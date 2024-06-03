Параглайдинг в Сиде: развлечение для самых смелых

Синяя морская гладь, горы и ощущение полёта как у птицы - параглайдинг в Сиде подарит вам незабываемые впечатления. Трансфер включён
Параглайдинг в Сиде - это незабываемое приключение для самых смелых.

Представьте себе: синяя морская гладь, покрытые зеленью горы и вы, парящий над этими красотами как птица.

Экскурсия включает трансфер из вашего отеля
читать дальше

и обратно, инструктаж по технике безопасности и 15-минутный полёт с профессиональным инструктором.

Этот вид спорта является одним из самых безопасных, а на память вы сможете приобрести фото - и видеоматериалы, сделанные с профессиональных ракурсов. Дополнительные расходы включают входной билет на гору и съёмку. Важно помнить о весовых ограничениях и противопоказаниях для участия

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 📸 Профессиональная фото - и видеосъёмка
  2. 🚌 Трансфер из отеля и обратно
  3. 🪂 Полёт с опытным инструктором
  4. 🌄 Захватывающие виды на горы и море
  5. 🛡️ Безопасность на первом месте

Что можно увидеть

  • Аланья
  • Пляж Клеопатра
Параглайдинг в Сиде: развлечение для самых смелых
Параглайдинг в Сиде: развлечение для самых смелых
Параглайдинг в Сиде: развлечение для самых смелых
Ближайшие даты:
Время начала: 09:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Инструктаж и безопасность

Параглайдинг — один из самых безопасных видов воздушного спорта. И главное, что в полёте с вами будет инструктор. Мы работаем только с самыми опытными и профессиональными командами.

Полёт на параплане происходит за счёт силы восходящего потока воздуха. Возникает она благодаря разнице температур на высоте и внизу либо из-за столкновения воздуха с препятствием (горами). На площадке для прыжков инструктор закрепит на вас всю экипировку, а вам останется быстро разбежаться, чтобы парус наполнился воздухом, — и вы воспарите над землёй!

Вас будут снимать на профессиональную камеру с проверенных ракурсов. После полёта вы сможете приобрести фото- и видеоматериалы.

Тайминг

Дорога до места займёт час, организационный сбор с инструктажем и полёт — 2 часа. После вы сможете прогуляться по городу Аланья и пляжу Клеопатра (1 час свободного времени). Затем дорога обратно — час.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входит трансфер на микроавтобусе из вашего отеля и обратно, инструктаж, снаряжение, полёт на параплане (10-15 минут), страховка
  • Дополнительные расходы: входной билет на гору — 350 лир с человека, фото- и видеосъёмка — 50€

Ограничения и противопоказания

  • По весу: минимальный вес — 30 кг, максимальный — 120 кг
  • На взлёте нужно будет пробежать 15-30 метров, поэтому людям с проблемами опорно-двигательного аппарата или с травмами этот вид спорта не подходит. Также не рекомендуется летать людям с сердечными заболеваниями и беременным женщинам.
  • Если у вас есть сомнения из-за состояния здоровья, заранее проконсультируйтесь с врачом перед поездкой на отдых.

Правила проведения полёта

  • Полёты не совершаются в дождь или сильный ветер, об этом мы предупреждаем заранее вечером
  • Сопровождающие не допускаются на стартовую площадку на горе, а ожидают участников полёта внизу
  • Самостоятельная фото- и видеосъёмка по правилам техники безопасности запрещена
  • Информацию о подготовке к полёту (что взять с собой и как одеться) вы увидите после бронирования

ежедневно в 09:45

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
A
3 июня 2024
Очень не понятно. С одной стороны сам полёт - очень круто. Но если учитывать всё мероприятие 🤷‍♂️. Сначала с самого утра 2,5 часа ехали на место - 12 минут полёта, 10 минут нам продавали фото и 2,5 часа обратно до отеля. По пляжу погулять не дали🙄Ну, так. Но сам полёт - клёво 👍😊
к
5 апр 2024
адреналин получил неимоверный, все отлично, советую

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиде

ГрупповыеНа автобусеЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеНа весь деньАктивности

Похожие экскурсии из Сиде

Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
120 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Сиде
Погрузитесь в магию Каппадокии: от пещерных домов до полета на воздушном шаре. Двухдневное путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
13 июня в 04:30
6754 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
9%
Групповая
10 часов
7 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3330 за человека
Сиде - гармония древности, красоты и современности
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
289 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сиде
ХорошоТам