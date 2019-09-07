Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиде

Что вас ожидает

«Хлопковая крепость» Памуккале. Вы полюбуетесь его минеральными травертинами и услышите об их формировании. Увидите 17 геотермальных источников с температурой воды от 35 до 100 °C. А также на территории комплекса сможете искупаться в бассейнах Карахаит и Клеопатры с полезной минеральной водой.

Древний Иераполис. Вы познакомитесь с историей города и династии царей-основателей, а также осмотрите основные достопримечательности, сохранившиеся до наших дней: некрополь, античный театр, мартирий Св. Филиппа и храм Апполона. Кроме того, встретите руины древних бань и других эллинистических памятников.

По дороге предусмотрено посещение двух из следующих магазинов (текстиль; кожаные изделия; винный погреб; фабрика изделий из оникса). Время, отведённое на шоппинг, зависит от путешественников.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из моей команды профессиональных гидов

Будьте готовы к долгой дороге (до 20 часов). В Памуккале вы проведёте до 3 часов от времени поездки.

Что входит в стоимость, а что — нет