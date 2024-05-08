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Памуккале - это уникальное место, которое обязательно стоит посетить, если вы находитесь в Турции. Белоснежные травертины, термальные воды и античные руины Иераполиса создают незабываемую атмосферу. В бассейне Клеопатры можно насладиться купанием среди древних колонн. Поездка из Сиде займёт около 6 часов, но впечатления от увиденного останутся с вами на всю жизнь

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