Памуккале - это уникальное место, которое обязательно стоит посетить, если вы находитесь в Турции. Белоснежные травертины, термальные воды и античные руины Иераполиса создают незабываемую атмосферу. В бассейне Клеопатры можно насладиться купанием среди древних колонн. Поездка из Сиде займёт около 6 часов, но впечатления от увиденного останутся с вами на всю жизнь
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Белоснежные травертины
- 🏛️ Грандиозный амфитеатр Иераполиса
- 🛁 Бассейн Клеопатры
- 🚐 Комфортабельный трансфер
- 👨🏫 Русскоговорящий гид
- 🍽️ Ужин включен
Что можно увидеть
- Памуккале
- Иераполис
- Бассейн Клеопатры
Ближайшие даты:
Время начала: 03:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
У вас будет 3 часа свободного времени, чтобы не торопясь посмотреть всё.
- Хлопковый замок — это дословный перевод названия Памуккале с турецкого. И действительно — со стороны это чудо природы напоминает строение из белоснежного хлопка. Многочисленные травертины наполнены термальной водой с температурой 35 градусов. В определённом месте по травертинам можно пройтись, предварительно сняв обувь.
- Бассейн Клеопатры. Представьте себя в большом джакузи с шампанским: вода пузыриться, а вокруг — античные колонны и барельефы. Вдохновляет, не так ли? Минеральная вода в бассейне насыщена множеством полезных элементов. Максимальная глубина — 3 метра. Вы сможете поплавать среди пузырьков и погреться на солнышке в портике.
- Античный Иераполис — один из первых в истории термальных курортов. От грандиозных построек древних времён здесь остался огромный амфитеатр и руины храма Аполлона. На территории Иераполиса работает археологический музей, который регулярно пополняется находками историков.
Организационные детали
- Поездка в одну сторону занимает около 6 часов. Отправление — примерно в 03:00 утра.
- В стоимость входит трансфер из отеля на комфортабельном микроавтобусе, услуги русскоговорящего гида, страховка, ужин
- Для детей 4-8 лет необходимо взять с собой паспорт
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в Памуккале — 30 евро с человека
- Вход в бассейн Клеопатры — 15 евро с человека
Цены устанавливают сторонние организации, поэтому мы не можем нести ответственность за их изменение в день экскурсии.
ежедневно в 03:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов в Сиде
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Снежанна, и я представляю команду увлечённых гидов — вместе мы организовываем и проводим экскурсии в разных уголках Турции. Путешествия с нами украсят ваш отдых незабываемыми моментами, красивыми местамиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
8 мая 2024
2 мая была на данной экскурсии с Дочей) Впечатление самое положительное! Очень интересно, содержательно и красочно) Спасибо Снежанне за организацию этой поездки) Отдельное Спасибо гиду Марии, которая провела эту экскурсию) Получили огромное удовольствие) Однозначно, рекомендуем эту поездку!
Иван
29 мар 2024
Спасибо команде Снежанны, а именно гиду Марии, водителю Мустафе за отличную экскурсию, подарившей бурю эмоций, все на высшем уровне!
Н
Надежда
23 мар 2024
Красивые пляжи, интересно очень
Д
Диана
5 мар 2024
Памуккале прекрасен! Познавательно. Офигенно все, спасибо!
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