Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Прелести средиземноморского курорта + красивейшая природа + древние постройки = Сиде.
В группе до 37 человек вы насладитесь видами водопада Манавгат и Зелёного каньона, проплывёте на кораблике по лазурной глади Зелёного озера, оцените наследие Римской империи в Селевкии, увидите старинный акведук и побываете во фруктовом саду. Присоединяйтесь!
В группе до 37 человек вы насладитесь видами водопада Манавгат и Зелёного каньона, проплывёте на кораблике по лазурной глади Зелёного озера, оцените наследие Римской империи в Селевкии, увидите старинный акведук и побываете во фруктовом саду. Присоединяйтесь!
Ближайшие даты:
14
мая
мая
17
мая
мая
19
мая
мая
21
мая
мая
24
мая
мая
26
мая
мая
28
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Обратите внимание, что в этой насыщенной поездке с вами не будет экскурсовода. Вас будет сопровождать куратор группы, который даст краткую информацию о посещаемых местах.
Наша программа
🕗 08:20 — 09:20 Мы заберём вас на автобусе из отеля в Сиде и поедем исследовать достопримечательности в следующей последовательности:
- визитная карточка региона — водопад Манавгат (свободное время — 20 мин.)
- руины античного города Селевкия (свободное время — 20 мин.)
- исторический акведук, построенный в древности римлянами (остановка 10 мин.)
- плотина Оймапинар и панорама Зелёного каньона (свободное время — 20 мин.)
- Зелёное озеро (2 часа). Здесь вас ждёт часовая прогулка на кораблике с возможностью искупаться в лазурной воде. При желании вы пообедаете в ресторане с видом на озеро, прокатитесь на водном мотоцикле, порыбачите и не только.
- Фруктовый сад (15 мин.), где вы увидите, как фермеры выращивают цитрусы, и, если захотите, попробуете свежевыжатый сок.
🕠 17:00 — 18:00 Возвращаемся в Сиде и развозим вас по отелям.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать куратор группы, который говорит на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию, времени проведения, отвечает на вопросы.
- На прогулке присутствуют гости из разных стран
- Экскурсия проходит на комфортабельных кабрио-автобусах с крышей и с открытыми панорамными окнами
- Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то вам нужно купить билет для детей от 7 до 11 лет.
- В связи с погодными условиями и сезонностью продолжительность экскурсии и тайминг посещения локаций может меняться
Что входит в стоимость
- Трансфер от/до места проживания
- Услуги русскоговорящего сопровождающего (куратор группы)
- Прогулка на катере по Зелёному озеру (1 час)
- Обед (рыба/курица/котлеты, рис, салат)
- Рыболовные снасти
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
- Напитки и лепёшки гёзлеме
- Вход на водопад Манавгат — 2$/чел.
- Персональный обед детям от 0 до 6 лет — 5$
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего места проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сиде
Провела экскурсии для 5037 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиде
Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
На весь день
Водопады
Природа и пейзажи
Каньоны
Рыбалка
Водные развлечения
Животные
Водопад Манавгат
Популярные места
Античный город
Акведук
Похожие туры из Сиде
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
Полюбоваться горной природой, увидеть античный амфитеатр и попробовать лепешки гезлеме
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
15 мая
16 мая
€300 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе
у вашего отеля
Завтра
15 мая
18 мая
20 мая
35€32 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Античный Сиде и Парк динозавров
Приключение для всей семьи: прогулка по Старому городу и поездка в Дискавери Парк
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
15 мая
16 мая
€250 за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании