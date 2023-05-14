Прелести средиземноморского курорта + красивейшая природа + древние постройки = Сиде. В группе до 37 человек вы насладитесь видами водопада Манавгат и Зелёного каньона, проплывёте на кораблике по лазурной глади Зелёного озера, оцените наследие Римской империи в Селевкии, увидите старинный акведук и побываете во фруктовом саду. Присоединяйтесь!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обратите внимание, что в этой насыщенной поездке с вами не будет экскурсовода. Вас будет сопровождать куратор группы, который даст краткую информацию о посещаемых местах.

Наша программа

🕗 08:20 — 09:20 Мы заберём вас на автобусе из отеля в Сиде и поедем исследовать достопримечательности в следующей последовательности:

визитная карточка региона — водопад Манавгат (свободное время — 20 мин.)

(свободное время — 20 мин.) руины античного города Селевкия (свободное время — 20 мин.)

(свободное время — 20 мин.) исторический акведук , построенный в древности римлянами (остановка 10 мин.)

, построенный в древности римлянами (остановка 10 мин.) плотина Оймапинар и панорама Зелёного каньона (свободное время — 20 мин.)

и (свободное время — 20 мин.) Зелёное озеро (2 часа). Здесь вас ждёт часовая прогулка на кораблике с возможностью искупаться в лазурной воде. При желании вы пообедаете в ресторане с видом на озеро, прокатитесь на водном мотоцикле, порыбачите и не только.

(2 часа). Здесь вас ждёт часовая прогулка на кораблике с возможностью искупаться в лазурной воде. При желании вы пообедаете в ресторане с видом на озеро, прокатитесь на водном мотоцикле, порыбачите и не только. Фруктовый сад (15 мин.), где вы увидите, как фермеры выращивают цитрусы, и, если захотите, попробуете свежевыжатый сок.

🕠 17:00 — 18:00 Возвращаемся в Сиде и развозим вас по отелям.

Организационные детали

Вас будет сопровождать куратор группы, который говорит на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию, времени проведения, отвечает на вопросы.

На прогулке присутствуют гости из разных стран

Экскурсия проходит на комфортабельных кабрио-автобусах с крышей и с открытыми панорамными окнами

Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то вам нужно купить билет для детей от 7 до 11 лет.

В связи с погодными условиями и сезонностью продолжительность экскурсии и тайминг посещения локаций может меняться

Что входит в стоимость

Трансфер от/до места проживания

Услуги русскоговорящего сопровождающего (куратор группы)

Прогулка на катере по Зелёному озеру (1 час)

Обед (рыба/курица/котлеты, рис, салат)

Рыболовные снасти

Дополнительно оплачиваются (по желанию)