Зинаида проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает
День 1: дорога, пещерные города и долины
Ранним утром вы отправитесь с побережья в центр Турции. Дорога предстоит долгая, но ее дополнят рассказы гида об истории 📖, географии и жителях Турции, об особенностях и тайнах Каппадокии. Кроме того, в программе остановка на завтрак с живописным видом на Таврические горы ⛰️. По прибытии в «страну прекрасных лошадей» вы посетите:
- Подземный город 🏙️ Саратли, на примере которого поймете, кто, когда и как жил в пещерах Каппадокии.
- Национальный парк 🌳 Гёреме — место притяжения под охраной ЮНЕСКО. Гид покажет скальные монастыри византийского периода, расшифрует фрески и расскажет о христианстве на этой земле. Затем у вас будет 2 часа свободного время для прогулок и фотографий.
- Долины Деврент (Фантазий) и Пашабаг (Монахов). В первой вам встретятся каменные «животные», в том числе знаменитый верблюд 🐪. А вторая впечатлит длинными столбами «в шапках».
- Город Аванос. На прогулке 👣 вы посмотрите, как живут люди среди туфовых скальных образований, посетите гончарную мастерскую и сможете купить изделия.
- Скальный город Чавушин, который напоминает большой кусок сыра с дырками. Здесь, на большой высоте, вы увидите церковь ⛪ Иоанна Крестителя 5 века, одну из древнейших в Каппадокии.
- Долину Любви, которая удивит многочисленными узкими столбами.
После такого насыщенного маршрута вы поужинаете в отеле и, если захотите, посмотрите шоу «Ночь в Каппадокии», посвященное фольклору Анатолии.
День 2: долины, крепость Учхисар и обратная дорога
По желанию день начнется с исполнения мечты о полете на воздушном шаре (оплачивается дополнительно). Вы встретите рассвет, полюбуетесь фантастическими пейзажами с высоты и успеете на завтрак в отеле. Затем вас ждут:
- Три красавицы — так называют три причудливых изваяния. Этим символом Каппадокии вы полюбуетесь со смотровой площадки.
- Центр камней Анатолии, где вы подробнее узнаете об истории полуострова, которая теряется в веках.
- Долина Голубей и крепость Учхисар. Вы откроете секрет скальных птичьих домов, найдете турецкие синие «глаза» и восхититесь видом маленького, но монументального поселка.
На обратном пути до побережья будет несколько остановок: в студии шелковой кожи и караван-сарае Оресин Хан, на обед с национальными блюдами в городе Конья и в магазинах (оникс, текстиль, кожа, лукум, оливки, масло).
Организационные детали
Что включено в стоимость
- Все транспортные расходы (автобус с кондиционером, за рулем профессиональный водитель)
- Проживание в отеле Taş hotel в двухместном номере. Если вам нужен одноместный номер, то понадобится доплата (уточняйте при бронировании).
- Ужин и завтрак в отеле (кроме напитков за дополнительную плату)
- Входные билеты 🎫 в Подземный город и Долину монахов
- Сопровождение профессионального гида из нашей команды
- Страховка на время экскурсии
Дополнительные расходы
- Завтрак в 1-ый день
- Напитки
- Обед «шведский стол» в ресторане в 1-ый день (в городе Аванос) и 2-ой день (в городе Конья)
- По желанию посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» (30-50 евро)
- По желанию полет на воздушном шаре (150-200 евро)
- По желанию посещение смотровой площадки с видом на воздушные шары (15-20 евро)
Прочитайте до бронирования
- Начало путешествия в 5-6 утра в зависимости от расположения вашего отеля. Возвращение на 2-ой день к ужину.
- Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.