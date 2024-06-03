Синяя морская гладь, горы и ощущение полёта как у птицы - параглайдинг в Сиде подарит вам незабываемые впечатления. Трансфер включён
Параглайдинг в Сиде - это незабываемое приключение для самых смелых.
Представьте себе: синяя морская гладь, покрытые зеленью горы и вы, парящий над этими красотами как птица.
Экскурсия включает трансфер из вашего отеля читать дальше
и обратно, инструктаж по технике безопасности и 15-минутный полёт с профессиональным инструктором.
Этот вид спорта является одним из самых безопасных, а на память вы сможете приобрести фото - и видеоматериалы, сделанные с профессиональных ракурсов. Дополнительные расходы включают входной билет на гору и съёмку. Важно помнить о весовых ограничениях и противопоказаниях для участия
5
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
📸 Профессиональная фото - и видеосъёмка
🚌 Трансфер из отеля и обратно
🪂 Полёт с опытным инструктором
🌄 Захватывающие виды на горы и море
🛡️ Безопасность на первом месте
Что можно увидеть
Аланья
Пляж Клеопатра
Ближайшие даты:
Время начала: 09:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Инструктаж и безопасность
Параглайдинг — один из самых безопасных видов воздушного спорта. И главное, что в полёте с вами будет инструктор. Мы работаем только с самыми опытными и профессиональными командами.
Полёт на параплане происходит за счёт силы восходящего потока воздуха. Возникает она благодаря разнице температур на высоте и внизу либо из-за столкновения воздуха с препятствием (горами). На площадке для прыжков инструктор закрепит на вас всю экипировку, а вам останется быстро разбежаться, чтобы парус наполнился воздухом, — и вы воспарите над землёй!
Вас будут снимать на профессиональную камеру с проверенных ракурсов. После полёта вы сможете приобрести фото- и видеоматериалы.
Тайминг
Дорога до места займёт час, организационный сбор с инструктажем и полёт — 2 часа. После вы сможете прогуляться по городу Аланья и пляжу Клеопатра (1 час свободного времени). Затем дорога обратно — час.
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
В цену входит трансфер на микроавтобусе из вашего отеля и обратно, инструктаж, снаряжение, полёт на параплане (10-15 минут), страховка
Дополнительные расходы: входной билет на гору — 350 лир с человека, фото- и видеосъёмка — 50€
Ограничения и противопоказания
По весу: минимальный вес — 30 кг, максимальный — 120 кг
На взлёте нужно будет пробежать 15-30 метров, поэтому людям с проблемами опорно-двигательного аппарата или с травмами этот вид спорта не подходит. Также не рекомендуется летать людям с сердечными заболеваниями и беременным женщинам.
Если у вас есть сомнения из-за состояния здоровья, заранее проконсультируйтесь с врачом перед поездкой на отдых.
Правила проведения полёта
Полёты не совершаются в дождь или сильный ветер, об этом мы предупреждаем заранее вечером
Сопровождающие не допускаются на стартовую площадку на горе, а ожидают участников полёта внизу
Самостоятельная фото- и видеосъёмка по правилам техники безопасности запрещена
Информацию о подготовке к полёту (что взять с собой и как одеться) вы увидите после бронирования
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов в Сиде
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Снежанна, и я представляю команду увлечённых гидов — вместе мы организовываем и проводим экскурсии в разных уголках Турции. Путешествия с нами украсят ваш отдых незабываемыми моментами, красивыми местами читать дальше
и яркими впечатлениями. С нами вы увидите, как по-своему прекрасен и уникален каждый город Турции. Почувствуете колорит Востока. И познакомитесь с богатым наследием страны, где на протяжении сотен лет смешивались разные культуры, религии и цивилизации.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Andrey
3 июня 2024
Очень не понятно. С одной стороны сам полёт - очень круто. Но если учитывать всё мероприятие 🤷♂️. Сначала с самого утра 2,5 часа ехали на место - 12 минут полёта, 10 минут нам продавали фото и 2,5 часа обратно до отеля. По пляжу погулять не дали🙄Ну, так. Но сам полёт - клёво 👍😊
к
кирилл
5 апр 2024
адреналин получил неимоверный, все отлично, советую