Еще несколько необычных экскурсий в Сиде

Что вас ожидает

Сиде сквозь века

Гуляя по руинам древнего Сиде, вы увидите его главные достопримечательности: рыночную площадь Агора и античный амфитеатр. Я не дам вам заскучать и расскажу, как складывалась история 📖 Сиде на протяжении веков: что происходило с ним во времена Византийской империи, как местные жители встретили Александра Македонского и что здесь делали пираты. А также раскрою, зачем в Сиде приезжали Антоний и Клеопатра.

Все краски Сиде

Вы увидите самый широкий и плодородный водопад региона — Манавгат — раскроете тайну его названия и узнаете, каким образом в Сиде поступала вода в римский период. А также посетите современную мечеть Кулийе, насладитесь ее великолепными орнаментами и узнаете интересные факты о мусульманских религиозных сооружениях: почему в них запрещено изображение людей и животных, почему женщины и мужчины молятся отдельно и как часто принято ходить в мечеть.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: водопад — 15 лир, амфитеатр — 40 лир.