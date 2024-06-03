Параглайдинг в Сиде - это незабываемое приключение для самых смелых.Представьте себе: синяя морская гладь, покрытые зеленью горы и вы, парящий над этими красотами как птица.Экскурсия включает трансфер из вашего отеля

и обратно, инструктаж по технике безопасности и 15-минутный полёт с профессиональным инструктором. Этот вид спорта является одним из самых безопасных, а на память вы сможете приобрести фото - и видеоматериалы, сделанные с профессиональных ракурсов. Дополнительные расходы включают входной билет на гору и съёмку. Важно помнить о весовых ограничениях и противопоказаниях для участия

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Инструктаж и безопасность

Параглайдинг — один из самых безопасных видов воздушного спорта. И главное, что в полёте с вами будет инструктор. Мы работаем только с самыми опытными и профессиональными командами.

Полёт на параплане происходит за счёт силы восходящего потока воздуха. Возникает она благодаря разнице температур на высоте и внизу либо из-за столкновения воздуха с препятствием (горами). На площадке для прыжков инструктор закрепит на вас всю экипировку, а вам останется быстро разбежаться, чтобы парус наполнился воздухом, — и вы воспарите над землёй!

Вас будут снимать на профессиональную камеру с проверенных ракурсов. После полёта вы сможете приобрести фото- и видеоматериалы.

Тайминг

Дорога до места займёт час, организационный сбор с инструктажем и полёт — 2 часа. После вы сможете прогуляться по городу Аланья и пляжу Клеопатра (1 час свободного времени). Затем дорога обратно — час.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

В цену входит трансфер на микроавтобусе из вашего отеля и обратно, инструктаж, снаряжение, полёт на параплане (10-15 минут), страховка

Дополнительные расходы: входной билет на гору — 350 лир с человека, фото- и видеосъёмка — 50€

Ограничения и противопоказания

По весу: минимальный вес — 30 кг, максимальный — 120 кг

На взлёте нужно будет пробежать 15-30 метров, поэтому людям с проблемами опорно-двигательного аппарата или с травмами этот вид спорта не подходит. Также не рекомендуется летать людям с сердечными заболеваниями и беременным женщинам.

Если у вас есть сомнения из-за состояния здоровья, заранее проконсультируйтесь с врачом перед поездкой на отдых.

Правила проведения полёта