Что вас ожидает:Багги — разновидность транспорта, который чем-то похож на мотоциклы или квадроциклы, но более устойчив на неровной дороге. Для управления багги не требуются водительские права. Дети до 16 лет сидят с родителями.
Не бойтесь, если вы ещё ни разу не управляли багги. Перед началом экскурсии 🧭 вас ждёт инструктаж. А после мы отправится в путешествие, сидя за рулем багги!
Что входит
Трансфер
Аренда багги
Экипировка
Инструктор.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.