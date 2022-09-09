во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30

К дельфиновым островам из Сиде на трехпалубной яхте

Путешествие для детей и взрослых с купанием, пенной вечеринкой и аквагримом

Это летнее приключение для всей семьи, которое запомнится надолго.

За один день вы искупаетесь в морских глубинах, потанцуете на пенной дискотеке, позагораете на яхте вместимостью до 100 человек и, если повезет, увидите морских черепах и дельфинов. А детей на борту будет развлекать целая анимационная команда.
К дельфиновым островам из Сиде на трехпалубной яхте
К дельфиновым островам из Сиде на трехпалубной яхте
К дельфиновым островам из Сиде на трехпалубной яхте
К дельфиновым островам из Сиде на трехпалубной яхте
К дельфиновым островам из Сиде на трехпалубной яхте
К дельфиновым островам из Сиде на трехпалубной яхте
К дельфиновым островам из Сиде на трехпалубной яхте
К дельфиновым островам из Сиде на трехпалубной яхте
К дельфиновым островам из Сиде на трехпалубной яхте
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Развлечения на палубе. На первой палубе вы сможете отдохнуть за коктейлем и спрятаться от солнца. Но мы вам советуем отправиться на вторую палубу, чтобы веселиться и загорать! Здесь мы устроим пенную дискотеку под зажигательную музыку.

Навстречу черепахам и дельфинам. Яхта подойдет к знаменитому мысу, где обитают морские черепахи: если повезет, мы ух увидим. А после возьмем курс на остров дельфинов: часто они подплывают совсем близко, но это всегда дело удачи — надеемся, она будет на нашей стороне. Также во время остановок вы сможете искупаться в море на большой глубине.

Детская анимация. Маленьким путешественникам тоже не придется скучать, ведь на борту работает веселая анимационная команда. Для детей устроят минидиско, а желающих украсят аквагримом.

Организационные детали

  • Пожалуйста, при бронировании экскурсии укажите точное название вашего отеля
  • Прогулка проходит на трехпалубной яхте вместимостью до 95 человек
  • В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно, обед (шведский стол), сопровождение гида, страховка на время путешествия, пенная дискотека, детская анимация
  • Дополнительно оплачиваются: личные расходы, алкогольные и прохладительные напитки, обед для детей до 5 лет (3 евро)

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 95 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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