед началом экскурсии 🧭 вас ждёт инструктаж. А после мы отправится в путешествие, сидя за рулем багги!