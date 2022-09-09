во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30

Это летнее приключение для всей семьи, которое запомнится надолго. За один день вы искупаетесь в морских глубинах, потанцуете на пенной дискотеке, позагораете на яхте вместимостью до 100 человек и, если повезет, увидите морских черепах и дельфинов. А детей на борту будет развлекать целая анимационная команда.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Развлечения на палубе. На первой палубе вы сможете отдохнуть за коктейлем и спрятаться от солнца. Но мы вам советуем отправиться на вторую палубу, чтобы веселиться и загорать! Здесь мы устроим пенную дискотеку под зажигательную музыку.

Навстречу черепахам и дельфинам. Яхта подойдет к знаменитому мысу, где обитают морские черепахи: если повезет, мы ух увидим. А после возьмем курс на остров дельфинов: часто они подплывают совсем близко, но это всегда дело удачи — надеемся, она будет на нашей стороне. Также во время остановок вы сможете искупаться в море на большой глубине.

Детская анимация. Маленьким путешественникам тоже не придется скучать, ведь на борту работает веселая анимационная команда. Для детей устроят минидиско, а желающих украсят аквагримом.

Организационные детали