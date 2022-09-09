во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30

Развлечения на палубе. На первой палубе вы сможете отдохнуть за коктейлем и спрятаться от солнца. Но мы вам советуем отправиться на вторую палубу, чтобы веселиться и загорать! Здесь мы устроим пенную дискотеку под зажигательную музыку.
Навстречу черепахам и дельфинам. Яхта подойдет к знаменитому мысу, где обитают морские черепахи: если повезет, мы ух увидим. А после возьмем курс на остров дельфинов: часто они подплывают совсем близко, но это всегда дело удачи — надеемся, она будет на нашей стороне. Также во время остановок вы сможете искупаться в море на большой глубине.
Детская анимация. Маленьким путешественникам тоже не придется скучать, ведь на борту работает веселая анимационная команда. Для детей устроят минидиско, а желающих украсят аквагримом.